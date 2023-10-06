Невезучие против неуловимых

В Молдавии стартует избирательная кампания. Выбирать местную власть будут 5 ноября. Это проба сил перед более важными выборами — президентскими в 2024 году и парламентскими в 2025-м. Проблемой для правящей партии и сейчас, и в будущем могут стать популисты из команды беглого бизнесмена Илана Шора. Занимаясь молдавской политикой «на удаленке» из Тель-Авива, он сумел стать для власти настоящей головной болью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Молдавии Майя Санду

Фото: Stringer / Reuters Президент Молдавии Майя Санду

Фото: Stringer / Reuters

Обратный отсчет до начала в Молдавии захватывающего политического сезона начался. Регистрация кандидатов в мэры городов и сел, а также в городские и сельские советы закончится в пятницу, 6 октября. В воскресенье начнется избирательная кампания. Эти молдавские выборы точно заслуживают внимания.

Людям, которые управляют Молдавией, долго везло. Прежде всего с лидером. Президент Майя Санду, создавшая партию «Действие и солидарность» (ДиС), не замешана в характерных для молдавских политиков скандалах вроде незаконного обогащения. Придя в политику новичком в 2015 году, госпожа Санду через пять лет победила на выборах действующего главу государства Игоря Додона и стала президентом. На парламентских выборах 2021 года успех повторила ее партия. Политтехнологи посоветовали Майе Санду и ДиС — правым прозападным политикам — рискнуть и взять на вооружение, по сути, левую повестку. Те прислушались. Они обещали дружить со всеми — от Вашингтона до Москвы, бороться с бедностью и коррупцией, евроинтегрироваться, но строить прагматичные отношения с Россией.

Когда же вся власть оказалась в руках команды Майи Санду, началась черная полоса. Боевые действия России против Украины привели к тому, что в Молдавию хлынули украинские беженцы. Серьезное испытание для небольшой бедной страны. С ним власти справились. Потом из-за российско-украинского конфликта рассыпались логистические цепочки. Молдавские фрукты и овощи стало практически невозможно доставить на традиционные для местных фермеров рынки — в Россию и Белоруссию.

В 2021–2022 годах взлетели цены на газ. Молдавские потребители это почувствовали. Недовольство по принципу «кто рулит государственной машиной, тот за все и отвечает» летело в сторону власти. Протесты, критика оппонентов делали свое дело. Рейтинг президента и ее партии стал оседать.

Власть и сама подставлялась. 1 июня Молдавия принимала саммит Европейского политического сообщества. Провести форум решили в загородном Castel Mimi. И он был отлично организован. Но подготовительную работу высмеивают до сих пор. Дело в том, что шоссе, ведущее из Кишинева в село Бульбоака, где находится Castel Mimi, власти почему-то отремонтировали только до поворота к селу. Снимки места, где идеальный асфальт обрывается и дальше за горизонт уходит залатанная, убитая трасса, стали мемом.

И еще пример. Президент Санду поддерживает Украину и критикует Россию за то, что та делает с соседней страной. 24 августа она решила поздравить Украину с Днем независимости. Замысел был хорош. Перед зданием администрации президента детский хор исполнил песню «Червона калина». Президент сказала соседям слова благодарности «за ту силу, с которой Украина защищает мир и безопасность в регионе, становясь бастионом свободы для миллионов европейцев». А обсуждать стали перевернутые желтым вверх, синим вниз украинские флажки в руках детей, на фоне которых выступала Майя Санду.

Примерно так же вышло с судебной реформой и реформой системы юстиции в целом. Майя Санду обещала очистить ее от коррупции и сделать образцовой. Но ничего не вышло. И тут начинается самое интересное.

Одним из главных критиков молдавской власти является бизнесмен, теперь уже и политик, гражданин Молдавии и Израиля Илан Шор. Человек, чья репутация должна бы была похоронить все его политические амбиции. Господин Шор до 2019 года был частью системы, выстроенной олигархом Владимиром Плахотнюком. Эту систему до сих пор называют «захваченное государство». Олигарх правил страной, не занимая никаких должностей. Он сидел в хорошо охраняемом офисе и оттуда как кукловод дергал за ниточки, заставляя суды, прокуратуру, министерства и банки совершать нужные ему движения.

В июне 2019 года с олигархом было покончено. США, Евросоюз и тогда не рассорившаяся с ними окончательно Россия приложили усилия, чтобы против олигарха Плахотнюка сложилась коалиция партий. Ее частью была и Майя Санду. В итоге олигарх бежал из страны. То же самое сделал и Илан Шор. Если бы не бегство, сейчас он находился бы не в Израиле, а в молдавской тюрьме. Как соучастник незаконной схемы вывода в 2014 году из трех молдавских банков $1 млрд господин Шор заочно приговорен молдавским судом к 15 годам тюрьмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Избранная глава Гагаузской автономии Молдавии от оппозиционной молдавской партии «Шор» Евгения Гуцул (в центре)

Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ Избранная глава Гагаузской автономии Молдавии от оппозиционной молдавской партии «Шор» Евгения Гуцул (в центре)

Фото: Владимир Соловьев, Коммерсантъ

Серьезные обвинения не помешали Илану Шору создать партию «Шор» и провести ее в парламент. Бегство в Израиль, который своих граждан не выдает, не охладило его желания заниматься молдавской политикой. Просто теперь он делает это «на удаленке». Но весьма успешно. Весной 2023 года Илан Шор сумел сделать так, что прежде никому не известную 37-летнюю Евгению Гуцул избрали главой Гагаузии — автономии на юге Молдавии. Регион известен пророссийскими настроениями. Москва поучаствовала в избрании Евгении Гуцул. За нее агитировал глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий.

Гагаузские выборы сопровождались многочисленными скандалами: шоровцев обвиняли в тотальном подкупе избирателей. Но на словах. Увенчанных приговорами уголовных дел как не было, так и нет. С приближением ноябрьских местных выборов стало ясно, что Илан Шор и его партия могут развить гагаузский успех в других местах.

К примеру, на второй по величине молдавский город — Бельцы — нацелилась яркая и верная соратница Илана Шора Марина Таубер. На ней как раз «висят» уголовные дела в связи с незаконным финансированием партии «Шор». Госпожу Таубер то сажают под арест, то выпускают. В целом же ее дело особо не движется. Почему — вопрос к системе юстиции.

Хотя никаким судом не доказано, что партия «Шор» является преступной группировкой, молдавские власти, включая президента Санду, именуют ее исключительно ОПГ. Отчаявшись победить партию «Шор» на политическом и уголовном поле, власти сделали ход Конституционным судом. В июне 2023 года по запросу правительства партия была признана неконституционной. По сути, ее запретили — в связи с «деятельностью, направленной на подрыв суверенитета».

Вместо отрубленной головы тут же выросли новые. С Иланом Шором связывают (и небезосновательно) две новые партии — «Возрождение» и «Шанс». Последнюю Илан Шор называет даже не партией, а блоком «Шанс. Обязанности. Реализация». Понятно, в какую аббревиатуру складываются первые буквы названия блока. К тому же по-румынски «шанс» будет sansa. Логотипом партия выбрала букву S. Фамилия Шор латиницей пишется как Sor.

«Возрожденцы» и «шансовцы» на запрещенных «шоровцев» похожи как близнецы. Такие же популисты, обещающие всем все и жестко критикующие Майю Санду, партию власти и правительство. Кроме того, хотя партию «Шор» и запретили, ее видные деятели вроде Марины Таубер продолжили активно заниматься политикой. Чтобы не дать им возможность избраться, молдавский парламент (точнее, доминирующая там партия ДиС) 4 октября спешно принял изменения в избирательный кодекс. Согласно поправкам, те, кто подозревается или обвиняется в преступлениях, ставших причиной для признания политической партии неконституционной, и кто ранее был отстранен от участия в выборах в связи с вопросами к финансированию избирательной кампании, лишаются права быть избранными в течение трех лет.

Запрет коснется примерно 70 человек. Список пока не обнародован. Можно предположить, что речь идет о самом активном ядре команды Илана Шора, рассредоточенном в том числе в «Возрождении» и «Шансе». Как бы то ни было, не доказанные в судах обвинения и подозрения стали причиной отключения подозреваемых и обвиняемых от избирательного процесса.

Бывший министр юстиции Станислав Павловский по этому поводу указал, что поправки (которые уже стали законом, потому что их подписала Майя Санду) нарушают, в частности, принцип презумпции невиновности, поскольку в правах поражаются подозреваемые.

А политический обозреватель Виктор Чобану считает решение «не вполне адекватным подходом». «Выглядит все не слишком демократично. Первоначальный посыл пойти через Конституционный суд был ошибочным. Ключевая проблема в этой истории — это незаконное финансирование (партии "Шор".— “Ъ”), то, с чем наши правоохранители справиться не могут. Почему? Варианты могут быть разные. От того, что не понимают схем, и до того, что сами "крышуют"»,— сказал Виктор Чобану в разговоре с “Ъ”.

Главной проблемой господин Чобану считает нереформированную судебную систему. С реформой в системе юстиции, отметил он, вышла «даже не пробуксовка, а провал».

Бывший постпред Молдавии при Совете Европы Алексей Тулбуре говорит, что эта попытка властей «предотвратить катастрофу, массовую электоральную коррупцию вызывает много вопросов». «Надо было два года назад этим заниматься, а не во время предвыборной кампании. Мы всегда выступали против того, чтобы правила меняли во время игры. Я уверен, что эти решения (о запрете участия в выборах.— “Ъ”) будут опротестованы, будет реакция Венецианской комиссии Совета Европы»,— прокомментировал эксперт ситуацию в беседе с “Ъ”.

Самое обидное, подчеркнул он, что принятые меры не решают проблемы: «Все эти партии будут в выборах участвовать через других людей. Остановить невозможно, поскольку деньги, которые в этом участвуют, власть не может и не умеет перехватывать. Учитывая опыт в Гагаузии, когда на деньгах подняли неизвестного человека до поста главы региона, можно уверенно говорить, что это будет по всей Молдове. Есть угроза захвата власти на местном уровне».

Владимир Соловьев