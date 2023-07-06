Слишком далеки они от России

Киев и Кишинев в этом году ждут решения Брюсселя о начале переговоров по их членству в ЕС, а Грузия — получения статуса страны—кандидата на вступление в Евросоюз. Вероятность положительного решения в трех странах считают высокой. Соответствующие сигналы шлет и ЕС. В частности, это сделала глава Европарламента Роберта Метсола, встретившаяся со спикером молдавского парламента Игорем Гросу. Из цели, которая раньше воспринималась как абстрактная и недостижимая, евроинтеграция Грузии, Молдавии и Украины превратилась в осязаемую перспективу. Москве будет сложно — если не невозможно — конкурировать за влияние на эти страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ Фото: Иван Коваленко, Коммерсантъ

Сигналы о том, что Молдавия и Украина, ставшие в прошлом году кандидатами на вступление в ЕС, до конца года перейдут на следующий этап евроинтеграции и начнут с Брюсселем переговоры о вступлении в Евросоюз, в последнее время идут непрерывным потоком.

«Эта осень сыграет ключевую роль и для ЕС, и для Молдовы»,— заявила глава Европарламента Роберта Метсола на встрече со спикером молдавского парламента Игорем Гросу 5 июля. Госпожа Метсола, активно поддерживающая европейские устремления Кишинева, сказала: она надеется «на хорошие новости до конца года, чтобы могли начаться переговоры о вступлении в ЕС». Расширение Евросоюза, уверена она, «это стратегическая инвестиция в безопасность, стабильность и процветание».

Собеседник “Ъ” в госструктурах Молдавии, знакомый с темой евроинтеграции, говорит, что шансы Кишинева перейти на следующий уровень весьма высоки. По его словам, в Брюсселе понимают, что будущий год — год выборов.

В ЕС выберут новый состав Европарламента, который затем сформирует руководство объединения. Смена состава, как бывает в любой бюрократии, на какое-то время поставит на паузу многие процессы.

Поэтому, говорит источник “Ъ”, в Брюсселе есть понимание, что решение лучше принять до 2024 года. Будущий год, к слову, будет годом выборов и в Молдавии. Там будут избирать президента и, если ЕС решит начать с Кишиневом переговоры о членстве, действующая глава республики Майя Санду, собирающаяся переизбраться на второй срок, сможет занести это себе в актив. Евросоюз, где у госпожи Санду хорошая репутация, сейчас больше, чем когда-либо, заинтересован в том, чтобы у власти в Молдавии остались проевропейские силы. «По нам есть общий позитивный фидбэк в ЕС»,— отмечает собеседник “Ъ”.

Ясно, что положительное решение по началу переговоров с Молдавией не может быть принято без Украины. «Привязка сильная. Мы с Молдовой идем в пакете. Если бы нам не дали статус кандидата, его Молдова бы тоже не получила. Чтобы решение не выглядело политическим — статус кандидата дали (в прошлом году.— “Ъ”) и Молдове»,— говорит “Ъ” глава центра прикладных политических исследований «Пента» Владимир Фесенко.

Украинские власти убеждены: решение по переговорам с Киевом, во-первых, будет положительным, а во-вторых, его примут уже скоро. «Мы уверены, что такое решение будет принято до конца этого года»,— заявил 5 июля в интервью агентству «Интерфакс-Украина» замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква. Именно он курирует европейскую и евроатлантическую интеграцию страны.

С Грузией все сложнее. Тбилиси отстает от Киева и Кишинева и не скрывает своего раздражения этим. Тбилиси сейчас фактически требует то, что недополучил в 2022 году,— статус страны—кандидата на членство в ЕС.

В недавнем интервью CNN президент Грузии Саломе Зурабишвили сказала, что ее страна до конца нынешнего года рассчитывает стать кандидатом. «Евросоюз не может допустить потерю Грузии»,— отметила она.

Грузинский премьер Ираклий Гарибашвили, на прошлой неделе выступивший с ежегодным отчетом перед парламентом, как обычно, был более резок. Он заявил, что ЕС совершил ошибку, не предоставив Тбилиси вместе с Киевом и Кишиневом статус кандидата на вступление в ЕС. Если же Грузия не получит его и в этом году, подчеркнул премьер-министр Гарибашвили, это будет уже стратегической ошибкой Европейского союза.

Профессор тбилисского Института общественных дел Торнике Шарашенидзе по поводу евроинтеграционных перспектив Грузии настроен весьма оптимистично. «Время работает на евроинтеграцию»,— отмечает он в разговоре с “Ъ”. Процесс евроинтеграции эксперт называет необратимым: «Новое поколение видит будущее только в Европе. У нас уже после войны 2008 года никто в сторону России не смотрел, смотрели в сторону ЕС и США. Когда Россия начала войну в Украине, отношение стало еще хуже»,— отмечает господин Шарашенидзе.

Эксперт признает: совсем оторваться от России Грузия не может — экономические связи так просто не разорвать, и зависимость тут останется. Но при этом, указывает Торнике Шарашенидзе, развитие и укрепление институтов в Грузии сильно зависит от западной финансовой помощи. «И это серьезный фактор»,— резюмирует эксперт.

Подобную помощь от Евросоюза получают все три страны. ЕС финансирует программы по отдельным секторам, предоставляет экспертизу и нередко участвует в формировании политики. Так, на Украине и в Молдавии работают европейские советники, которые курируют различные направления — от реформ в системе юстиции до энергетики и безопасности. Как правило, они имеет доступ к высокопоставленным чиновникам и могут оказывать влияние на принятие тех или иных решений.

Как указывает Владимир Фесенко, в украинской властной системе произошли серьезные институциональные изменения, связанные с европейской интеграцией. «Была построена инфраструктура евроинтеграции: в правительстве есть вице-премьер, который занимается этим направлением, в офисе президента за это отвечает Игорь Жовква,— рассказывает собеседник “Ъ”.— У каждого министра есть заместители по евроинтеграции. Они есть даже в областных госадминистрациях. Была изменена конституция (курс на вступление в ЕС закреплен в основном законе страны.— “Ъ”)».

Как и Торнике Шарашенидзе, Владимир Фесенко считает, что именно 2022 год стал определяющим для евроинтеграции.

«Война стала сильнейшим катализатором евроинтеграции. Такого не было даже после 2014 года. Сейчас политических сил, которые бы оппонировали евроинтеграции, просто нет. Произошли существенные изменения, и я не вижу предпосылок, которые бы развернули ситуацию назад. Путин (президент РФ Владимир Путин.— “Ъ”) только ускорил этот процесс. Внутри страны консенсус, и такого уровня поддержки евроатлантической и евроинтеграции никогда у нас не было»,— говорит господин Фесенко.

Грузия, Молдавия и Украина давно подписали соглашения об ассоциации, а также о создании зоны углубленной и всеобъемлющей свободной торговли с ЕС. Граждане трех стран ездят в Евросоюз без виз — на этот счет тоже подписаны соглашения. Правовые рамки только этим не ограничиваются. Грузинский, молдавский и украинский парламенты постоянно занимаются синхронизацией с ЕС своего законодательства и стандартов в разных сферах. Нередко правовые акты принимаются по настоянию Евросоюза — как в случае с законодательством по деолигархизации.

Еще недавно «Восточное партнерство» — проект ЕС, в который входят Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина,— критиковали за его бессмысленность. Из него в разное время и по разным причинам действительно выпали три страны. Азербайджан с самого начала дал понять, что не намерен быть послушным исполнителем рекомендаций Брюсселя в обмен на финансовую помощь. Армения в 2013 году свернула в сторону курируемого Россией Евразийского экономического союза. С Белоруссией после протестов 2020 года и их подавления Запад свернул контакты и перешел к воздействию на Минск через санкции.

Что касается европерспектив оставшейся в «Восточном партнерстве» тройки, то еще полтора-два года назад их всерьез никто не обсуждал. Теперь же процессы явно и значительно ускорились.

Это не значит, что Грузия, Украина и Молдавия скоро вступят в ЕС. Однако Евросоюз, как видно, в каком-то смысле сам вступил в эти страны и уже значительно перестроил их под себя.

Владимир Соловьев