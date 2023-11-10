Упрямство во имя мира

Премьер Армении Никол Пашинян объявил о готовности подписать с Азербайджаном мирный договор, который, по его словам, согласован на 70%. Баку оценивает готовность документа точно так же. Проблема в том, что стороны сбились с переговорного ритма и пока нет признаков, что они готовы вернуться к прежней интенсивности переговоров. Это свидетельствует о серьезных разногласиях. И не только между Ереваном и Баку, но также между Ереваном и Москвой. РФ и Армения теперь, в частности, спорят по поводу охраняющих армянские рубежи российских пограничников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что мирный договор с Азербайджаном готов уже на 70%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян утверждает, что мирный договор с Азербайджаном готов уже на 70%

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сейчас многие пытаются оценить, каковы шансы подписания мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией. Не будет преувеличением сказать, что если Азербайджан подтвердит то, что уже было согласовано, то 70% работы уже сделано»,— заявил премьер Армении Никол Пашинян 10 ноября, выступая на шестом по счету Парижском форуме мира.

В столицу Франции армянский лидер прилетел накануне. Там, как сообщается на сайте главы правительства Армении, он провел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном и помощником госсекретаря США Джеймсом О’Брайеном. На каждой встрече обсуждалось урегулирование отношений с соседним Азербайджаном.

Заявление Никола Пашиняна, однако, хоть и казалось на первый взгляд оптимистичным (70% — это все же немало), таковым на самом деле не являлось.

Премьер сам оговорился, что заключение договора возможно при условии согласия Баку. «Если Азербайджан не откажется от этих принципов, это значит, что подписание мирного соглашения в предстоящие месяцы становится очень реалистичным»,— отметил он.

Упомянутые Николом Пашиняном принципы — территориальная целостность друг друга (29,8 тыс. кв. км армянской территории и 86,6 тыс. кв. км азербайджанской), демаркация и делимитация границ двух стран на основе Алма-Атинской декларации 1991 года, а также открытие коммуникаций в регионе исходя из принципов суверенитета, юрисдикции, законодательства, равенства и взаимности сторон.

Баку между тем не спешит с финализацией документа. Хотя в сентябре там заявляли ровно то, что сказал в Париже Никол Пашинян. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев называл тогда ту же цифру: проект мирного соглашения между странами, по его оценке, согласован на 70%.

Проблема в том, что переговоры Еревана и Баку о мире, поражавшие своей интенсивностью в первой половине года, сейчас, можно сказать, встали. Последние контакты сторон — на уровне глав МИДов — состоялись в июле. Министры иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян виделись сначала в Брюсселе, а потом в Москве.

С тех пор о плотной работе над мирным договором ничего не слышно, а лидеры двух стран словно избегают друг друга. Когда Никол Пашинян полетел 5 октября на саммит Европейского политического сообщества в Гранаду, туда отказался ехать азербайджанский лидер Ильхам Алиев. А когда президент Азербайджана 13 октября отправился на саммит СНГ в Бишкек, это мероприятие пропустил уже премьер Армении.

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Конкуренция России и Запада за звание главного примирителя двух республик Южного Кавказа ни для кого не секрет. Как и то, что каждая из конкурирующих сторон преследует в этом процессе собственные интересы.

Москве важно сохранить влияние в регионе, Брюсселю и Вашингтону — его нарастить, а российское — по возможности сократить.

С недавних пор Запад там представлен мониторинговой миссией ЕС, работающей на армянской территории. У России более внушительное присутствие «на земле»: военная база в Гюмри, пограничники, несущие службу на армянской границе с Ираном и Турцией, все еще дислоцирующиеся в Карабахе миротворцы, хотя вопрос региона решен — он теперь полностью азербайджанский.

Кроме того, Россия исходит из того, что в случае разблокирования транспортных коммуникаций через армянскую территорию по так называемому Зангезурскому коридору (Армения против термина «коридор», поскольку считает, что он подразумевает экстерриториальность) его охраной будет заниматься Федеральная служба безопасности РФ. Москва при этом ссылается на Трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, подписанное президентами РФ и Азербайджана и премьером Армении.

Пункт 9 заявления гласит: «Разблокируются все экономические и транспортные связи в регионе. Республика Армения гарантирует безопасность транспортного сообщения между западными районами Азербайджанской Республики и Нахичеванской Автономной Республикой с целью организации беспрепятственного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях. Контроль за транспортным сообщением осуществляют органы пограничной службы ФСБ России».

Теперь оказалось, что этот вопрос стал предметом серьезного спора Москвы и Еревана.

Никол Пашинян 26 октября представил в Тбилиси проект «Перекресток мира», касающийся функционирования будущих коммуникаций.

Он отметил, что вся инфраструктура, «включая автомобильные, железнодорожные, воздушные пути, трубопроводы, кабели, линии электропередачи, действует под суверенитетом и юрисдикцией тех стран, через которые она проходит».

Отдельно господин Пашинян подчеркнул, что каждая «страна осуществляет пограничный и таможенный контроль на своей территории через свои государственные учреждения, а также обеспечивает безопасность инфраструктуры, включая безопасность товаров, транспортных средств и людей».

Никол Пашинян также анонсировал создание спецподразделения армянских силовиков, которое будет обеспечивать безопасность всех коммуникаций на территории Армении.

Москва, как следует из комментария официального представителя МИД России Марии Захаровой, намерена бороться за присутствие пограничников на армянской территории. На брифинге 9 ноября, комментируя инициативу «Перекресток мира», она сказала: согласно трехсторонним договоренностям «контроль за транспортным сообщением между Азербайджаном и Нахичеванской Автономной Республикой призваны осуществлять органы пограничной службы ФСБ России».

Госпоже Захаровой ответила ее армянская коллега — пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян: «Правительство Республики Армения буквально недавно опубликовало проект "Перекресток мира", из основных принципов которого становится очевидным, что в случае открытия региональных коммуникаций Республика Армения должна осуществлять пограничный и таможенный контроль на своей территории через свои государственные учреждения. Республика Армения никогда ни в каком документе не соглашалась на какие-либо ограничения своего суверенитета, и ни на каком из отрезков ее суверенной территории не может быть установлен контроль третьей страны».

Спор явно продолжится и дополнит другие конфликтные сюжеты, коих в армяно-российских отношениях накопилось немало.

Новый конфликт напрямую связан с перспективами выхода Баку и Еревана на финальную стадию подготовки мирного соглашения. И точно не приближает момент подписания такого договора. О чем и свидетельствует пауза в армяно-азербайджанских переговорах: встречу не может организовать ни Запад, ни Россия.

«Все попытки, которые предпринимались со стороны западных посредников, ни к чему не приводят. Попытки провести встречу лидеров проваливаются. У Баку есть претензии к посредникам, и он предпочитает либо двусторонний формат, либо формат с российским участием»,— говорит в беседе с “Ъ” старший аналитик International Crisis Group (ICG) по Южному Кавказу Олеся Вартанян. По ее словам, если встреча в итоге состоится не на европейской площадке, это будет плохой новостью для Армении, поскольку наработки, подготовленные с участием Запада, пропадут. «Содержание разговора вряд ли изменится, потому что проблемы те же самые. Но это может быть не в интересах Армении»,— отмечает эксперт.

Для Баку, продолжает госпожа Вартанян, главное, чтобы была обеспечена безопасность коммуникаций, и обеспечивать ее «должны российские представители».

«Армения же хочет сама обеспечивать безопасность на своей территории. Это логично. У Еревана нет ощущения, что российское участие будет способствовать поддержанию стабильности»,— заключила Олеся Вартанян.

Директор Кавказского центра политического анализа (Баку) Ахмед Алили также указывает на разногласия. «Может ли мирный договор быть подписан в ближайшее время? Оба лидера сказали, что готовы к этому. Однако идет ли речь об одном и том же документе? Думаю, у каждой стороны своя версия договора. Вопрос в том, есть ли общий вариант»,— отмечает господин Алили в разговоре с “Ъ”.

Спор по поводу охраны коммуникаций эксперт называет новой темой разногласий. При этом, говорит Ахмед Алили, позиции Баку и Москвы тут совпадают, тогда как «Армения хочет торговаться тем, чего у нее нет». «Нет суверенитета над территорией, по которой должна пройти дорога. Там российские погранвойска стоят»,— говорит собеседник “Ъ”. Впрочем, отмечает он, эта тема больше вопрос Москвы и Еревана.

Российский эксперт по Азербайджану Александр Будберг полагает, что вопрос коммуникаций не приведет к новой эскалации. «Вероятность войны я оцениваю как невысокую, считаю, что Армения не имеет возможности, а Баку — желания. Азербайджан не хочет разменивать Зангезур на какие-то санкции. Но ситуация не остается статичной и нужно смотреть, как она будет развиваться. Если будут призывы вводить какие-то международные силы, это всех будет раздражать. Не уверен, что Иран будет рад видеть там каких-то, например, французских миротворцев»,— сказал господин Будберг “Ъ”.

По его словам, существует возможность установления долгосрочного мира в регионе и, соответственно, повышения уровня жизни всех сторон. «Позиция Армении тут ключевая. Надо решать здесь и сейчас с выгодой для себя и своих людей»,— полагает собеседник “Ъ”.

Владимир Соловьев