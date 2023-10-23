Как им обустроить Южный Кавказ

В Тегеране прошла первая встреча глав МИДов стран—участниц формата «3+3», предполагающего совместную работу трех кавказских государств (Армении, Азербайджана и Грузии) и их соседей (России, Ирана и Турции). При этом, как и прежде, Тбилиси в инициативе участвовать не хочет, так что де-факто речь шла о встрече «2+3». Россию там представлял глава МИДа Сергей Лавров. Механизм сотрудничества, предложенный после второй карабахской войны Турцией и Азербайджаном при поддержке РФ, становится востребованным в условиях радикальных перемен в регионе. Главные из них — переход Карабаха под полный контроль Азербайджана и разворот Армении в сторону Запада. Эти процессы создают как новые возможности для развития, так и новые риски вмешательства внерегиональных игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Несмотря на то что формат «3+3» по ключевым проблемам Южного Кавказа был предложен Азербайджаном и Турцией, Армения отнеслась к нему позитивно. Об этом, отвечая на вопрос “Ъ”, заявил в Тегеране глава МИД РФ Сергей Лавров (слева на фото — глава МИД Армении Арарат Мирзоян)

Фото: Reuters Несмотря на то что формат «3+3» по ключевым проблемам Южного Кавказа был предложен Азербайджаном и Турцией, Армения отнеслась к нему позитивно. Об этом, отвечая на вопрос “Ъ”, заявил в Тегеране глава МИД РФ Сергей Лавров (слева на фото — глава МИД Армении Арарат Мирзоян)

Фото: Reuters

Первая встреча глав МИДов стран—участниц формата «3+3» состоялась в Тегеране в понедельник вечером. Переговоры, призванные перезапустить бездействовавший почти два года механизм диалога государств Южного Кавказа, сопровождались рядом двусторонних встреч. Так, Сергей Лавров побеседовал с иранским министром иностранных дел Хосейном Амир-Абдоллахианом и встретился с президентом Эбрахимом Раиси.

Также господин Раиси принял (в ходе отдельных встреч) глав МИД Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова. В армянском МИДе по итогам переговоров констатировали, описывая отношения с Ираном: «Между двумя соседними и дружественными странами сформировался политический диалог на высоком уровне, основанный на взаимном уважении и тысячелетнем братстве двух народов». А после беседы с господином Байрамовым в пресс-службе иранского лидера рассказали: «Заявив, что Исламская Республика Иран всегда рассматривает переговоры и диалог между соседними странами как решение региональных проблем, президент выразил надежду, что переговоры заседания Группы сотрудничества по Кавказу (формат "3+3".— “Ъ”) станут источником укрепления конструктивного сотрудничества и регионального взаимодействия».

Эбрахим Раиси сделал акцент на том, что проблемы региона невозможно решить путем вмешательства иностранных сил.

О подготовке заседания на министерском уровне Сергей Лавров сообщил еще в июне прошлого года. В МИД РФ тогда ожидали, что встреча состоится в ближайшие месяцы, однако быстрого старта переговоров не получилось. Предыдущая и до этого единственная встреча в формате двух «троек» — «Россия, Турция, Иран» и «Азербайджан, Армения, Грузия» — прошла в декабре 2021 года в Москве на уровне заместителей министров иностранных дел России, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. При этом уже тогда своего места в «шестерке» не увидела приглашенная в нее Грузия. В Тбилиси не отвергают саму идею региональной интеграции, однако предлагают ее альтернативную модель: переговоры в формате не «3+3», а просто «3» — без участия соседей в лице России, Турции и Ирана.

В свою очередь, инициатива создать механизм решения проблем безопасности и развития Южного Кавказа в формате «3+3» была выдвинута Анкарой и Баку после окончания второй карабахской войны, завершившейся 10 ноября 2020 года подписанием трехстороннего заявления лидеров России, Азербайджана и Армении.

Идея шестисторонней платформы, которую активно поддержала Москва, состояла в том, чтобы получить интеграционную площадку, способную объединить три закавказские республики с тремя державами, имеющими наибольшее влияние в регионе (Россия, Турция, Иран).

Предполагалось, что новый формат позволит ускорить разблокирование транспортных коммуникаций, будет способствовать более тесному сотрудничеству и, самое главное, позволит решать местные проблемы без привлечения внерегиональных игроков.

Тем не менее до первой министерской встречи в Тегеране шестисторонний формат для Южного Кавказа оставался в нерабочем состоянии в силу целого ряда причин. Главными из них стали многочисленные разногласия и трения между самими членами «шестерки», на которых стали играть внешние игроки. Так, сохраняющаяся напряженность в отношениях между Ереваном и Баку, до сих пор не сумевшими согласовать условия мирного договора, совпала с обострением между Ираном и Азербайджаном.

Отношения Баку и Тегерана достигли низшей точки в январе после вооруженного нападения на посольство Азербайджана в иранской столице. Однако в начале октября Тегеран посетил помощник президента Азербайджана Халаф Халафов, и вскоре после этого стороны объявили о скором возобновлении деятельности в Тегеране азербайджанского посольства.

Так, еще этой зимой балансировавшие на грани конфликта Тегеран и Баку продемонстрировали пример регионального сотрудничества. В преддверии встречи «шестерки» в иранской столице вице-премьер Азербайджана Шахин Мустафаев и министр дорог и городского развития Ирана Мехрдад Базрпаш подписали протокол о намерениях по строительству новой железнодорожной линии между Восточным Зангезурским экономическим районом и Нахичеванской Автономной Республикой Азербайджана, которая пройдет через территорию Ирана.

На встрече также отмечалась важность ускорения работ по скорейшему завершению проектов строительства ГЭС «Худаферин», «Гыз-Галасы» и «Ордубад—Маразад». Кроме того, стороны подписали документы по строительству автомобильного пограничного моста и пешеходного перехода через реку Араз, а также дали поручение в кратчайшие сроки завершить строительство Астаринского грузового терминала.

При этом незадолго до встречи в формате «3+3» с визитом в Тегеране побывал секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян. Он провел переговоры с Хосейном Амир-Абдоллахианом, который в ходе встречи продемонстрировал амбиции стать еще одним посредником в конфликте между Арменией и Азербайджаном. «Я подчеркнул, что кризис на Кавказе может быть разрешен только при участии внутренних игроков и стран региона, то есть в формате "3+3"»,— написал господин Амир-Абдоллахиан на своей странице в соцсети X (ранее Twitter). Агентство Fars сообщило, что в ходе переговоров в Тегеране Армен Григорян также приветствовал возможность урегулирования конфликта с Баку в формате «3+3».

Министерская встреча в Тегеране проходила на фоне кардинальных перемен в регионе.

Главной из них стало установление полного административного контроля Баку над непризнанной Нагорно-Карабахской республикой, власти которой после силовой акции Азербайджана объявили о самороспуске. После того как азербайджанский президент Ильхам Алиев объявил о полном восстановлении территориальной целостности страны, с 24 сентября до конца месяца из Карабаха в Армению уехали более 100 тыс. жителей.

В этой ситуации принимающая встречу в формате «3+3» иранская сторона продемонстрировала стремление не раскачивать лодку в отношениях между соседями по региону, а сосредоточиться на реализации проектов развития, отвечающих интересам всех. «Мы против изменения международно признанных границ и геополитических корректировок в регионе. Мы поддерживаем развитие транспортных маршрутов и дорожных сетей, чтобы обеспечить интересы стран региона, способствовать их развитию и благополучию их жителей. Мы поддерживаем территориальную целостность Азербайджана и Армении»,— заявил представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи. При этом он призвал к решению споров между соседями через «политический процесс и двусторонние переговоры с привлечением регионального потенциала».

Позиция Тегерана близка и Москве. В российском МИДе продолжают давать понять, что западным посредникам нет места в урегулировании на Южном Кавказе.

Вместе с тем Кремль по-прежнему стоит на том, что наиболее подходящая площадка для армяно-азербайджанского урегулирования — российская. «Хотя стратегические интересы трех ведущих региональных держав — России, Турции и Ирана — на Южном Кавказе полностью не совпадают, к объединению их подталкивает все более реальный риск вовлечения в региональные дела иностранных игроков,— прокомментировал “Ъ” главную интригу тегеранской встречи в формате "3+3" член Российско-Азербайджанского экспертного совета Рафик Исмаилов.— Последние события показывают: в своей региональной экспансии Запад сделал ставку на Армению. Учитывая это, главный вопрос состоит в том, удастся ли странам региона сделать формат "3+3" достаточно привлекательным для Еревана, который пока не намерен отказываться от евроатлантической ориентации ради сближения с соседями».

По завершении встречи в Тегеране, отвечая на вопрос “Ъ” о том, как к шестистороннему формату регионального сотрудничества, предложенному Анкарой и Баку, относится Ереван, глава МИД России Сергей Лавров назвал отношение армянской стороны «позитивным». При этом он обратил особое внимание на те перемены в отношениях Баку и Еревана, которые, по мнению Москвы, позволяют говорить о продвижении вперед и создании предпосылок для будущих договоренностей Армении и Азербайджана о долгосрочном урегулировании на Южном Кавказе.

Сергей Строкань; Анастасия Домбицкая, Тегеран