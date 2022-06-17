Россия перешла в контрвступление

Визит в Киев лидеров Германии, Франции, Италии и Румынии, кажется, дал ответ на вопрос, предоставит ли ЕС Украине, а заодно и Молдавии статус стран—кандидатов на вступление в ЕС. Немецкий канцлер, французский и румынский президенты и итальянский премьер поддержали положительное решение этого вопроса. Оформлено оно должно быть до конца месяца. Кандидатство, однако, не равно членству, которого никто не обещает. Россия тем временем не скрывает решимости обнулить евроинтеграционные успехи двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посетив Ирпень, президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре) констатировал, что у Украины «должна быть возможность победить», а премьер Италии Марио Драги пообещал: «Мы все отстроим»

Фото: Ludovic Marin, Pool / AP Посетив Ирпень, президент Франции Эмманюэль Макрон (в центре) констатировал, что у Украины «должна быть возможность победить», а премьер Италии Марио Драги пообещал: «Мы все отстроим»

Фото: Ludovic Marin, Pool / AP

Шашечки, но не ехать

До конца июня Евросоюз окончательно решит вопрос о предоставлении Украине, Молдавии и Грузии статуса стран—кандидатов на вступление в ЕС. Три страны, объединившиеся в прошлом году в так называемое евроинтеграционное трио, весной запросили кандидатство, получили от ЕС опросники по этой теме, заполнили их и вернули Брюсселю. Киев, Кишинев и Тбилиси объявили: они заслуживают того, чтобы Евросоюз одобрил следующий шаг по сближению с ними.

«Фактически на сегодня мы уже настолько приблизились к получению этого статуса, как нельзя было и мечтать еще несколько лет назад. Украина сделала все, что только можно было, чтобы получить кандидатство»,— уверен украинский президент Владимир Зеленский. По словам его молдавской коллеги Майи Санду, республика рассчитывает, что «страны—члены ЕС поддержат намерения» трех государств, что даст им шанс «оставаться частью свободного мира». А грузинский премьер Ираклий Гарибашвили на днях подчеркнул: «Мы требуем статуса, заслуженного в результате тридцатилетней борьбы грузинского народа на пути построения демократии».

Но Грузия, похоже, сейчас вынесена за скобки. А вот для Украины и Молдавии решающий момент настал: 17 июня рекомендацию на этот счет даст Еврокомиссия, а 23–24 июня свое слово скажет Европейский совет. Как пояснил “Ъ” работающий на европейском направлении чиновник в одной из трех стран—кандидатов в кандидаты, по каждой из них будут отдельные заключения.

«Потом они все попадают в повестку Евросовета и рассматриваются на том же заседании. По каждой стране, по идее, должен быть согласован текст выводов. Рассматриваться будут вместе, но решения могут различаться. Будут отталкиваться от мнения Еврокомиссии»,— отметил собеседник. Другой источник “Ъ” добавил: «Если Еврокомиссия скажет "да", то, скорее всего, решение будет положительным».

Вполне четкий сигнал о том, что Украина и Молдавия уже через неделю могут получить статус, на котором настаивают, был получен 16 июня, когда с визитом в Киев приехали лидеры четырех стран ЕС — канцлер Германии Олаф Шольц, премьер Италии Марио Драги, а также президенты Франции и Румынии Эмманюэль Макрон и Клаус Йоханнис. Причем господин Макрон отправился в Киев из Кишинева, где провел переговоры с Майей Санду, пообещав Молдавии поддержку в том числе в вопросе евроинтеграции.

Четыре лидера посетили Ирпень, жестко осудив действия России на Украине. Олаф Шольц написал в Twitter: «Как и Буча, Ирпень давно уже стал символом невообразимой жестокости войны РФ, бессмысленного насилия». Марио Драги пообещал все восстановить: «Мы все отстроим».

К трем из четырех лидеров, вместе посетивших Украину, в Киеве есть вопросы. Господин Макрон недавно заявил, что Россию не нужно «унижать», чтобы можно было найти выход из нынешнего конфликта дипломатическим путем. Олафа Шольца критикуют за слишком медленную (по мнению Киева) и не в тех объемах военную помощь. А Марио Драги досталось, причем как от Киева, так и от Москвы, за пересказанный прессой итальянский план урегулирования ситуации на Украине, предполагающий неприсоединение страны к НАТО и предоставление автономии Крыму и Донбассу при их возвращении под украинский контроль.

Все эти темы, впрочем, во время визита не звучали. Зато прогремело заявление европейских лидеров о том, что они поддержат предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в ЕС. По словам канцлера Шольца, которые привело агентство Reuters, «Германия за позитивное решение» в отношении двух стран. Президент Макрон считает так же.

Статус кандидата (если две страны, идущие по пути евроинтеграции уже больше десятка лет, его действительно получат) должен продемонстрировать их поддержку со стороны Брюсселя. После того как Украина, Молдавия и Грузия подписали с Евросоюзом соглашения об ассоциации и создании зон углубленной и всеобъемлющей свободной торговли, а также получили право на безвизовые поездки в ЕС, их отношения с сообществом годами были наполнены в основном вопросами финансовой поддержки этих государств, указаний Брюсселя о необходимости реформ в различных областях и требований о борьбе с коррупцией. На этом фоне кандидатство выглядит положительной оценкой усилий. Но с другой стороны, неясно, насколько это приближает Киев и Кишинев к заветному членству.

Четких временных рамок никто не обозначал. При этом звучали заявления о том, что путь от кандидата к полноправному членству может составить не меньше десятка лет. Это довольно большой временной промежуток с учетом того, как быстро изменилась в начале года и продолжает меняться каждый день реальность в регионе, к которому принадлежат страны, по сути, теперь оставшиеся втроем в «Восточном партнерстве» (всего в проект входило шесть государств — Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия, Украина), созданном в 2008 году для ускорения их евроинтеграции.

Танкозакидательские настроения

Украинские власти открыто признают: ситуация на фронте крайне тяжелая для вооруженных сил Украины (ВСУ). Владимир Зеленский называл потери ВСУ болезненными. Министр обороны Алексей Резников оценивал ежедневные потери в 100 человек убитыми и порядка 500 ранеными. Давид Арахамия, руководитель фракции пропрезидентской партии «Слуга народа» в Верховной раде и глава украинской делегации на довольно давно не ведущихся переговорах с Россией, во время недавней поездки в США сказал о том, что ежедневно Украина теряет до тысячи бойцов убитыми и ранеными.

Помимо постоянных заявлений российских официальных лиц о том, что «цели специальной военной операции будут достигнуты», это еще одно подтверждение того, что натиск России не ослабевает. При этом с 24 февраля изначально обозначенные российскими властями цели в виде «демилитаризации и денацификации» Украины неоднократно творчески дополнялись разными спикерами — от военных, заявлявших о необходимости выхода к Приднестровью, до депутатов Госдумы РФ, предлагающих максимально жестко действовать в соседней стране.

Зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин 14 июня в Севастополе заявил: «В 90-е годы Сапармурат Туркменбаши в Туркменистане отменил балет и объяснил это одним. Он сказал: "В крови туркмен нет балета". Я считаю, что мы вполне можем сказать, что в крови украинцев необязательно должно быть море... Надо, чтобы Украина вернулась к своему извечному состоянию сухопутной страны». А глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выступил в Twitter с предложением, после публикации которого его аккаунт был заблокирован соцсетью: «Вообще, то, что выросло на месте Украины, представляет собой экзистенциальную угрозу русскому народу, русской истории, русскому языку и русской цивилизации. Если не покончим с ними, как, к сожалению, не покончили с ними наши деды, придется погибать, но заканчивать еще большей ценой нашим внукам. Поэтому давайте лучше мы с этим покончим. Раз и навсегда. Ради наших внуков».

Можно допустить, что к заявлениям депутатов и чиновников, не имеющих отношения к принятию важных внешнеполитических и военных решений, не стоит относиться всерьез. Но российские дипломаты тоже высказываются жестко. Замглавы МИД России Сергей Рябков 14 июня заявил, что Москва поставит точку в «специальной военной операции» «там, где это нам нужно, а не там, где какие-то стратеги, идеологи и военные планировщики в Вашингтоне или других столицах представляют себе эту ситуацию».

А министр иностранных дел Сергей Лавров, участвующий в Петербургском международном экономическом форуме, высказался о граничащей с Украиной Молдавии так, как не высказывался с начала «специальной военной операции». В интервью телеканалу НТВ 16 июня он заявил, что из Молдавии Запад «явно пытается сделать вторую Украину». Кишинев он при этом обвинил в потребительском подходе. «"Русские должны нам опять дать скидку на газ, отсрочить платежи". То есть такое попрошайничество по большому счету, вымогательство. "Вот если вы нам не сделаете, то мы быстрее пойдем в Европу. А если сделаете, то все равно пойдем, но медленнее". Примерно так я эти сигналы считываю»,— прокомментировал российский министр отношения с молдавской стороной, а также недавние заявления Кишинева о необходимости подумать над целесообразностью членства в СНГ.

«Очень грубо работает ЕС, заставляя этих даже еще не кандидатов (в Евросоюз.— “Ъ”) открывать второй фронт. Будем наблюдать очень пристально. Но подход ЕС к Молдове, и не только ЕС, но и американцев, говорит только об одном — что и эту страну хотят заточить в антироссийском ключе»,— отметил господин Лавров, указав, что Приднестровье и Гагаузия — пророссийские регионы Молдавии — точно не хотят быть в фарватере такой политики. Сергей Лавров давно не комментировал Молдавию столь детально, с упоминанием существующих внутри страны болевых точек, которые в прошлом были точками горячими. В контексте ситуации на Украине для Кишинева это совсем не безобидный сигнал.

Отношение Москвы к евроинтеграционным усилиям и перспективам постсоветских республик в беседе с “Ъ” прокомментировал постпред России при Евросоюзе Владимир Чижов. «Когда озвучат (решение.— “Ъ”), тогда и сформулируем нашу позицию»,— сказал дипломат. По его оценке, мнение Еврокомиссии по этому вопросу «более или менее сформировалось, и оно положительное», но в этой структуре ранее бывали «внутренние бунты», а потому предвосхищать его с абсолютной уверенностью не стоит.

При этом Владимир Чижов подтвердил в разговоре с “Ъ”, что за последние месяцы отношение России к Евросоюзу претерпело существенные изменения: «Мы достаточно долго воспринимали тенденцию к расширению Евросоюза как нечто более или менее естественное. Я даже это называл "региональным измерением глобализации". Но Евросоюз изменился, деградировал, это больше не политико-экономическое объединение с претензией на самостоятельную роль и стратегическую автономию. Теперь это, по сути, вспомогательный военный блок. Вспомогательный по отношению к НАТО». Со слов господина Чижова следует, что ЕС для России не меньшая угроза, чем НАТО, соответственно, желание вступить в Евросоюз — тоже враждебное действие.

Владимир Соловьев, Елена Черненко