Горцы и предупреждения

Россия и Армения застряли в формате заочного выяснения двусторонних отношений. Руководители государств не контактируют, но представители двух стран регулярно обмениваются обвинениями. Армянский премьер Никол Пашинян через СМИ шлет сигналы, что Ереван ищет замену России в сфере безопасности. Москва разными способами, но только не в диалоге с армянскими властями, пытается объяснить, что альтернативы ей нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы видим, как западные СМИ буквально насели на представителей официального Еревана, вытаскивая из них ответы на провокационные вопросы. И мы видим, что эти вопросы нацелены на нанесение максимального ущерба многоплановым связям Москвы и Еревана. И, к сожалению, в нынешних армянских реалиях подобные подстрекательства срабатывают» — так официальный представитель российского МИДа Мария Захарова 26 октября прокомментировала на брифинге недавнее интервью премьер-министра Армении Никола Пашиняна изданию The Wall Street Journal.

В интервью господин Пашинян высказал недовольство тем, как Организация договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и Россия выполняют свои союзнические обязательства в отношении Армении.

«Мы говорим об этом не впервые и говорили о том, что в мае 2021 года и в сентябре 2022 года Азербайджан осуществил агрессивные действия против Армении и оккупировал территории. В Договоре о коллективной безопасности и в уставе ОДКБ четко описаны действия, которые необходимо предпринять в случае агрессии против государства-члена. Того, что там записано, не произошло, и, конечно, это разочаровывает как правительство Армении, так и армянскую общественность»,— заявил армянский премьер.

Также, указал он в том интервью, у Армении «есть двустороннее соглашение с Россией в сфере безопасности и описанные в этом соглашении действия тоже не имели места, что также вызвало очень серьезные вопросы как у правительства, так и у общественности». Никол Пашинян резюмировал: «Я буду более корректным и честным, если скажу, что эти ситуации, по сути, привели нас к решению о том, что нам необходимо диверсифицировать наши отношения в сфере безопасности. И сейчас мы пытаемся сделать это».

Глава правительства Армении в интервью The Wall Street Journal не сказал ничего, чего не говорил бы ранее.

В начале сентября — еще до операции Азербайджана в Карабахе — он отмечал, что почти стопроцентная зависимость от России в вопросах безопасности была ошибкой.

После того как Баку установил полный контроль над Карабахом, риторика Никола Пашиняна ужесточилась. Он стал обвинять в бездействии российских миротворцев в Карабахе. Одновременно армянский лидер начал демонстрировать разворот от России к Западу. Говорящий жест — поездка господина Пашиняна на саммит Европейского политического сообщества в испанскую Гранаду 5 октября и при этом отказ лететь в Киргизию на саммит СНГ 13-го числа того же месяца.

Самым большим раздражителем в российско-армянских отношениях, безусловно, стоит считать ратификацию парламентом республики, а затем подписание президентом Ваагном Хачатуряном Римского статута Международного уголовного суда. МУС, напомним, выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Российские официальные лица на самых разных уровнях заявили, что считают этот шаг недружественным.

Мария Захарова, описывая отношения Москвы и Еревана, отметила, что стороны все имеющиеся проблемы решают «по двусторонним каналам». В тексте, который она зачитала на брифинге в ответ на просьбу прокомментировать интервью Никола Пашиняна, госпожа Захарова отметила: «Нас тоже часто спрашивают и часто задают провокационные вопросы. Но мы предпочитаем отвечать, что имеющиеся вопросы в наших отношениях, в частности с Арменией, мы решаем по двусторонним каналам. Мы не даем почву для того, чтобы эта самая бацилла провокаций разрасталась».

Мария Захарова подробно ответила на заявления Никола Пашиняна американской газете, назвав интервью попыткой «преуменьшить значение связей Армении с Россией, принизить роль российских военных, пограничников в обеспечении безопасности республики, ее граждан».

Мария Захарова призвала обратиться к фактам. Рост армянской экономики в 2022 году на 12,6%, по ее словам, обусловлен «торгово-экономическим взаимодействием с Россией, реализацией крупных совместных проектов и членством страны в Евразийском экономическом союзе». Также она отметила, что, если бы не российские миротворцы в Карабахе, «положение дел в регионе могло бы развиваться по гораздо более драматичному для Еревана сценарию».

Претензии армянского руководителя к ОДКБ, по ее словам, тоже несостоятельны: «Эффективность этой организации была убедительно продемонстрирована в ходе событий, например, в Казахстане в январе 2022 года (речь идет о беспорядках в Алма-Ате.— “Ъ”). В случае согласия руководства Армении разместить на территории республики наблюдательную миссию организации, многих проблем также можно было избежать. Однако вместо этого армянское руководство решило пригласить миссию Евросоюза, которая под видом мониторинга занимается сбором разведданных против России и Ирана и ведет отчетность исключительно для Брюсселя».

Хотя Мария Захарова сказала о том, что Россия и Армения по двусторонним каналам решают все проблемы, неясно, что это за каналы.

В последнее время контакты имеют место в виде вызова послов в МИДы двух стран: российского посла Сергея Копыркина — в армянский, временного поверенного в делах Армении в России, соответственно, в МИД РФ.

О других контактах ничего не сообщалось. Более того, источник “Ъ” в российских госструктурах сообщил, что Ереван «поставил контакты на паузу». Об этом свидетельствует и заявление пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова по мотивам интервью Никола Пашиняна. «Мы не склонны воспринимать The Wall Street Journal как первоисточник, поэтому нужно точно еще понять, о чем именно говорил господин Пашинян. И конечно же, мы в разговоре с нашими армянскими друзьями рассчитываем получить всю информацию на этот счет. Ну и, конечно же, негоже России и Армении общаться через газеты, тем более Wall Street Journal. Поэтому мы продолжаем разговор, диалог с нашими армянскими друзьями и будем продолжать это делать, у нас очень обширная повестка дня»,— заявил 26 октября господин Песков (цитата по ТАСС).

Из этого комментария вроде бы следует, что диалог ведется. Но в то же время, прояснить, что имел в виду Никол Пашинян, говоря о шагах по диверсификации отношений в сфере безопасности, Москве пока не удалось.

Между тем ранее — 23 октября — по армянскому премьеру был дан мощный медийный залп. На «Первом канале» ему посвятили часовой эфир программы «Куклы наследника Тутти», которую ведет Мария Бутина. Заголовок программы был таким: «Никол Пашинян: предвестник беды». В принципе из него ясно, в каком ключе говорили о главе правительства Армении. Программа «Первого канала» о Николе Пашиняне собственно и стала причиной вызова в МИД Армении посла России Сергея Копыркина и вручения ему ноты протеста в связи с «оскорбительными и неприемлемыми высказываниями» в адрес армянского руководства.

Научный руководитель Армянского фонда исследований Сергей Мелконян полагает, что нынешний российско-армянский конфликт не стоит недооценивать.

«Общественное мнение вещь конструируемая. А в армянском обществе конструируется новая идентичность, которая основывается на отказе от борьбы за Карабах, отказе от союзнических отношений с Россией. Это все конструкт, и он сейчас формируется. В новом конструкте места России нет»,— отметил эксперт в беседе с “Ъ”.

Ереван пока не предпринимал реальных шагов по дистанцированию от России и организаций, в которых Армения состоит вместе с ней. Но в новейшей истории постсоветского пространства достаточно примеров того, как бывшие республики Советского Союза могут развернуться в сторону Запада. Этот путь за последние 15 лет проделали Грузия, Украина и Молдавия, выбравшие интеграцию в ЕС, а в первых двух случаях также и в НАТО. Кстати, Киев и Кишинев, получившие в 2022 году статус стран—кандидатов на вступление в Евросоюз, могут скоро перейти на следующий уровень. До конца года Брюссель примет решение — начинать с украинскими и молдавскими властями переговоры о членстве в ЕС или нет.

Владимир Соловьев