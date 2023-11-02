Евросоюз собирается сократить импорт газа из России до 40-45 млрд куб. м.

Страны Европейского союза (ЕС) собираются сократить импорт российского природного газа до 40-45 млрд куб. м. уже в 2023 году, отмечается в распространенном американским Госдепом сообщении по итогам очередного заседания целевой рабочей группы США—ЕС по энергетической безопасности.

«Европейский союз на сегодняшний день уже значительно сократил свою зависимость от ископаемого топлива РФ. Это, в частности, произошло, за счет постепенного отказа от импорта угля, снижения импорта нефти на 90% и существенного снижения объемов импорта природного газа из России»,— отмечается в материалах Госдепа, опубликованных на странице ведомства в соцсети X.

Накануне, 1 ноября, глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что только увеличение поставок российского газа сможет снизить цены на газ в Европе. Он отметил, что Россия не закрывала западное направление для поставок газа и открыта для переговоров по поставкам в Европу, но ждет предложений со стороны покупателя.

Предстоящая зима станет уже второй для Европы, подготовка к которой проходит в условиях снижения импорта газа из России на фоне боевых действий на Украине и последовавших за этим санкций. В ответ на них Россия сократила до контрактного минимума поставки в Евросоюз. До этого «Газпром» был ключевым поставщиком в ЕС, занимая там более 45% газового рынка.

Александр Кислов