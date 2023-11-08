Песков: Россия ответит на конфискацию ее активов Западом, но вряд ли зеркально

Конфискация замороженных активов РФ за рубежом повлечет «очень серьезные» издержки для тех, кто пойдет на такую меру, утверждает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он признал, что ответные юридические меры вряд ли будут зеркальными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Дмитрий Песков

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Последовательно ведут дело к тому, чтобы незаконным образом продолжить отъем наших авуаров. Это незаконно, это противоречит всем возможным правилам. Это будет, разумеется, оспариваться, причем оспариваться бессрочно нашей страной. Это повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет»,— сказал он во время пресс-колла.

Представитель Кремля заверил, что Россия будет прорабатывать ответные меры. «Вряд ли они могут быть зеркальными, но они будут такими, какими они будут наилучшим образом соответствовать нашим интересам»,— утверждает господин Песков.

В июне Bloomberg сообщало, что Евросоюз (ЕС) не нашел законных оснований конфисковать российские активы. По данным Politico, некоторые страны ЕС обеспокоены рисками передачи замороженных активов РФ на нужды Украины. В частности, премьер-министр Бельгии Александр Де Кроо заявил о необходимости подготовить правовую основу, которая позволит исключить риски дестабилизации международной финансовой системы. Комитет по иностранным делам Палаты представителей США сегодня, 8 ноября, одобрил законопроект, позволяющий передавать Украине часть замороженных российских активов.

Лаура Кеффер