Комитет Палаты представителей США одобрил передачу активов РФ Украине
Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил законопроект, позволяющий передавать Украине часть замороженных российских активов, передает ТАСС со ссылкой на трансляцию заседания комитета в YouTube. Когда законопроект рассмотрит Палата представителей США в полном составе, не уточняется.
Как сообщает агентство, законопроект был внесен на рассмотрение в Сенат и Палату представителей в июне этого года. Документ предусматривает выделение помощи Украине с помощью использования конфискованных активов Банка России и других суверенных активов РФ.
В законопроекте также говорится, что США должны будут добиваться создания «международного компенсационного механизма» для кооперации с иностранными партнерами в деле передачи Украине заблокированных российских активов. Документ также предлагает запретить разблокировку активов, пока российские войска не покинут территорию Украины и РФ не предоставит Киеву компенсацию.
7 ноября на первое чтение в парламент Эстонии был внесен проект о передаче замороженных активов РФ Украине. Ранее премьер Бельгии Александр Де Кроо призвал разработать правовую основу для передачи российских активов Украине. Еврокомиссия ранее заявляла о наличии юридических возможностей для конфискации замороженных активов РФ и их передаче Украине. Но, по данным Bloomberg, Евросоюз пришел к выводу, что не может сделать это законно.