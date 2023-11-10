Bloomberg: страны ЕС призвали не спешить использовать замороженные активы РФ

Крупные страны Евросоюза (ЕС), в том числе Франция, Германия, Италия и Бельгия, «с осторожностью относятся» к ускорению усилий по использованию прибыли от замороженных за границей активов России, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По их данным, Еврокомиссия (ЕК) настаивает на принятии окончательного решения к концу года.

Как пишет агентство, ключевые страны ЕС заявили ЕК во время закрытого заседания в среду, 8 ноября, что «выступают за более постепенный подход». Они сначала хотят разработать незаконодательный документ, чтобы сузить число имеющихся вариантов и гарантировать, что «формула использования прибыли, полученной от замороженных российских активов, является юридически обоснованной и не ставит под угрозу финансовую стабильность». С этой инициативой выступила Франция, ее поддержали «подавляющее большинство» стран, уточнили собеседники Bloomberg.

ЕК, в свою очередь, настаивала на необходимости представить юридический механизм по использованию активов РФ в ближайшие недели. Французское правительство, однако, обеспокоено, что план нужно доработать, «чтобы сделать его юридически обоснованным», и добиться прогресса по этому вопросу планируется к концу года, добавили источники агентства.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также «настороженно относится» к идее ускорить работу по поиску механизмов использования замороженных активов России, утверждают собеседники Bloomberg. Представитель господина Борреля отказался от комментариев. ЕК никак не прокомментировала информацию агентства.

В июне Bloomberg сообщало, что ЕС не нашел законных оснований конфисковать российские активы. По данным Politico, некоторые страны ЕС, в числе которых Бельгия, обеспокоены рисками передачи замороженных активов РФ на нужды Украины. Кремль обещал, что ответит на конфискацию ее активов Западом, но вряд ли зеркально. 8 ноября Комитет по иностранным делам Палаты представителей США одобрил законопроект, позволяющий передавать Украине часть замороженных российских активов.

Подробности — в материале «Ъ» «Республиканцы предлагают Украине замороженное».

Лаура Кеффер