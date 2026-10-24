Лантратова: Украина прекратит огонь в Алешках в ночь на 27 октября
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова провела онлайн-встречу с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом. Они согласовали гуманитарную миссию в прифронтовом городе Алешки.
Представитель Украины подтвердил, что режим прекращения огня произойдет в то же время, которое ранее назвали в российском Минобороны: 27 октября в 04:00 мск . Сколько он продлится, не сообщается.
«Обсудили ранее согласованные детали, все происходит в соответствии с проработанными договоренностями. Взятые на себя обязательства выполняют обе стороны»,— написала госпожа Лантратова в Telegram-канале. Она пообещала отчитаться по дальнейшим действиям позднее.
Стороны временно прекратят огонь, чтобы жители города смогли получить гуманитарную помощь, а желающие — покинуть его. Документировать гуманитарную миссию будет американская медиакомпания, выбранная первой леди США Меланией Трамп. В ее сообщении не раскрывается, о какой компании идет речь.
До начала боевых действий между Россией и Украиной в Алешках проживало около 24 тыс. человек, сейчас — около 2 тыс. Летом 2023 года, после разрушения Каховской ГЭС, почти 90% города оказалось затоплено. Российские власти обвиняли ВСУ в намеренных ударах по транспорту с гуманитарной помощью.