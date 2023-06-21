Bloomberg: ЕС решил, что не может законно изъять все замороженные активы России

Евросоюз (ЕС) пришел к выводу, что не может на законных основаниях полностью конфисковать замороженные российские активы. Вместо этого ЕС хочет сосредоточиться на временном использовании этих средств, сообщает Bloomberg со ссылкой на доклад ЕС.

Согласно документу, ЕС продолжает изучать, как можно использовать более €200 млрд ($219 млрд) из замороженных активов российского Центробанка и направить их Украине. Большая часть средств находятся в европейском депозитарии Euroclear, прибыль которого от замороженных российских активов уже достигла около €750 млн. Ожидается, что лидеры ЕС согласуют порядок работы по этому вопросу на встрече в Брюсселе на следующей неделе.

Рабочая группа ЕС пришла к выводу, что нет «надежного правового механизма, позволяющего конфисковать замороженные или иммобилизованные активы исключительно на том основании, что они подпадают под санкции ЕС». Вместо этого ЕС рассматривает вариант передачи Украине «непредвиденных доходов от инвестиций». Предполагается, что компании с российскими активами, которые получают большую прибыль и инвестируют эти средства, обязуют перевести «значительную сумму» ЕС. Эксперты считают, что это снизит юридический риск для блока, потому что непосредственно ЕС не будет ими управлять. В документе сказано, что такая модель «не повлияет на финансовую стабильность, сохранит бизнес-модели вовлеченных компаний и будет справедливой с точки зрения налогообложения».

Как рассказали источники Bloomberg, несколько крупных иностранных банков обеспокоены тем, что присвоение российских активов «может привести к тому, что Москва отомстит» оставшимся в стране зарубежным компаниям. По словам одного из собеседников агентства, есть опасения, что российские власти «могут усложнить жизнь иностранным банкам и нацелиться на их местный персонал». Европейский центральный банк на прошлой неделе предупредил, что использование прибыли с замороженных российских активов для восстановления Украины может подорвать доверие к евро как к мировой валюте.

Из-за санкций оказалось заморожено около $300 млрд российских резервов. По данным аналитиков, пока Западу удалось найти лишь $80–100 млрд из них. Еврокомиссия (ЕК) заявила о наличии юридических возможностей для конфискации замороженных активов РФ и их передачи Украине. ЕК планирует летом внести официальное предложение по использованию доходов от этих активов. Страны G7 пообещали не размораживать их до завершения конфликта в пользу Киева.

О возможности обмена российских и зарубежных активов — в материале «Ъ» «ЦБ копит на замороженное».

Лаура Кеффер