Лантратова: Украина прекратит огонь в Алешках в ночь на 27 октября

До начала боевых действий между Россией и Украиной в Алешках проживало около 24 тыс. человек, сейчас — около 2 тыс. Летом 2023 года, после разрушения Каховской ГЭС, почти 90% города оказалось затоплено. Российские власти обвиняли ВСУ в намеренных ударах по транспорту с гуманитарной помощью.