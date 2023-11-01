Остаемся зимовать

Европа, нацелившаяся на отказ от российского газа и снижение его потребления в целом, второй год подряд перед зимой демонстрирует рекордные уровни запасов сырья в подземных хранилищах. На этом фоне цены остаются на относительно стабильном уровне. Но, как отмечают эксперты, есть целый ряд как политических, так и экономических факторов, которые могут заставить их расти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Обходные пути

К началу зимнего отопительного сезона 2023–2024 годов Европа подошла в полной готовности. Причем достигнута она была еще в конце лета. Так, в августе подземные газовые хранилища европейских стран были заполнены до целевого уровня в 90%. Хотя обычно закачка запасов заканчивается только к ноябрю с приходом холодов и началом интенсивного отбора. К концу октября Евросоюз, по данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, достиг уровня заполнения ПХГ в 98,7%, почти до 109 млрд куб. м, что является историческим рекордом запасов в регионе и на 8,7 процентного пункта превышает средние показатели объемов газа в хранилищах на аналогичную дату за последние пять лет.

Эта зима станет уже второй для Европы, подготовка к которой проходит в условиях снижения импорта газа из России на фоне спецоперации на Украине и последовавших за этим санкций. В ответ на них Россия сократила до контрактного минимума поставки в Евросоюз. До этого «Газпром» был ключевым поставщиком в ЕС, занимая там более 45% газового рынка. Прокачка шла по трем основным маршрутам: через Белоруссию в Польшу по газопроводу Ямал—Европа (мощность 33 млрд куб. м в год), по морскому газопроводу «Северный поток», идущему по дну Балтийского моря в Германию (55 млрд куб. м), а также по трубе через Украину (транзитная мощность 146 млрд куб. м). Но первый был остановлен в 2022 году, второй — поврежден в результате диверсии, так что газ из России сейчас поступает в Европу только по украинскому направлению через компрессорную станцию «Суджа» (пропускная способность 42 млн куб. м в сутки). На фоне этого экспорт «Газпрома» в Европу в прошлом году составил всего 85 млрд куб. м газа, что более чем в два раза меньше уровня 2021-го (175 млрд куб. м). При этом контракт на транзит российского газа по территории Украины заканчивается в 2024 году, и Киев уже заявлял, что продлевать его не будет.

Вопрос цены

Несмотря на отказ от российского газа, страны ЕС к прошлой зиме смогли заполнить газохранилища на 95,6% (104 млрд куб. м). Поставки трубопроводного сырья Европа заменила сжиженными объемами. Импорт СПГ увеличился почти на 50 млн тонн (68 млрд куб. м), почти до 121 млн тонн (165 млрд куб. м), то есть более чем на 60%.

Однако потратить на эти объемы европейским странам пришлось на порядок больше, чем обычно, на фоне рекордного роста цен на газ после начала СВО (до $3,9 млрд). По расчетам Bloomberg, покупка необходимого объема газа на зиму обошлась Европе почти в $105 млрд. Весной 2023 года цены на сырье начали падать и скорректировались до $500 за 1 тыс. куб. м.

Закончила прошлый отопительный сезон Европа также с рекордными показателями в 55% (60,6 млрд куб. м). Например, за год до этого в европейских ПХГ к весне осталось чуть более четверти от максимально возможного объема. Но успешно пройти отопительный сезон Европе во многом помогла теплая погода, благодаря которой отбор начался только в середине ноября и был в среднем ниже обычных зимних значений. Помимо этого, отмечают эксперты, европейским странам повезло с закупкой необходимых объемов СПГ за счет снижения потребления со стороны Китая на фоне коронавирусных ограничений более чем на 15 млн тонн (20 млрд куб. м). В случае дефицита на рынке западные страны обычно проигрывают азиатским в борьбе за сырье, так как те предлагают более высокие цены. В текущем году средняя стоимость закупки газа в сентябре составляла $417 за 1 тыс. куб. м, в октябре — $508 за 1 тыс. куб. м. Европейские мощности регазификации сжиженного газа были загружены лишь на 54%. Погода пока также остается благоприятной для ЕС: в конце октября туда пришло потепление.

Биржевые котировки на газ на фоне высоких запасов и хорошей погоды в Европе уже долгое время остаются стабильными и колеблются в диапазоне $500–550 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Скрытая угроза

Эксперты полагают, что, несмотря на высокий уровень запасов, рынок остается уязвимым к перебоям в поставках по мере приближения отопительного сезона. Как отмечается в отчете французской TotalEnergies, цена газа в Европе по-прежнему крайне чувствительна к перебоям в добыче и производстве СПГ. По прогнозу Международного энергетического агентства (МЭА), мировой рынок сжиженного газа останется неустойчивым до середины десятилетия, когда произойдет значительное увеличение действующих мощностей СПГ. «Проекты, по которым началось строительство или в отношении которых принято окончательное инвестиционное решение, позволят к 2030 году увеличить мощности сжижения газа на 250 млрд куб. м в год, что составляет почти половину сегодняшних мировых поставок СПГ»,— отмечается в отчете организации. Более половины этих объемов придется на США и Катар. При этом значительное увеличение мощностей сжижения газа происходит на рынке в момент, когда рост мирового спроса на газ замедлился по сравнению с «золотым веком» 2010-х. Сильнее всего будет падать потребление в Европе (еще на 15%, до 305 млрд куб. м), а развивающиеся рынки могут не иметь достаточной инфраструктуры для поглощения гораздо бОльших объемов, если спрос на газ в Китае замедлится.

По оценке Форума стран—экспортеров газа, потребление газа в ЕС в январе—сентябре сократилось на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 234 млрд куб. м. Это уменьшение было связано с внедрением регламента ЕС, предусматривающего добровольное сокращение спроса на газ на 15% с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2024 года. В первом полугодии 2023-го мировой спрос на газ в целом оставался вялым, указывает МЭА. Восстановление экономики Китая происходило неравномерно, а откат от рекордных цен на природный газ в Европе пока не привел к росту потребления газа в промышленности и энергетике, отмечают эксперты.

Горячая точка

При этом самой большой угрозой для котировок и рынка в целом его участники считают ситуацию на Ближнем Востоке. Как заявлял 25 октября глава энергетической и металлургической компании MYTILINEOS Energy & Metals Эвангелос Митилинеос, в случае втягивания в войну между Израилем и Палестиной Ирана цена на газ может вырасти до невиданного ранее уровня — €500 за МВт•ч (то есть более €5,5 тыс. за 1 тыс. куб. м). В частности, страна может закрыть находящийся под ее контролем Ормузский пролив, через который проходит 25–30% мирового рынка СПГ.

На фоне этих опасений Евросоюз планирует сохранить действие механизма коррекции цен на газ, введенного в феврале текущего года, сообщала британская Financial Times. Официальные предложения по этому вопросу Еврокомиссия представит в ноябре. Механизм коррекции цен страны—члены ЕС согласовали в конце прошлого года после продолжительных переговоров. Он может быть задействован, если цена газа на хабе TTF в Нидерландах в течение трех дней будет превышать €180 за МВт•ч (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м) и одновременно будет на €35 выше, чем средняя стоимость сжиженного природного газа (СПГ) на мировом рынке. Действие этого механизма может быть прекращено в любой момент в случае дефицита газа в ЕС.

Замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач отмечает, что и текущие котировки газа $500–600 за 1 тыс. куб. м — аномально высокий уровень цен для этого времени, учитывая теплую погоду в Европе. «До осени 2021 года таких показателей не было никогда. Даже во время газового кризиса 2009-го цены были ниже. Были короткие всплески на британском рынке из-за погодных аномалий, но не более того»,— говорит он. Кроме того, добавляет эксперт, в Азии стоимость сырья еще выше, что оттягивает СПГ в этот регион. Но когда Европе понадобится больше сжиженного газа, чем сейчас, когда промышленный спрос убит затяжным энергетическим кризисом, а коммунальный спит из-за погоды, цены пойдут еще выше, уверен господин Гривач.

Он указывает, что, учитывая естественный уход солнечной генерации и нестабильность ветряной, потребности в подземном резервировании газа сильно выросли. И на фоне ограниченности этих резервов при неблагоприятном погодном факторе к концу зимы Европа может столкнуться с дефицитом сырья. А если прилетит еще какой-нибудь «черный лебедь» со стороны предложения, то ситуация может выйти из-под контроля и раньше, говорит эксперт.

Ирина Салова