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Выпуск газеты №198«Ъ» Газета
Мир

МВД Франции: свыше 400 тыс. человек вышли на протесты по всей стране

Около 410 тыс. человек вышли на демонстрации против роста цен по всей Франции, сообщает министерство внутренних дел страны. Почти треть от общего числа — 110 тыс. человек — вышли на акции в Париже.

Manon Cruz / Reuters

Обстановку во время согласованного митинга в столице правоохранительные органы называют спокойной. «Действительно, лозунги (“ACAB”.— “Ъ”) довольно агрессивны, но мы к этому привыкли и устойчивы. Мы пропускаем это мимо ушей и не реагируем»,— сказал полицейский корреспонденту CNN. По его словам, несколько человек пытались сорвать мирное шествие, однако их быстро остановили.
BFMTV отмечает, что в других городах обстановка более напряженная. Например, в Лилле, Лионе и Ницце акции переросли в столкновения с полицейскими. Там против демонстрантов применили слезоточивый газ.
Власти страны в преддверии сегодняшних митингов решили усилить силы правоохранительных органов. К охране мэрий, посольств и других госучреждений в отдельных городах подключили военнослужащих. Акции протеста 17 октября завершились массовыми драками полицейских и демонстрантов.

Субботники по-французски

Проведение маршей власти разрешили только организованным профсоюзам и по строго согласованным маршрутам вне центров городов
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Проведение маршей власти разрешили только организованным профсоюзам и по строго согласованным маршрутам вне центров городов

Lisi Niesner / Reuters

В этот раз для сдерживания митингующих власти направили на 20% больше полицейских, чем на прошлой неделе. При необходимости к ним может присоединиться спецназ
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В этот раз для сдерживания митингующих власти направили на 20% больше полицейских, чем на прошлой неделе. При необходимости к ним может присоединиться спецназ

Hannah McKay / Reuters

Французский протестующий с национальным флагом
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Французский протестующий с национальным флагом

Hannah McKay / Reuters

Протестующий в маске героя комиксов Человека паука
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Протестующий в маске героя комиксов Человека паука

Hannah McKay / Reuters

Участники акций в облаке слезоточивого газа
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Участники акций в облаке слезоточивого газа

Lisi Niesner / Reuters

Лидер французской крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон (в центре) и его однопартиец, кандидат в президенты 2027 года Мануэль Бомпар на санкционированной демонстрации, организованной профсоюзами в Париже
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Лидер французской крайне левой партии «Непокоренная Франция» Жан-Люк Меланшон (в центре) и его однопартиец, кандидат в президенты 2027 года Мануэль Бомпар на санкционированной демонстрации, организованной профсоюзами в Париже

Abdul Saboor / Reuters

Сожженный во время демонстраций газетный киоск
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Сожженный во время демонстраций газетный киоск

Pedro Nunes / Reuters

Шествия проходят в Париже, Ницце, Тулузе, Лионе, Бордо, Марселе, Нанте, Ренне и Гере
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Шествия проходят в Париже, Ницце, Тулузе, Лионе, Бордо, Марселе, Нанте, Ренне и Гере

Abdul Saboor / Reuters

Протестующий в облаке слезоточивого газа
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Протестующий в облаке слезоточивого газа

Jack Taylor / Reuters

Всего запланировано 700 акций и 500 демонстраций по всей стране
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Всего запланировано 700 акций и 500 демонстраций по всей стране

Manon Cruz / Reuters

Количество участников субботних протестов может достигнуть 500 тыс. человек
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Количество участников субботних протестов может достигнуть 500 тыс. человек

Manon Cruz / Reuters

В Париже полиция согласовала митинг по маршруту от станции метро «Порт-д’Итали» до «Порт-де-Венсен» на востоке города
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В Париже полиция согласовала митинг по маршруту от станции метро «Порт-д’Итали» до «Порт-де-Венсен» на востоке города

Stephanie LecocqВ  / Reuters

Протестующие с плакатами в Марселе
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Протестующие с плакатами в Марселе

Manon Cruz / Reuters

Полиция досматривает участника акций
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Полиция досматривает участника акций

Stephanie LecocqВ  / Reuters

После длительного перерыва к протестной деятельности вернулись «желтые жилеты», которые были популярны в 2018 году. Они критикуют рост стоимости жизни и цен на топливо
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После длительного перерыва к протестной деятельности вернулись «желтые жилеты», которые были популярны в 2018 году. Они критикуют рост стоимости жизни и цен на топливо

Stephanie LecocqВ  / Reuters

Ранее заявлялось, что полиции разрешат использовать светошумовые гранаты только в крайних случаях и на периферии демонстраций
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Ранее заявлялось, что полиции разрешат использовать светошумовые гранаты только в крайних случаях и на периферии демонстраций

Kai Pfaffenbach / Reuters

Будничная жизнь, несмотря на демонстрации, продолжается
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Будничная жизнь, несмотря на демонстрации, продолжается

Manon Cruz / Reuters

К выступлениям присоединились водители, медицинские работники, строители, фермеры и участники профсоюзов
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К выступлениям присоединились водители, медицинские работники, строители, фермеры и участники профсоюзов

Manon Cruz / Reuters

Участник протеста держит плакат с надписью «Возьмем Елисейский дворец»
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Участник протеста держит плакат с надписью «Возьмем Елисейский дворец»

Abdul Saboor / Reuters

Демонстранты используют для защиты от слезоточивого газа специальную экипировку и подручные средства
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Демонстранты используют для защиты от слезоточивого газа специальную экипировку и подручные средства

Jack Taylor / Reuters

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