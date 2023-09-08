Чем дальше в ЕС, тем больше слов

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель по итогам визита в Тбилиси твердо обозначил условия, которые Грузия должна выполнить для сближения с Брюсселем. В их числе рекомендация занять более жесткую позицию в отношении Москвы. Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили, с которым у господина Борреля, по сути, вышел спор на совместной пресс-конференции, заявил, что, во-первых, Тбилиси не меньше Киева и Кишинева заслуживает статуса кандидата на членство в ЕС. А во-вторых, предпринимать резкие шаги на российском направлении в условиях, когда Грузия «не является членом НАТО и ЕС»,— рискованно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (справа) и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

Фото: Olivier Matthys / AP Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель (справа) и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили

Фото: Olivier Matthys / AP

Двухдневный визит Жозепа Борреля в Грузию завершился 8 сентября его совместной пресс-конференцией с Ираклием Гарибашвили. Она и стала самым ярким событием поездки европейского чиновника, а заодно показательным и емким свидетельством разногласий между грузинским руководством и Еврокомиссией по вопросу предоставления Тбилиси статуса кандидата на вступление в ЕС.

Господа Боррель и Гарибашвили вышли к журналистам сразу после встречи за закрытыми дверями. И тут же начали довольно острый спор о европейском будущем Грузии и условиях, выполнение которых ей необходимо, чтобы претендовать на кандидатство. Предварительный доклад о выполнении Грузией 12 рекомендаций ЕС — «дорожной карты», которая ведет к заветному кандидатскому статусу, Евросоюз планирует обнародовать в октябре. В декабре же ожидается непосредственно решение.

Условия вкратце следующие: покончить с политической поляризацией через сотрудничество власти и оппозиции, обеспечить подотчетность госинститутов, провести судебную реформу, укрепить независимость Антикоррупционного агентства, осуществить деолигархизацию, усилить борьбу с оргпреступностью, обеспечить плюрализм и полную свободу в медиасфере, гарантировать защиту прав человека, обеспечить гендерное равенство и бороться с насилием в отношении женщин, повсеместно вовлекать гражданское общество в процессы принятия решений, усовершенствовать национальное законодательство, чтобы грузинские суды в своих решениях заранее учитывали позицию Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обеспечить прозрачные правила назначения реально независимого омбудсмена (народного защитника).

Ранее в ЕС отмечали, что из 12 условий грузинские власти выполнили три, которые касаются гендерного равенства и борьбы с насилием против женщин, учета решений ЕСПЧ и избрания независимого омбудсмена.

Жозеп Боррель в Тбилиси указал на необходимость выполнить остальные девять условий. Ираклий Гарибашвили на это ответил, что Грузия исполнила большую часть предписаний, а над тремя из них, в том числе судебной реформой и деолигархизацией, интенсивно работает.

Точку в споре в любом случае поставит октябрьский доклад ЕС, которого в Грузии ждет не только власть, но и оппозиция. Особенно главные оппоненты правящей партии «Грузинская мечта» (ГМ) — созданная экс-президентом Михаилом Саакашвили партия «Единое национальное движение» (ЕНД). Один из лидеров ЕНД, депутат Тинатин Бокучава заявила журналистам: если Грузии в этом году не предоставят статус кандидата, то вся ответственность за упущенный исторический шанс «будет возложена на власти» и «грузинский народ отреагирует соответствующим образом».

Эксперты не сомневаются: в случае негативного заключения Брюсселя в Грузии начнутся массовые протесты. «80% грузин выступают за интеграцию в ЕС. Это колоссальный политический ресурс»,— напомнил “Ъ” эксперт независимого информационно-аналитического агентства Nation.ge Давид Авалишвили. По его словам, «ситуация в стране накалена до предела» и отказ Брюсселя «станет горящей спичкой, поднесенной к бочке с порохом».

Косвенно остроту момента подтвердил и премьер Гарибашвили. Он, правда, возложил ответственность на «антиевропейские радикальные силы». Они, по словам политика, «стали действовать более активно» после того, как в прошлом году, «предоставив Украине и Молдове статус кандидата в члены ЕС, Еврокомиссия отказала в том же Грузии», ограничившись лишь констатацией «европейской перспективы» для Тбилиси. «Украина и Молдова получили статус авансом, бонусом, а Грузия — нет»,— не скрывал недовольства премьер-министр.

Жозеп Боррель не стал отмалчиваться. Он напомнил, что все государства «имеют свои особенности и они разные», а предоставление Тбилиси более высокого статуса, чем «европейская перспектива», зависит от выполнения 12 рекомендаций ЕС.

В числе невыполненных он назвал судебную реформу, медиаплюрализм, деолигархизацию и деполяризацию.

О необходимости прекращения поляризации и начала «инклюзивного политического процесса» господин Боррель упомянул несколько раз. И был так настойчив, что стало ясно: ЕС требует от правящей ГМ во что бы то ни стало договориться с их политическим врагом — ЕНД — об общей повестке дня по проведению реформ.

Между тем лидеры ЕНД много раз прямо говорили: ни о каком прекращении поляризации, диалоге, инклюзивности политического процесса, а тем более честности парламентских выборов 2024 года не может быть и речи, пока Михаил Саакашвили находится в заключении. Экс-президент, напомним, отбывает шестилетний срок за превышение и служебных полномочий. С мая прошлого года он находится не в тюрьме, а в элитной тбилисской частной клинике «Вивамеди». Правящая партия категорически против его освобождения в любой форме (в том числе и против отправки политика на лечение в европейскую клинику).

Второй темой, вызвавшей напряженность в ходе публичного общения господ Гарибашвили и Борреля, стала Россия. Признав, что Грузия не помогает РФ обходить санкции, Жозеп Боррель выразил сожаление «восстановлением прямых авиарейсов» с российскими городами.

Ираклий Гарибашвили парировал, что ни одна «санкционированная авиакомпания» не выполняет рейсы, а после возобновления полетов «экономика Грузии выросла на 10%».

На это глава европейской дипломатии ответил собственной цифрой. Он сказал, что если речь идет об экономической выгоде, то «ЕС аккумулировал для Грузии финансовый ресурс в €1,5 млрд». Грузинский премьер здесь не стал обострять и упоминать, что только от российских туристов Грузия ежегодно получает $1,5 млрд. Он применил другой аргумент.

«Грузия не является членом ЕС и НАТО, а наша страна частично оккупирована российскими войсками»,— отметил господин Гарибашвили.

Тем самым он ясно дал понять, что Тбилиси, соседствуя с Россией, все еще не получил от Запада никаких гарантий своей безопасности.

Жозеп Боррель был непреклонен: «Не упустите историческую возможность. Дальнейшие шаги на пути к ЕС будут зависеть от заслуг». Грузинский премьер тоже проявил характер. Он отметил, что ждет от европейских коллег «лишь справедливости» и «признания того, что Грузия выполнила условия соглашения об ассоциации с ЕС» и «договора о глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли в гораздо большей степени, чем Украина и Молдова».

Отвечая на это, господин Боррель проявил дипломатичность, заявив, что Запад «воспринимает Грузию как часть европейской семьи». «Не вы нас умоляете принять в свой состав, а мы хотим принять вас»,— отметил европейский чиновник. И заключил: «Забудьте страхи, что Европа вас оставит. Мы Грузию не оставим никогда и ни при каких обстоятельствах!»

Георгий Двали, Тбилиси; Владимир Соловьев