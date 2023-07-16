Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

При миротворчестве главное — не рассориться

Борьба за посредничество между Арменией и Азербайджаном продолжает обостряться

Конкуренция за право стать главным миротворцем в конфликте между Ереваном и Баку становится все острее. Россия и Запад в лице США с Евросоюзом ревностно относятся к усилиям друг друга. Не стали исключением и переговоры лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, состоявшиеся 15 июля при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. Пока в Брюсселе говорили о прогрессе, в Москве зазывали на разговор глав МИДов двух республик, настаивая, что мирный договор может быть достигнут только при посредничестве РФ. Это заявление российского внешнеполитического ведомства, которое также содержало критику азербайджанских и отчасти армянских властей, вызвало недоумение Баку.

Глава Евросовета Шарль Мишель дал понять, что по итогам брюссельской встречи позиции лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева (второй слева) и Никола Пашиняна (справа) несколько сблизились

Глава Евросовета Шарль Мишель дал понять, что по итогам брюссельской встречи позиции лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева (второй слева) и Никола Пашиняна (справа) несколько сблизились

Фото: Press Service of the President of the Republic of Azerbaijan

Глава Евросовета Шарль Мишель дал понять, что по итогам брюссельской встречи позиции лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева (второй слева) и Никола Пашиняна (справа) несколько сблизились

Фото: Press Service of the President of the Republic of Azerbaijan

Представители Армении и Азербайджана не раз допускали возможность заключения мирного договора до конца 2023 года. Недостатка в посредниках стороны не испытывают. Помочь с урегулированием, а еще лучше — стать непосредственными участниками подписания исторических документов готовы Евросоюз, США и Россия. Единым фронтом у Москвы и Запада действовать не получается. А потому чем ближе тот самый конец года, тем сильнее торопятся конкурирующие посредники внести решающий вклад.

Новый раунд переговоров между Ереваном и Баку состоялся 15 июля в Брюсселе, где под патронажем Шарля Мишеля встретились армянский премьер Никол Пашинян и азербайджанский президент Ильхам Алиев. Изначально встреча планировалась на 21 июля, однако в ЕС решили поторопиться. По итогам переговоров господин Мишель заявил о «важном импульсе в политических обсуждениях и усилиях». По его словам, стороны не только вновь зафиксировали, что территория Армении составляет 29,9 тыс. кв. км (то есть без Карабаха), а территория Азербайджана — 86,6 тыс. кв. км (с Карабахом), но и добились прогресса в деле разблокирования транспортных коммуникаций.

Не обошел стороной Шарль Мишель и проблему Лачинского коридора, где Азербайджан, следуя логике суверенитета над Нагорным Карабахом, установил КПП, из-за чего Ереван уже более 200 дней обвиняет Баку в блокаде региона, а Москву и дислоцированных там российских миротворцев — в бездействии. По словам господина Мишеля, положение карабахского армянского населения «явно неустойчиво», а Лачинская дорога должна быть разблокирована.

Обострение на границе не мешает Армении и Азербайджану работать над мирным договором

Эти переговоры фактически стали продолжением усилий Вашингтона, где две с половиной недели назад диалог вели главы МИДов Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов. Госсекретарь США Энтони Блинкен тогда сообщил о согласовании некоторых статей будущего мирного договора. Он также анонсировал встречу господ Пашиняна и Алиева в Брюсселе, заверив в стремлении достигнуть «окончательного соглашения в ближайшие недели и месяцы». Тем не менее, судя по брюссельским итогам, речь все-таки идет о месяцах.

Тем временем в Москве к попыткам Запада помирить Ереван и Баку всегда относились со скепсисом. Так, в начале мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что никто, кроме России, не поможет республикам урегулировать отношения. По его словам, процесс должен выстраиваться на основе Трехстороннего заявления лидеров РФ, Армении и Азербайджана, остановившего бои в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года.

15 июля, в день брюссельских переговоров, МИД РФ выпустил специальное заявление о ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Среди прочего там отмечалось, что в октябре 2022-го и мае 2023-го «на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана». И хотя, как было отмечено, РФ уважает «суверенное решение армянского руководства», оно «кардинальным образом изменило основополагающие условия, при которых было подписано заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение размещенного в регионе российского миротворческого контингента».

В МИДе посоветовали немедленно «приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности».

«Готовы в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора, с последующим выходом на российско-азербайджано-армянский саммит в Москве для подписания упомянутого документа»,— отметили в ведомстве. Кроме того, там указали на развитие ситуации вокруг Карабаха «по негативному сценарию», выразили обеспокоенность возможными «драматическими последствиями для карабахских армян» и призвали Баку «принять срочные меры для немедленного разблокирования Лачинского коридора».

Как руководители Азербайджана и Армении выясняли отношения в Кремле

В Баку заявление российского МИДа восприняли с «недоумением и сожалением», констатировав: оно не соответствует Декларации о союзническом взаимодействии, а также выступлениям президента РФ Владимира Путина «о поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, включая Карабахский регион». «Попытки МИД РФ комментировать и обусловливать территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в контексте признания Карабаха в качестве неотъемлемой части Азербайджана со стороны премьер-министра Армении носят неприемлемый характер»,— заявили в азербайджанском МИДе.

В Ереване официально заявление МИД РФ в воскресенье не комментировали, хотя в экспертных кругах тоже несколько недоумевали. Удивление вызвала ремарка о признании Карабаха армянским правительством за Азербайджаном «на саммитах под эгидой ЕС». В воспоминаниях тут же всплыло заявление президента Владимира Путина от декабря 2020 года, где он четко назвал этот регион «неотъемлемой частью Азербайджанской Республики».

Поэтому в Ереване никто не понял, что же «кардинальным образом» поменялось с признанием этой реальности Ереваном, если Москва и так из этого давно исходила.

Неясно, когда министры иностранных дел двух республик теперь посетят российскую столицу. Зато приглашение Шарля Мишеля господам Пашиняну и Алиеву снова посетить Брюссель осенью ни у кого из них отторжения не вызвало. Да и в целом открытого недовольства западными посредниками ни Ереван, ни Баку не выражали.

Алексей Забродин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...