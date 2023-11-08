Республиканцы предлагают Украине замороженное

Пока демократы и республиканцы не могут прийти к согласию по выделению Киеву дополнительных миллиардов долларов на военную помощь, консерваторы в Палате представителей Конгресса предложили иной способ поддержать Украину, а именно: передать ей часть замороженных российских активов. Подобный сценарий давно обсуждается на Западе. Однако на отправку средств Центробанка РФ Киеву до сих пор никто не решался. Законопроект, рассмотренный с подачи главы комитета по международным делам республиканца Майкла Маккола, получил двухпартийную поддержку и может быть вынесен на голосование всей Палаты представителей. На фоне усилий американских законодателей решение по российским суверенным активам приняла и «Группа семи», договорившись не возвращать Москве деньги до тех пор, пока та не выплатит Киеву компенсации за ущерб в результате боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и республиканец Майкл Маккол во время встречи в Киеве в феврале 2023 года

Фото: Office of Rep. Michael McCaul / AP Президент Украины Владимир Зеленский (слева) и республиканец Майкл Маккол во время встречи в Киеве в феврале 2023 года

Фото: Office of Rep. Michael McCaul / AP

Сенат Конгресса США не поддержал одобренный Палатой представителей законопроект о выделении $14,3 млрд для помощи Израилю. Причина — решение спикера палаты республиканца Майка Джонсона принять отдельный документ по поддержке Израиля вместо объединенного запроса президента Джо Байдена на финансирование Украины, Израиля, Тайваня и безопасности на южной границе США общим объемом $106 млрд, из которых $61 млрд должен пойти Киеву. Белый дом заранее предупредил: глава государства наложит вето на законопроект, если Конгресс не предусмотрит в нем помощь Украине. До этого, правда, дело не дошло, поскольку демократы в Сенате, обладающие там большинством, как и обещали, заблокировали инициативу республиканцев.

Усредненная позиция консерваторов в интерпретации сенатора-республиканца Роджера Маршалла сводилась к тому, что с помощью Израилю нельзя медлить и дня, а потому Сенату следует срочно одобрить законопроект и защитить ближневосточного союзника. Тем не менее, как пояснила председатель комитета Сената по ассигнованиям демократка Пэтти Мюррей, Украина не может себе позволить задержку в финансировании так же, как и Израиль, а потому рассматривать помощь двум союзникам необходимо в связке. Другими словами, борьба между республиканцами и демократами за выделение дополнительных средств Украине продолжается.

Между тем сопротивление консерваторов финансовой поддержке Украины привело к обвинениям в их адрес: что они, мол, играют на руку России.

Видимо желая опровергнуть эти обвинения, республиканцы в Конгрессе выступили с инициативой передачи Украине замороженных в США суверенных активов РФ.

Глава комитета Палаты представителей по международным отношениям Майкл Маккол, модерируя дискуссию в комитете, пояснил: «Нам нужен план скорейшей победы, и этот план должен гарантировать, что США не будут нести это бремя единолично. Поэтому я внес на рассмотрение законопроект о возобновлении экономического процветания и возможностей для украинцев». Господин Маккол уверен, что предложенный законопроект станет двухпартийным и двухпалатным и потребует от Джо Байдена передать Украине замороженные суверенные активы РФ, поскольку «пришло время, чтобы Россия расплачивалась за войну, которую она начала».

Республиканец также призвал коллег «не забывать о важности войны на Украине», поскольку многие военные конфликты — это часть одного целого: Россия, Китай и Иран пытаются через них «вместе подорвать безопасность США и их ближайших союзников».

«Если Путин добьется успеха на Украине, это лишь вдохновит наших врагов и подорвет интересы нашей национальной безопасности»,— заключил Майкл Маккол, будто не республиканцы решили ранее исключить Украину из законопроекта о финансировании союзников.

Как бы то ни было, но демократы с ним согласились, а их представитель и сопредседатель комитета по международным делам Грегори Микс добавил, что «с развитием войны должна развиваться и экономическая стратегия США», поэтому нет ничего зазорного в том, чтобы впервые прибегнуть к передаче Украине государственных активов РФ, замороженных в Штатах. Тем более, подчеркнул господин Микс, в Евросоюзе также активно занимаются проработкой механизмов по использованию российских суверенных средств для помощи Киеву. В итоге документ, помимо прочего запрещающий возвращение денег российским структурам до вывода войск РФ с территории Украины и выплаты Москвой компенсации Киеву, был принят в комитете подавляющим большинством голосов — 40 «за» и только двое «против». В случае вынесения законопроекта на голосование Палатой представителей он также, скорее всего, не натолкнется на препятствия.

Вашингтон уже передавал Киеву российские замороженные активы, но принадлежавшие частным лицам, а не государству. По словам главы Минфина США Джанет Йеллен, возможность передачи суверенных средств РФ Украине обсуждается, однако существующие юридические нормы вынуждают финансовые власти с большой осторожностью подходить к вопросу. В конце концов, когда речь заходит о конфискации суверенных активов и передаче их кому-либо еще, высок риск подорвать доверие к хранителю этих средств в глазах мировой общественности, рассуждала госпожа Йеллен.

В Евросоюзе, где также ведутся подобные обсуждения, пришли к выводу, что схема, которую предлагают американские законодатели, с юридической точки зрения неправомерна и опасна. Поэтому в ЕС, где сосредоточена большая часть из примерно $300 млрд замороженных активов Центробанка, решили разработать другой механизм. Брюссель вырабатывает решение по передаче Киеву получаемой прибыли от заблокированных средств. Она, правда, будет гораздо скромнее и, по оценкам, составит около €3 млрд, полученных от «европейской» части этих денег. Джанет Йеллен, кстати, такой план ЕС поддержала еще в сентябре и назвала налог на прибыль от замороженных активов РФ «разумным». Однако с отправкой Украине непосредственно самих средств все по-прежнему несколько сложнее, чем это теперь представляется конгрессменам.

Пока единственное, на чем западные союзники Киева окончательно сошлись в отношении российских суверенных активов,— это их полная заморозка до тех пор, пока Москва не согласится выплатить Украине компенсации за ущерб, нанесенный в ходе боевых действий. К такому решению страны «Группы семи» пришли 8 ноября, о чем и рассказали в совместном заявлении глав МИДов по итогам двухдневной встречи в Токио.

«В соответствии с нашими правовыми системами суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не заплатит за ущерб, нанесенный Украине»,— сказано в документе. Министры иностранных дел также в очередной раз пообещали «поддерживать Украину столько, сколько потребуется» и усилить экономическое давление на РФ.

В Москве принятые на Западе решения нашли живой отклик.

«Эти тенденции мы наблюдаем давно, причем и в США, и в ЕС. Действительно, последовательно ведут это дело к тому, чтобы незаконным образом продолжить отъем наших авуаров»,— сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он пообещал бессрочно оспаривать подобные шаги и прорабатывать ответные меры, которые «вряд ли могут быть зеркальными», но в любом случае «наилучшим образом будут соответствовать интересам» РФ.

Алексей Забродин