Мир вашему МИДу

Новые переговоры министров иностранных дел Азербайджана и Армении, на этот раз в Москве, стали для Баку и Еревана очередной попыткой приблизить мирный договор, а для России — сохранить себя в статусе влиятельного посредника. Стороны, однако, далеки от компромисса и признают: частота встреч не особенно сказывается на их результативности. Баку это особенно раздражает, и азербайджанская сторона всеми способами дает понять, что ее терпение не безгранично.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов продолжают ходить по переговорному кругу, который уже не в первый раз замыкается в России

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Главы МИД Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов продолжают ходить по переговорному кругу, который уже не в первый раз замыкается в России

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Азербайджан и Армения продолжают ходить по переговорному кругу, который уже не в первый раз замыкается в России, чтобы потом начаться заново. В мае главы МИДов двух стран — враждующих, но пытающихся заключить мирное соглашение,— встречались в Вашингтоне, Брюсселе и Москве.

В июне—июле азербайджанский и армянский министры иностранных дел Джейхун Байрамов и Арарат Мирзоян прошли по тому же маршруту. В конце июня главы дипломатий двух стран посетили США, в середине июля встретились в Брюсселе, а в конце этого же месяца прилетели на переговоры в Москву.

Помимо работы над мирным договором, которая, как неоднократно давали понять в Азербайджане и Армении, может быть закончена в этом году, переговорная география указывает на конкуренцию между Западом и Россией за титул главного миротворца на Южном Кавказе.

Принимавший гостей с Кавказа глава МИД РФ Сергей Лавров назвал во вторник целью встречи «долгосрочную стабилизацию на Южном Кавказе». И указал, на какую роль рассчитывает Москва — ни много ни мало благословить азербайджано-армянский мир. Причем оформить договоренность на своей территории. «Хотели бы уделить особое внимание реализации договоренностей на высшем уровне по заключению мирного договора между Баку и Ереваном. Готовы этому всячески содействовать, в том числе предоставить площадку для этого подписания»,— отметил господин Лавров.

В целом стороны собрались, чтобы обсудить весь список вопросов. Помимо мирного договора он включает в себя демаркацию и делимитацию азербайджано-армянской границы, а также открытие транспортных коммуникаций в регионе, важнейшая из которых для Баку — дорога в Нахичевань. Кроме того, в центре внимания — решение вопроса Нагорного Карабаха. Вернее, той его части, которая после войны 2020 года осталась неподконтрольной Азербайджану и где по-прежнему проживает армянское население.

Пока каждая встреча, где бы она ни происходила — в Вашингтоне, Брюсселе или Москве, завершается общими словами о том, что она была небесполезной и на какое-то количество шагов сократила путь к мирному договору. Но оставшееся расстояние до финальной точки все равно остается неизвестным.

«Откровенно должны сказать, что результаты несколько уступают динамике самого переговорного процесса, но, наверное, было бы неправильно говорить, что положительных результатов вообще нет»,— заявил в Москве Джейхун Байрамов (цитата по Trend.az). Эти слова выглядели не самой высокой и обнадеживающей оценкой переговоров.

В таком же ключе высказался и армянский министр Арарат Мирзоян. «Наши встречи, переговоры по всем вопросам повестки дня достаточно интенсивны, в некоторых вопросах есть конкретные результаты, в некоторых вопросах видны какие-то перспективы, где стороны могут прийти к взаимному согласию. Но остаются, конечно, и проблематичные вопросы, где позиции сторон еще далеки друг от друга»,— отметил глава армянского МИДа.

По его словам, ситуацию осложняет «блокада Нагорного Карабаха» Азербайджаном. Речь идет об установлении азербайджанской стороной контрольно-пропускного пункта в Лачинском коридоре, связывающем остатки непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) с Арменией. В Баку установление пункта пропуска считают полностью законным, поскольку он установлен на азербайджанской территории для осуществления контроля всего, что ввозится на азербайджанскую же территорию — то есть в Нагорный Карабах.

Тем не менее не только Ереван призывает Баку снять блокаду, указывая на возникший в регионе острый гуманитарный кризис. Власти Армении и НКР заявляли, что в республику не поступают ни продовольствие, ни медикаменты.

Армянская сторона на словах признала весь Карабах частью Азербайджана. Премьер Армении Никол Пашинян 25 июля на пресс-конференции сказал, что вопрос Нагорного Карабаха — это не вопрос Армении. «Армения не может решить судьбу народа Нагорного Карабаха. Они сами должны быть стороной переговоров. Мы продвигаем именно эту повестку, учитывая, что права и безопасность народа Нагорного Карабаха должны обсуждаться с участием представителей Нагорного Карабаха в формате диалога Баку—Степанакерт в рамках международного механизма»,— заявил господин Пашинян (цитата по «Интерфаксу»).

Баку, однако, настаивает на том, чтобы это признание было оформлено документом. «Армения должна сделать последний шаг. Они уже признали, что Карабах — это Азербайджан, открыто заявили об этом, и сейчас уже наступил этап подписания документа. Это исключительно важный последний момент»,— заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев 21 июля на проходившем в карабахской Шуше (армянское название — Шуши) медиафоруме.

Права армянского населения в Карабахе, по словам господина Алиева, будут гарантированы конституцией Азербайджана и будут такими же, что и у остальных проживающих на территории страны этнических групп.

Там же на форуме азербайджанский лидер отметил, что если Армения откажется от территориальных претензий к Азербайджану, то можно будет ожидать подписания мирного договора до конца года. А вот если нет, то Баку не останется ничего, кроме как принудить Армению к этому «при помощи кулака». Этот сценарий господин Алиев, впрочем, назвал далеко не лучшим.

Глава Института Кавказа (Ереван) Александр Искандарян считает, что переговоры пока далеки от финишной прямой. «То, что происходит, это неформальная Минская группа (по поиску путей мирного урегулирования карабахского конфликта.— “Ъ”). Группа реально не работает, но эти переговоры все равно ведут Европа, Америка и Россия. Формат противоречивый из-за отношений внутри тройки. Там ревность, несогласие и так далее. Поэтому я не очень оптимистичен. Возможно, я ошибаюсь, и подписание какой-то бумаги случится. Но даже в таком случае есть вероятность, что мир, подписанный при столь разных подходах, не приведет к изменениям на земле»,— отметил эксперт в беседе с “Ъ”.

Сергей Лавров, комментируя итоги московских переговоров, заявил, что в этом году может состояться еще одна встреча лидеров России, Азербайджана и Армении. «Рассчитываем, что кульминацией большого переговорного процесса станет подписание договора, который подведет черту под усилиями армян и азербайджанцев, начатыми в ходе их трехсторонних встреч с президентом России (Владимиром Путиным.— “Ъ”). Путь непростой. Предстоит решить немало сложных и важных вопросов. Наиболее чувствительным из них была и остается проблема гарантий прав и безопасности армян Нагорного Карабаха в контексте обеспечения территориальной целостности Азербайджана в полном соответствии с декларацией 1991 года, подписанной лидерами бывших советских республик в Алма-Ате»,— говорится в комментарии Сергея Лаврова для СМИ, опубликованном на сайте МИД РФ.

Владимир Соловьев