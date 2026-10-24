В финал экспрессом

«Даниил, домой!» — крикнул с трибуны в девятом гейме второго полуфинала Almaty Open слишком горячий поклонник Александра Бублика. К тому моменту Даниил Медведев, взявший в четвертом гейме чужую подачу, подавал на первую партию и уже выиграл одно очко. Следующие три розыгрыша также остались за россиянином, который эйсом завершил сет, а затем неожиданно для подавляющего большинства из 6 тыс. зрителей, заполнивших Almaty Arena, субботний праздник тенниса неожиданно завершился. Бублик, который вышел на корт с повязкой на правом колене, при счете 3:6 через 21 минуту после начала матча отказался от продолжения борьбы.