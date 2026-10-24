МВД Франции: свыше 400 тыс. человек вышли на протесты по всей стране
Около 410 тыс. человек вышли на демонстрации против роста цен по всей Франции, сообщает министерство внутренних дел страны. Почти треть от общего числа — 110 тыс. человек — вышли на акции в Париже.
Обстановку во время согласованного митинга в столице правоохранительные органы называют спокойной. «Действительно, лозунги (“ACAB”.— “Ъ”) довольно агрессивны, но мы к этому привыкли и устойчивы. Мы пропускаем это мимо ушей и не реагируем»,— сказал полицейский корреспонденту CNN. По его словам, несколько человек пытались сорвать мирное шествие, однако их быстро остановили.
BFMTV отмечает, что в других городах обстановка более напряженная. Например, в Лилле, Лионе и Ницце акции переросли в столкновения с полицейскими. Там против демонстрантов применили слезоточивый газ.
Власти страны в преддверии сегодняшних митингов решили усилить силы правоохранительных органов. К охране мэрий, посольств и других госучреждений в отдельных городах подключили военнослужащих. Акции протеста 17 октября завершились массовыми драками полицейских и демонстрантов.