Закачка газа в подземные хранилища ЕС почти остановилась

Запасы газа в подземных хранилищах стран Евросоюза достигли нового исторического максимума — 99,6% (на 9,84 п. п. больше, чем в среднем на эту дату за пять лет). Темпы закачки газа в хранилища сравнялись с темпами потребления газа на фоне похолодания. Газ на бирже ICE торгуется по $510 за 1 тыс. куб. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Fabian Bimmer / Reuters Фото: Fabian Bimmer / Reuters

Сейчас в подземных хранилищах стран ЕС находится 109,83 млрд куб. м газа. Хранилища были заполнены на 90% еще в середине августа. По данным Gas Infrastructure Europe (GIE) от 6 ноября, отбор газа из подземных хранилищ составил 37 млн куб. м., закачка — 47 млн куб. м. Доля ветрогенерации в выработке электроэнергии в ЕС в ноябре выросла до 30%.

«Газпром» прокачивает газ по территории Украины через станцию «Суджа» в объеме 42,4 млн куб. м на сегодня, 8 ноября. Заявка на прокачку через «Сохрановку» отклонена. Накануне, 7 ноября, объем прокачки газа составил 42,4 млн куб. м.

Как ЕС запасся газом к отопительному сезону — в материале «Остаемся зимовать».

Анастасия Ларина