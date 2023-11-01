Шульгинов заявил об открытости России по переговорам с ЕС по газу

Министр энергетики Николай Шульгинов считает, что только увеличение поставок российского газа сможет снизить цены на газ в Европе. Он отметил, что Россия не закрывала западное направление для поставок газа и открыта для переговоров по поставкам в Европу, но ждет предложений со стороны покупателя.

«Россия может поставлять газ в Европу, если они захотят снижать цены. Сейчас цены у них снова могут начать расти. Только поставка российского газа может привести к снижению. Россия могла бы, как имеющая огромные запасы газа — 70 трлн куб. м. — представить возможность продажи, учитывая его низкую себестоимость, по приемлемым ценам», — сказал господин Шульгинов в рамках Петербургского международного газового форума (цитата по ТАСС).

По словам министра, любого уровня накопления Европой газа в подземных хранилищах не достаточно для снижения цен, так как любое похолодание приведет к разбалансировке газового рынка Европы. «Мы открыты для переговоров по возобновлению поставок, но должно быть предложение со стороны покупателя»,— добавил господин Шульгинов.

Предстоящая зима станет уже второй для Европы, подготовка к которой проходит в условиях снижения импорта газа из России на фоне боевых действий на Украине и последовавших за этим санкций. В ответ на них Россия сократила до контрактного минимума поставки в Евросоюз. До этого «Газпром» был ключевым поставщиком в ЕС, занимая там более 45% газового рынка.

После введения санкций Россия переориентировала поставки энергетического сырья на Восток. В результате доля импорта российской сырой нефти в Индии за первые шесть месяцев 2023 года увеличилась в десять раз, до 20%, по сравнению с данными 2021–2022 годов. Экспорт российского газа в Китай в мае обновил исторический максимум: 3,09 млрд куб. м.

Подробнее о подготовке европейских стран к отопительному сезону — в материале «Ъ» «Остаемся зимовать».