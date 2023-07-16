При миротворчестве главное — не рассориться

Конкуренция за право стать главным миротворцем в конфликте между Ереваном и Баку становится все острее. Россия и Запад в лице США с Евросоюзом ревностно относятся к усилиям друг друга. Не стали исключением и переговоры лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева и Никола Пашиняна, состоявшиеся 15 июля при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля. Пока в Брюсселе говорили о прогрессе, в Москве зазывали на разговор глав МИДов двух республик, настаивая, что мирный договор может быть достигнут только при посредничестве РФ. Это заявление российского внешнеполитического ведомства, которое также содержало критику азербайджанских и отчасти армянских властей, вызвало недоумение Баку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Евросовета Шарль Мишель дал понять, что по итогам брюссельской встречи позиции лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева (второй слева) и Никола Пашиняна (справа) несколько сблизились

Фото: Press Service of the President of the Republic of Azerbaijan Глава Евросовета Шарль Мишель дал понять, что по итогам брюссельской встречи позиции лидеров Азербайджана и Армении Ильхама Алиева (второй слева) и Никола Пашиняна (справа) несколько сблизились

Фото: Press Service of the President of the Republic of Azerbaijan

Представители Армении и Азербайджана не раз допускали возможность заключения мирного договора до конца 2023 года. Недостатка в посредниках стороны не испытывают. Помочь с урегулированием, а еще лучше — стать непосредственными участниками подписания исторических документов готовы Евросоюз, США и Россия. Единым фронтом у Москвы и Запада действовать не получается. А потому чем ближе тот самый конец года, тем сильнее торопятся конкурирующие посредники внести решающий вклад.

Новый раунд переговоров между Ереваном и Баку состоялся 15 июля в Брюсселе, где под патронажем Шарля Мишеля встретились армянский премьер Никол Пашинян и азербайджанский президент Ильхам Алиев. Изначально встреча планировалась на 21 июля, однако в ЕС решили поторопиться. По итогам переговоров господин Мишель заявил о «важном импульсе в политических обсуждениях и усилиях». По его словам, стороны не только вновь зафиксировали, что территория Армении составляет 29,9 тыс. кв. км (то есть без Карабаха), а территория Азербайджана — 86,6 тыс. кв. км (с Карабахом), но и добились прогресса в деле разблокирования транспортных коммуникаций.

Не обошел стороной Шарль Мишель и проблему Лачинского коридора, где Азербайджан, следуя логике суверенитета над Нагорным Карабахом, установил КПП, из-за чего Ереван уже более 200 дней обвиняет Баку в блокаде региона, а Москву и дислоцированных там российских миротворцев — в бездействии. По словам господина Мишеля, положение карабахского армянского населения «явно неустойчиво», а Лачинская дорога должна быть разблокирована.

Эти переговоры фактически стали продолжением усилий Вашингтона, где две с половиной недели назад диалог вели главы МИДов Армении и Азербайджана Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов. Госсекретарь США Энтони Блинкен тогда сообщил о согласовании некоторых статей будущего мирного договора. Он также анонсировал встречу господ Пашиняна и Алиева в Брюсселе, заверив в стремлении достигнуть «окончательного соглашения в ближайшие недели и месяцы». Тем не менее, судя по брюссельским итогам, речь все-таки идет о месяцах.

Тем временем в Москве к попыткам Запада помирить Ереван и Баку всегда относились со скепсисом. Так, в начале мая пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что никто, кроме России, не поможет республикам урегулировать отношения. По его словам, процесс должен выстраиваться на основе Трехстороннего заявления лидеров РФ, Армении и Азербайджана, остановившего бои в Нагорном Карабахе в ноябре 2020 года.

15 июля, в день брюссельских переговоров, МИД РФ выпустил специальное заявление о ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Среди прочего там отмечалось, что в октябре 2022-го и мае 2023-го «на саммитах под эгидой Евросоюза Армения признала Нагорный Карабах частью территории Азербайджана». И хотя, как было отмечено, РФ уважает «суверенное решение армянского руководства», оно «кардинальным образом изменило основополагающие условия, при которых было подписано заявление лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, а также положение размещенного в регионе российского миротворческого контингента».

В МИДе посоветовали немедленно «приступить к подготовке мирного договора между Баку и Ереваном, опираясь на ранее достигнутые договоренности».

«Готовы в ближайшее время организовать в Москве трехстороннюю встречу министров иностранных дел для обсуждения путей выполнения договоренностей на высшем уровне, включая тему согласования мирного договора, с последующим выходом на российско-азербайджано-армянский саммит в Москве для подписания упомянутого документа»,— отметили в ведомстве. Кроме того, там указали на развитие ситуации вокруг Карабаха «по негативному сценарию», выразили обеспокоенность возможными «драматическими последствиями для карабахских армян» и призвали Баку «принять срочные меры для немедленного разблокирования Лачинского коридора».

В Баку заявление российского МИДа восприняли с «недоумением и сожалением», констатировав: оно не соответствует Декларации о союзническом взаимодействии, а также выступлениям президента РФ Владимира Путина «о поддержке территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, включая Карабахский регион». «Попытки МИД РФ комментировать и обусловливать территориальную целостность и суверенитет Азербайджанской Республики в контексте признания Карабаха в качестве неотъемлемой части Азербайджана со стороны премьер-министра Армении носят неприемлемый характер»,— заявили в азербайджанском МИДе.

В Ереване официально заявление МИД РФ в воскресенье не комментировали, хотя в экспертных кругах тоже несколько недоумевали. Удивление вызвала ремарка о признании Карабаха армянским правительством за Азербайджаном «на саммитах под эгидой ЕС». В воспоминаниях тут же всплыло заявление президента Владимира Путина от декабря 2020 года, где он четко назвал этот регион «неотъемлемой частью Азербайджанской Республики».

Поэтому в Ереване никто не понял, что же «кардинальным образом» поменялось с признанием этой реальности Ереваном, если Москва и так из этого давно исходила.

Неясно, когда министры иностранных дел двух республик теперь посетят российскую столицу. Зато приглашение Шарля Мишеля господам Пашиняну и Алиеву снова посетить Брюссель осенью ни у кого из них отторжения не вызвало. Да и в целом открытого недовольства западными посредниками ни Ереван, ни Баку не выражали.

Алексей Забродин