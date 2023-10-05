В Гранаде же было такому случиться

Третий саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), созданного для дискуссий о будущем и настоящем континента, выявил множество проблем у Европы и одну — доминирующую. Изначально лидеры почти 50 государств, приехавшие в Гранаду, собирались говорить обо всем, включая миграционный кризис, армяно-азербайджанский конфликт, Косово. Однако с появлением на площадке украинского президента Владимира Зеленского саммиту неизбежно пришлось сфокусироваться на Украине. Даже премьер Армении Никол Пашинян, у которого и своих проблем хватает, попал в мировые сводки новостей главным образом потому, что тет-а-тет переговорил с господином Зеленским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Азербайджан на саммите ЕПС представлен не был: в Баку, вероятно, решили, что у армянского премьера Никола Пашиняна (в центре) там будет слишком большая группа поддержки (на фото: канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон)

Фото: ludovic MARIN / AFP Азербайджан на саммите ЕПС представлен не был: в Баку, вероятно, решили, что у армянского премьера Никола Пашиняна (в центре) там будет слишком большая группа поддержки (на фото: канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент Франции Эмманюэль Макрон)

Фото: ludovic MARIN / AFP

Когда президент Франции Эмманюэль Макрон в мае 2022 года предложил создать ЕПС, он надеялся: сообщество объединит все страны Европы — в ЕС и за его пределами — для поиска общих позиций и будущего континента. Правда, из-за российско-украинского конфликта в ЕПС не стали приглашать РФ и Белоруссию.

В преддверии нынешнего саммита (третьего после встреч в Чехии и Молдавии) было заявлено, что лидеры стран ЕПС, а также председатели Евросовета, Еврокомиссии и Европарламента, соберутся для дискуссии о том, «как сделать Европу более устойчивой, процветающей и геостратегической». При этом было изначально понятно, что речь пойдет не об успехах, а о проблемах на континенте. К 5 октября их скопилось немало, а некоторые требовали срочных решений. Конфликт Армении и Азербайджана, растущая напряженность между Белградом и Приштиной, миграционный кризис и, наконец, Украина.

Кто-то даже надеялся, что некоторые из проблем будут решены прямо в Испании. В этом контексте упоминался вопрос мирного договора между Баку и Ереваном.

Для обсуждения перспектив урегулирования застарелого конфликта в Гранаде была запланирована встреча премьера Армении Никола Пашиняна с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Однако в последний момент азербайджанский лидер лететь на саммит отказался. В Баку неофициально сослались на то, что у армянского премьера ожидается на площадке большая группа поддержки в лице европейских лидеров, а господина Алиева даже президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган физически поддержать не сможет. Позднее турецкие СМИ сообщили, что господин Эрдоган пропустил саммит по болезни.

Так или иначе, один из многочисленных этапов урегулирования был сорван. А господин Пашинян, выражая сожаление в связи с отсутствием господина Алиева, заверил, что была упущена «возможность подписать переломный документ».

Впрочем, Никол Пашинян решил, что это не повод прогуливать саммит и, подобно большинству лидеров стран ЕПС, добрался до Гранады. Это обстоятельство весьма обрадовало премьер-министра Испании Педро Санчеса, который, прибыв на встречу, провозгласил Гранаду «столицей Европы» и не без удовольствия отметил роль своей страны в делах континента.

Среди прочих тем, которые должны были обсуждать участники, господин Санчес отдельно отметил «войну России», энергетику и искусственный интеллект.

Было понятно, что испанское председательство, под началом которого 6 октября также отдельно соберутся лидеры стран ЕС, замахнулось на обширную повестку. Неясным оставалось только, как все это вместить в один день. Однако вскоре на саммит прибыл президент Украины Владимир Зеленский, и все встало на свои места.

За последние полтора года после начала полномасштабных боевых действий на территории Украины не было еще ни одного саммита, где собирались европейские политики, чтобы тема этого конфликта не начинала превалировать над остальными. И этот раз не стал исключением, а речь господина Зеленского разлетелась по всем мировым СМИ так, как ни одно другое выступление, звучавшее в это время в Гранаде.

При этом украинский лидер явно учел специфику мероприятия, смысл которого крылся в обсуждении проблем всей Европы, и сразу дал понять: российско-украинский конфликт — это общая проблема. По его словам, «Россия рассматривает разные сценарии на ближайшие годы», а один из них «особенно опасен, если в этой агрессии против Украины будет какая-то пауза». Он заверил: «Если дать России адаптироваться сейчас, то к 2028 году Кремль сможет восстановить разбитый нами военный потенциал, и у России будет достаточно сил напасть на страны, находящиеся в фокусе российской экспансии».

Отдельно господин Зеленский предупредил страны Балтии и те государства, «на территории которых присутствуют российские контингенты», заверив, что раскрывает информацию от украинской разведки.

Он также подчеркнул, что «уверен в Америке», которая «помогла Европе выстоять», и не сомневается, что, пройдя через политическую турбулентность, США не ослабят поддержку Киева. Однако коль скоро саммит был про европейское политическое единство, то соседей по континенту Владимир Зеленский призвал «не прятать паруса от ветра, пытаясь переждать шторм, а быть вместе, защищать ценности и общее с США пространство свободы». Иначе, по его словам, если не «вытеснить Россию из других стран», то будет разрушена «мощь Европы».

Несмотря на призывы господина Зеленского к Европе не ждать, куда подует ветер в США, еврочиновники тут же принялись будто оправдываться. Так, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель признался, что «Европа не сможет заменить США» в вопросах поддержки Украины, хотя и пообещал нарастить помощь. Не осталась в стороне и глава Еврокомиссии Урсула фон дел Ляйен, подчеркнув, что президент США Джо Байден заверил ее и остальных партнеров в непоколебимой поддержке Украины. Со своей стороны, она также пообещала выполнить обязательства и разработать для Киева пакет финансовой помощи в €50 млрд на 2024–2027 годы. И если кто-то еще не уловил основную мысль, о «персональных обязательствах» господина Байдена перед Украиной заявил и председатель Евросовета Шарль Мишель.

Так или иначе, Владимир Зеленский провел в Гранаде множество встреч, и все они активно освещались мировой прессой. А большинство их участников (включая тех, кто, как уходящий премьер-министр Словакии Людовит Одор, не могли быть ни в чем уверены) заверяли украинского лидера в своей безоговорочной поддержке.

Особо примечательными общественности показались рукопожатие и короткие переговоры президента Украины с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Не говоря уже о беседе Владимира Зеленского с Николом Пашиняном, в которой западные СМИ увидели «еще один знак дистанцирования армянского премьера от Москвы» (цитата из британской газеты The Guardian).

Как рассказал господин Зеленский, во время первой в истории встречи с господином Пашиняном политики «сосредоточились на безопасности на Южном Кавказе», а также стабильных и дружеских отношениях между странами региона.

«Мы также обсудили двустороннее сотрудничество и межрегиональные экономические проекты»,— добавил Владимир Зеленский.

Между тем запланированная на 15:00 по Москве пресс-конференция Шарля Мишеля, на которой он должен был подвести итоги ЕПС, была внезапно отменена. Почему — в пресс-службе Евросовета не объяснили. Однако все «улики» указывали на Ереван и Баку, которых не удалось собрать в Гранаде, чтобы продемонстрировать какие-нибудь ощутимые результаты работы сообщества.

И пока в Гранаде искали будущее Европы без России, в РФ также прозвучали рассуждения об общеевропейских перспективах. Так, выступая на пленарной сессии Валдайского форума, президент Владимир Путин заявил: «Россия не собирается навязывать себя Европе. Не мы захлопываем дверь, а Европа создает железный занавес себе в убыток».

Алексей Забродин