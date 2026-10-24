Один погиб и четверо пострадали при ударах ВСУ в Брянской области
ВСУ ударили беспилотниками по Климовскому и Клинцовскому районам Брянской области, сообщил губернатор Егор Ковальчук. Один мужчина погиб у озера вблизи села Рубежное.
Беспилотник ВСУ также попал в торговый центр «Позитив» в Климово. Там пострадали 21-летний мужчина и 40-летняя сотрудница аптеки. Еще один дрон влетел в автомобиль, после чего ранения получил 53-летний местный житель.
Кроме того, атакован жилой дом в городе Клинцы Клинцовского района. Ранен 39-летний местный житель.