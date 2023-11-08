ЕС в конце тоннеля

Еврокомиссия 8 ноября высказалась за начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в ЕС. Грузии рекомендовано предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз. Окончательное слово за лидерами стран ЕС: следовать рекомендациям или нет, они решат в декабре. И хотя вопрос принятия трех постсоветских государств в ЕС сейчас не стоит, выгоду от перехода на новый этап отношений с Брюсселем могут извлечь все участники процесса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Доклад Еврокомиссии (.pdf) о расширении ЕС, обнародованный 8 ноября, и состоявшаяся в тот же день пресс-конференция главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен для властей Украины, Молдавии и Грузии стали однозначно радостным событием.

«Сегодня исторический день, потому что сегодня комиссия рекомендует совету (Европейскому совету.— “Ъ”) начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы. Комиссия рекомендует совету предоставить Грузии статус страны-кандидата при том понимании, что будут предприняты определенные шаги по реформированию»,— заявила госпожа фон дер Ляйен. Она также сообщила, что ЕК рекомендует начать переговоры о вступлении в ЕС с Боснией и Герцеговиной, «как только будет достигнута необходимая степень соответствия критериям членства».

В Киеве, Кишиневе и Тбилиси отреагировали моментально и, можно сказать, одинаково.

«Сегодня история Украины и всей Европы сделала правильный шаг — Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры по членству с Украиной. Наше государство должно быть в Евросоюзе. Украинцы этого заслуживают и своей защитой европейских ценностей, и тем, что даже во время полномасштабной войны мы держим свое слово, развивая государственные институты. Все необходимые решения принимаем. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине!» — прокомментировал решение ЕС в своем Telegram-канале украинский лидер Владимир Зеленский.

Молдавский президент Майя Санду высказалась в Facebook (принадлежит признанной террористической и запрещенной в России Meta): «Этот шаг является признанием наших совместных усилий — государственных институтов, которые работают над преобразованием страны, а также граждан, которые выбирают мир, демократию и развитие». По словам госпожи Санду, отчет Еврокомиссии подтверждает: «За последний год Молдова провела серьезные реформы, которые готовят страну к тому, чтобы стать европейским государством, и необходимы для улучшения жизни всех граждан».

Торжествовали и в Тбилиси. Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили назвал решение ЕК историческим, отметив: «Сегодня мы увидели отчет, который является однозначно ясным, позитивным, положительным, и это решение основано на достигнутом результате».

Доклад ЕК не был сюрпризом. О том, что он будет представлен в ноябре, неоднократно сообщали различные западные СМИ. И почти не было сомнений и в том, что рекомендации комиссии окажутся благоприятными для трех постсоветских стран, объявивших своей стратегической целью вступление в ЕС. В случае Украины и Грузии — еще и в НАТО.

Собеседники “Ъ” в европейских структурах еще до публикации доклада отмечали, что с большой долей вероятности решение будет положительным. Что в итоге и произошло. Впрочем, последнее слово за Европейским советом. Входящие в него главы государств и правительств Евросоюза соберутся на заседание 14–15 декабря и примут решение — следовать рекомендациям или нет.

Решения принимаются консенсусом. И в случае с Украиной опасения есть по поводу Венгрии, чьи отношения с Киевом небезоблачные в первую очередь из-за ситуации с правами украинских венгров.

«Впереди еще утверждение на саммите совета ЕС в декабре, чтобы получить положительную резолюцию, Украине надо гармонизировать отношения со всеми странами ЕС, которые должны утвердить рекомендацию Еврокомиссии. С некоторыми странами есть проблемы, например с Венгрией, традиционно конфликтующей с Киевом по вопросу положения венгерского меньшинства в Закарпатье»,— отметил в беседе с “Ъ” эксперт по Украине, автор Фонда Карнеги за международный мир (признан в РФ иностранным агентом) Константин Скоркин.

Впрочем, несмотря на сложности в отношениях с Украиной, Венгрия не демонстрировала упорство в том, чтобы сломать общеевропейскую игру на украинском направлении. Кишиневский политический аналитик Виктор Чобану полагает, что проблем не будет и в декабре рекомендация ЕК оформится в финальное общеевропейское решение. «99%, что политическое решение принято, причем принято давно. Ментально нас взяли в ЕС, а дальше осталось решить: соответствуем ли мы и готовы ли пахать так, чтобы все сложилось»,— отметил господин Чобану в разговоре с “Ъ”.

Напомним, Украина и Молдавия, перетягиванием которых на свою сторону Россия и Запад занимаются долгие годы, получили статус стран—кандидатов на вступление в ЕС летом 2022 года. Брюссель принял это решение на фоне масштабных боевых действий на украинской территории. Решение перевести две страны на следующий уровень отношений с Европейским союзом было воспринято многими наблюдателями скорее как аванс и дополнительная поддержка воюющей Украины и соседствующей с ней Молдавии.

С Грузией вопрос тогда подвесили, что довольно сильно обидело грузинские власти. Если в декабре Тбилиси обретет рекомендованный ЕК статус кандидата на вступление в Евросоюз, его отставание от Киева и Кишинева на один шаг сохранится. Но грузинскую сторону пока устраивает и такой сценарий. В будущем году в стране состоятся важные парламентские выборы. Правящая партия «Грузинская мечта» намерена сохранить власть и наверняка постарается использовать продвижение по пути евроинтеграции в своих целях. Это уже происходит.

Во-первых, власти объявили полученный статус своей заслугой, а во-вторых, уже намекнули, что оппозиция — а главным оппонентом власти является созданное экс-президентом Михаилом Саакашвили «Единое национальное движение» — всячески мешала сближению с Европой. Лидер «мечтателей» Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия получила статус кандидата несмотря на трудности — «от саботажа до попыток революции». Явный намек на действия оппозиции, неоднократно проводившей в этом году акции протеста.

Молдавские власти находятся в аналогичной политической ситуации. В 2024 году страна будет выбирать президента. Майя Санду не скрывает, что будет бороться за второй срок. Она исключительно проевропейский политик. Во время избирательной кампании 2020 года евроинтеграция была одним из главных пунктов ее программы. Госпожа Санду неоднократно заявляла, что Молдавия к 2030 году должна быть готова вступить в ЕС. Решение о начале переговоров между Брюсселем и Кишиневом по поводу членства республики в ЕС позволит действующему президенту продемонстрировать, что ее обещания в части евроинтеграции не пустой звук.

Глава Киевского института глобальных стратегий Вадим Карасев уверен: от решения ЕС о начале переговоров с Киевом выиграют и украинские власти, и Брюссель. «Это можно представить как геополитическую победу в отсутствие победы военной»,— сказал эксперт “Ъ”. По его словам, о членстве в ЕС мечтали многие, но ни один из прежних руководителей страны не смог добиться того, что произошло при Владимире Зеленском.

«Он может выдать это как победу и сохранить рейтинг. Выгодно и с финансовой точки зрения: ЕС будет помогать. Запад тоже может представить эту ситуацию как победу: Путин (президент России Владимир Путин.— “Ъ”) не завоевал и не захватил Украину. Она осталась в сфере влияния Запада».

Константин Скоркин указывает на другой аспект: «Все это игра вдолгую, работа по адаптации к европейским требованиям, несмотря на войну, продолжается, реформы на самом деле идут. Что касается внутренней политики, то здесь офис президента постарается использовать этот сюжет, чтобы перебить накопившийся негатив, связанный с последними пессимистическими публикациями в западной прессе и слухами о конфликте между Зеленским и Залужным (главнокомандующим вооруженными силами Украины Валерием Залужным.— “Ъ”). Если брать в целом, то проевропейский консенсус является базовым для украинского общества и зафиксированным в конституции, и ничего принципиально нового не произойдет».

Виктор Чобану согласен с тем, что воспринимать происходящее следует как процесс, причем процесс долгий и сложный. «Авансом для наших стран был и статус кандидата. И мы, и Украина получили этот статус из-за войны. И проблемы у наших стран схожие: коррупция, проблемы в системе юстиции. Все проблемы идентичны. Но Украине придется тяжелее в период переговоров, поскольку там есть промышленность и сельское хозяйство. Им за квоты придется драться. У нас же все это настолько незначительное, что мы можем незаметно войти в европейский рынок».

Хотя перспективы реального членства Украины, Молдавии и Грузии в ЕС кажутся неблизкими, геополитическое значение принимаемых Брюсселем решений весьма велико. Евроинтеграция этих стран стала важным фактором в их внутренней политике.

Владимир Соловьев