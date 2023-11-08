К Евросоюзу применят расширительное толкование

Еврокомиссия (ЕК) 8 ноября представит ежегодный доклад, посвященный расширению Евросоюза. Согласно ряду утечек, исполнительная власть ЕС намерена рекомендовать начать переговоры с Украиной и Молдавией о вступлении в блок. Весьма вероятно, что такая же рекомендация будет дана и в отношении Боснии и Герцеговины, а Грузию представят в качестве страны, заслужившей статус кандидата на членство в ЕС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Первым делом Украина»

Выхода ежегодного доклада Европейской комиссии о расширении ЕС ждали еще в начале октября, но он то и дело откладывался. Отчасти из-за объема работы — докладчикам предстояло оценить сразу десять кандидатов (это Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Косово, Молдавия, Черногория, Северная Македония, Сербия, Турция и Украина). А отчасти — из-за пожелания ряда стран—членов ЕС не публиковать доклад в преддверии саммита ЕС 26–27 октября, чтобы вопросы расширения не перетянули на себя внимание лидеров от более насущных вопросов бюджета ЕС и проблемы миграции. В итоге релиз доклада анонсировали на 8 ноября.

Заранее было ясно, что главные новости будут касаться Украины. Еще в начале недели агентство Reuters уверенно сообщило: 8 ноября ЕК даст официальную рекомендацию странам—членам ЕС начать переговоры с Киевом (а также с Кишиневом) о вступлении в сообщество.

Статус кандидата на вступление Украина получила чуть более года назад, обязавшись при этом выполнить ряд требований. К июню, согласно оценкам из предварительного доклада ЕК, страна полностью выполнила только два условия из семи (приняла законы о судебной реформе и о свободе СМИ). Но уже к ноябрю Киев достиг «отличного прогресса». По крайней мере, именно так ситуацию оценила побывавшая в Киеве 4 ноября глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Поддержка Украины на ее пути в ЕС остается «очень твердой», заметил на днях в разговоре с западными СМИ один из неназванных европейских дипломатов, которого цитирует Reuters. Он признал, что на первый план в этом вопросе для Брюсселя выходит геостратегическая необходимость и понимание, что «блок не может позволить себе проиграть России».

При этом нельзя не учитывать, что Украина и Молдавия (равно как и другие страны) окажутся в числе членов ЕС лишь при полном соблюдении всех требований. Киеву, например, еще предстоит выполнить рекомендации Венецианской комиссии по защите прав национальных меньшинств. В первую очередь речь об этнических венграх, за которых заступался Будапешт. В Европе опасаются, что Венгрия, все еще блокирующая финансовую помощь Киеву, может на декабрьском саммите ЕС наложить вето на начало переговоров о вступлении Украины в блок.

«Весьма вероятно, что горстка маленьких государств вроде стран Прибалтики и Словении, а также Польша будут активно настаивать на быстром членстве Украины (то есть в районе 2030 года), а подавляющее большинство стран (например, Италия, Испания, Нидерланды, Португалия, Австрия) более или менее активно поддержат их. При этом Франция попытается найти способы отсрочить это решение, а Венгрия устроит театр одного актера, но в итоге согласится на расширение»,— предположил в беседе с “Ъ” профессор Барселонского института международных исследований (IBEI) Яннис Карагианнис. И добавил: «Конечным результатом может стать расширение, но оно будет ближе к позиции Франции. Не быстро, не против России и не при нынешних бюджетных условиях».

Кандидатская ставка для Грузии

В последние дни в европейском медиапространстве появилось любопытное предположение: якобы венгры согласятся одобрить заявку Киева в случае, если другие члены ЕС предоставят статус кандидата Грузии, с которой у Будапешта сложились прочные связи.

Еще в сентябре, посещая Тбилиси (которому, в отличие от Киева и Кишинева, с прошлого года приходится довольствоваться обещаниями «европейской перспективы»), глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель дал понять, что стране «необходимы дополнительные усилия». Помимо того, что к лету Грузия справилась с реализацией только трех из 12 рекомендаций ЕС, в Европе существовала серьезная озабоченность отступлением страны от демократии. Правительство страны подверглось критике за попытку принять противоречивый закон об «иностранных агентах», а также за попытку отстранить от власти путем импичмента президента Саломе Зурабишвили за поездку в ЕС без одобрения правительства. И это не говоря о явном недовольстве Брюсселя тем, что Тбилиси так и не присоединился к антироссийским санкциям.

«Ситуация в Грузии парадоксальна: в стране антиевропейское правительство и проевропейское население»,—отметил грузинский эксперт Иване Чхиквадзе в докладе «Тикающие часы для европейского будущего Грузии», обнародованном за два дня до доклада ЕК. И подчеркнул, что при формулировании решения ЕС «придется учитывать, какие рычаги воздействия он сохранит на правительство страны, если Грузии предоставлен статус кандидата».

Таким образом, сильно оптимистичных ожиданий относительно дальнейшей судьбы евроинтеграции Грузии не было ни в Брюсселе, ни в самом Тбилиси. Однако, как сообщило во вторник издание Politico, ссылаясь на проект доклада, 8 ноября ЕК все-таки будет рекомендовать предоставить Грузии статус кандидата, несмотря на опасения по поводу ее пророссийской ориентации.

Судьба Балкан

То же издание сообщило, что хорошие новости ждут Боснию и Герцеговину — ЕК, согласно черновику, намерена дать зеленый свет на начало переговоров и с Сараево. Такой шаг в Брюсселе при этом поддерживают далеко не все. «Мы предоставили Боснии статус кандидата на том основании, что это будет стимулировать реформы, и с тех пор мы наблюдаем только ухудшение ситуации с верховенством закона и политической сферой. Как мы можем теперь решить начать переговоры с ними и при этом ожидать, что другие страны-кандидаты усердно проведут свои реформы?» — возмутился один неназванный дипломат ЕС, слова которого привело на этой неделе то же Politico.

Впрочем, ряд стран, в числе которых оказались Австрия, Венгрия, Хорватия и Словения, ранее настаивали на том, чтобы кандидаты с восточных рубежей ЕС и с западных Балкан шли по пути европейской интеграции в унисон. И предлагали начать именно с Боснии.

Наиболее ревностно за этим процессом наверняка будут следить в соседних балканских странах, некоторые из которых находятся в «предбаннике» ЕС уже порядка десяти лет. К примеру, рекомендацию начать переговоры о вступлении в ЕС Северной Македонии Еврокомиссия дала еще в 2009 году, когда страна именовалась просто Македонией, и год за годом повторяла такую позицию. Но страны—члены ЕС также неизменно отвергали ее вплоть до начала 2020 года.

Определенные сложности есть и у Черногории, хотя, как отметила во время недавнего визита в Подгорицу госпожа фон дер Ляйен, эта страна — фаворит в гонке за то, чтобы стать 28-й страной—членом ЕС.

А вот Сербии по-прежнему остается разве что мечтать о евроинтеграции. И, как открыто признал в конце октября президент Александр Вучич, причин тому две. Первая — «неполная согласованность с европейской внешней политикой, невведение санкций против России», вторая — неурегулированные отношения с Косово.

При этом все большее число стран ЕС настаивает на том, чтобы расширение шло рука об руку с реформой самого Евросоюза, дабы блок оказался в состоянии переварить возрастающее число членов с управленческой точки зрения. А это обещает стать трудоемким и долгоиграющим процессом. И наконец, вступление Украины и других стран потребует новых источников дохода для союза, поскольку всем нынешним 27 странам-членам придется стать чистыми вкладчиками в политику сплочения, учитывая огромное отставание в уровне жизни в государствах, которые пока только стоят на пороге ЕС. Поэтому, по логике Янниса Карагианниса из IBEI, реальный прием в ЕС новых членов (и в первую очередь Украины) будет зависеть от двух вещей: «Во-первых, от того, кто будет находиться у власти в разных столицах в момент принятия важных решений, связанных с расширением. А во-вторых, не сочтут ли эти люди, что ветирование предложения ярых сторонников Украины соответствует стратегическим интересам их стран».

Наталия Портякова