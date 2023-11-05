С нефтью и Карабахом, но без воды

31 октября 2003 года Ильхам Алиев вступил в должность президента Азербайджана, сменив на посту своего отца Гейдара Алиева. Некоторые эксперты тогда назвали Алиева-младшего переходной фигурой, но его правление продолжается уже 20 лет. Как за это время изменилась страна — в инфографике «Ъ».

По итогам 2022 года ВВП Азербайджана составил $78,7 млрд. За время правления Ильхама Алиева показатель вырос почти в 11 раз. Это рекордный темп для республик бывшего СССР.

Небольшой спад пришелся только на пандемию и 2015–2016 годы, когда падали цены на нефть и темпы строительства внутри страны. В соседних странах ВВП рос медленнее. За тот же период в Армении он увеличился в семь раз, в Грузии — в шесть раз, в России — в пять раз, в Иране и Турции — в три.

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Экономический рост во многом обеспечен топливно-энергетическим комплексом. В начале ХХ века Баку называли мировой столицей нефти, но после революции в отрасли последовал резкий спад. Ренессанс пришелся на годы Ильхама Алиева, который еще в первой инаугурационной речи назвал нефтяную стратегию «основным направлением экономики».

В сентябре 1994 года Гейдар Алиев заключил с иностранными компаниями «контракт века» — соглашение о совместной разработке трех нефтяных месторождений в Каспийском море. Но первая нефть с двух из трех месторождений поступила уже во время президентства Ильхама Алиева.

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В 2003-м нефтяные поступления принесли в бюджет около трети доходов, в 2023-м — не менее половины (по итогам года ожидается 53% всех доходов). С 2006 года также стартовала разработка газового месторождения Шах-Дениз.

Изначально нефтепроводы соединяли Азербайджан и страны СНГ: Грузию и Россию. Мощности нефтепровода из Баку в Новороссийск рассчитаны на 7 млн тонн. Но в последние годы его загрузка не превышает 3 млн тонн (из которых 2 млн тонн — казахстанская, а не азербайджанская нефть). При Ильхаме Алиеве страна построила маршруты через Турцию и переориентировала поставки на страны ЕС. Европейцы поддерживали новые проекты, так как считали диверсификацию поставок одной из основных целей политики ЕС.

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Сейчас крупнейшими торговыми партнерами Азербайджана являются Италия, Турция, Россия, Китай и Индия. За время правления Ильхама Алиева тройка лидеров остается неизменной, но Россия и Турция поменялись в ней местами. По итогам 2003 года на товарооборот с Россией приходилось около 11% всей торговли, а на товарооборот с Турцией — 7%, а по итогам 2022 года — наоборот.

Ситуация может измениться из-за санкций и параллельного импорта. Только в 2022-м транзит грузов через территорию Азербайджана в Россию вырос примерно в 2,5 раза, весь товарооборот — примерно на 24%.

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Помимо нефтяной промышленности в стране развивается туризм. С 2006 по 2022 год число туристических агентств выросло на 66%, количество их сотрудников — на 159%. В 2022-м доля туристической отрасли в ВВП страны составляла около 3%.

За время правления Ильхама Алиева безработица сократилась с 9,2% до 5,5%. В общей сложности в стране организовано около 1,96 млн новых рабочих мест. По оценкам азербайджанской статистической службы, размер минимальной зарплаты вырос с 9 манат (около 600 руб.) до 345 манат (почти 19 тыс. руб.), размер средней пенсии — с 17,7 маната (около 1,2 тыс. руб.) до 372,1 маната (почти 20,5 тыс. руб.).

Население Азербайджана составляет 10,2 млн человек, за время правления Ильхама Алиева оно выросло примерно на 24%. Из Азербайджана стали реже выезжать на ПМЖ в другие страны (3,8 тыс. человек в 2003-м против 1,1 тыс. человек в 2022-м). Также на президентство Ильхама Алиева пришелся всплеск рождаемости — за 2011 год на свет появились около 176 тыс. младенцев. Похожие показатели в стране фиксировали только в 1964 и 1985–1992 годах.

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Население страны становится менее разнообразным. В 1926 году азербайджанцы составляли 62,1% населения, армяне и русские — 12,2% и 9,5%. Но постепенно перевес азербайджанцев становился более значительным и во время президентства Ильхама Алиева достиг почти 95%. По данным азербайджанского статистического ведомства, в 2019-м на территории страны проживало лишь 200 армян.

При Ильхаме Алиеве в стране начали антикоррупционную кампанию. С 2004 года приняли отдельный закон «О борьбе с коррупцией», несколько планов и госпрограмм, организовали антикоррупционный комитет и центры по оказанию помощи гражданам «ASAN xidm?t» (аналог российских МФЦ). По задумке, они помогают предотвратить мелкие взятки. В 2003-м на взяточничество приходилось 0,1% всех приговоров, в 2022-м — 1,1%.

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Вместе с тем страна несколько раз упоминалась в связи с международными коррупционными скандалами. После публикации «досье Пандоры» Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP) заявил, что родня и окружение Ильхама Алиева владели 84 офшорными компаниями на Британских Виргинских островах. В разные годы в получении взятки от властей Азербайджана подозревали премьер-министра Мальты и нескольких депутатов немецкого Бундестага.

По оценкам Института мировых ресурсов (WRI), Азербайджан испытывает так называемый водный стресс — острый недостаток питьевой воды. По оценкам чиновников, за последние 30 лет страна потеряла 15% водных ресурсов и может лишиться еще 20% до 2040 года. В апреле 2023 года в Баку запустили пробный госпроект по опреснению морской воды, чтобы частично решить проблемы.

В начале 1990-х Баку потерял контроль над Нагорным Карабахом — своей автономной областью, населенной преимущественно армянами. В результате протестов, а потом и военных действий он оказался под влиянием Еревана. Ильхам Алиев в первой же инаугурационной речи назвал соседа «государством-агрессором».

Благодаря двум военным кампаниям (44 дня в 2020-м и 2 дня в 2023-м) Азербайджан восстановил полный контроль над Карабахом. Большая часть армян покинула регион.

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Спорным остается вопрос так называемого Зангезурского коридора из Баку в Нахичевань и далее в Турцию через Сюникскую область Армении, на прокладке которого настаивает Азербайджан.

В общей сложности династия Алиевых руководит страной 30 лет. В 2009 году в Азербайджане отменили ограничения на количество президентских сроков для одного лица. В феврале 2017 года супруга Ильхама Алиева Мехрибан Алиева назначена первым вице-президентом. В память о Гейдаре Алиеве названы не менее 60 музеев и культурных центров, поселок в Нахичеванской автономной республике, нефтяной завод, нефтепровод, стадион, аэропорт, мечеть, центральный проспект в Баку и многое другое.

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