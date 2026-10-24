В финал экспрессом
Даниил Медведев второй год сыграет в решающем матче теннисного Almaty Open
В финале Almaty Open, продолжающегося в Казахстане турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) категории 250 с призовым фондом $1,075 млн, сыграют его прошлогодний победитель Даниил Медведев и 128-я ракетка мира Николоз Басилашвили. Грузинский теннисист в третьей партии своего полуфинала сломил сопротивление грека Стефаноса Циципаса, а соперник россиянина, Александр Бублик из Казахстана, из-за травмы колена отказался от продолжения борьбы после завершения первого сета. Свидетелем этих событий стал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.
«Даниил, домой!» — крикнул с трибуны в девятом гейме второго полуфинала Almaty Open слишком горячий поклонник Александра Бублика. К тому моменту Даниил Медведев, взявший в четвертом гейме чужую подачу, подавал на первую партию и уже выиграл одно очко. Следующие три розыгрыша также остались за россиянином, который эйсом завершил сет, а затем неожиданно для подавляющего большинства из 6 тыс. зрителей, заполнивших Almaty Arena, субботний праздник тенниса неожиданно завершился. Бублик, который вышел на корт с повязкой на правом колене, при счете 3:6 через 21 минуту после начала матча отказался от продолжения борьбы.
О том, что именно произошло, неудачник полуфинала рассказал на пресс-конференции. Оказалось, что травма была получена накануне, в концовке пятничного четвертьфинала против Карена Хачанова.
«Это случилось при счете 5:4 на тай-брейке третьего сета. Я бежал за ударом слева, нога немного проехала, и я всем весом остался на носке. Инерция плюс собственный вес — нагрузка получилась очень большой. В итоге часть связки не выдержала и немного повредилась»,— объяснил корреспонденту “Ъ” Бублик, который половину субботы провел в больнице, где ему делали всевозможные обследования.
Их результаты стали известны всего за час до начала матча. Врачи предписали спортсмену полный покой, но он все-таки решил сыграть два-три гейма, а затем, не желая сразу разочаровывать болельщиков, провел на корте целый сет.
По словам Бублика, лечение подобных травм обычно занимает от трех до шести недель, но из Алматы он вынужден лететь в Базель на турнир категории 500, который для него является обязательным. Скорее всего, там после медицинского освидетельствования он снимется с соревнований. Ну а Медведеву теперь предстоит финал против грузина Николоза Басилашвили, который, занимая в рейтинге лишь 128-е место, сенсационно в трех партиях сломил сопротивление грека Стефаноса Циципаса — 6:4, 6:7 (5:7), 6:3.
Эта встреча продолжалась 2 часа 16 минут, а с учетом квалификации, с которой 34-летний Басилашвили начинал свой путь на нынешнем турнире, в шести матчах он провел на алматинских кортах около девяти часов. Медведев же, наоборот, проследовал в финал экспрессом. Три встречи с его участием на этой неделе продолжались 2 часа 28 минут.
Столь быстрого похода к решающей стадии в карьере россиянина еще не случалось, хотя, когда корреспондент “Ъ” констатировал, что, по общему мнению, судьбу титула можно считать решенной, прошлогодний чемпион с этим не согласился.
«В финале никогда ничего не ясно. А тут — тем более. Люди, которые следят за теннисом, знают, как Николоз может играть,— отметил Медведев, вспомнив, как в 2018 году Басилашвили в финале пекинской “пятисотки” обыграл тогдашнюю четвертую ракетку мира аргентинца Хуана Мартина дель Потро.— Он способен не давать играть в лучший теннис любому сопернику. Относительно себя могу сказать, что завтра надо будет стараться хорошо подавать, поскольку в здешних условиях это имеет особое значение».