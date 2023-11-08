Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 8 ноября

14.23. Идет обстрел хутора Дубровка Валуйского городского округа Белгородской области — РСЧС.

14.21. Пять частных домов и два автомобиля повреждены в результате обстрела города Валуйки Белгородской области со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших нет.

14.01. РСЧС предупреждает об обстреле села Бирюч Валуйского городского округа Белгородской области.

13.42. Ушедшая из России датская пивоваренная компания Carlsberg потребовала от правительства РФ возмещения убытков за срыв сделки продаже «Балтики», одним из основных предприятий которой является пивзавод в Воронеже, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Компания рассчитывала получить за активы более 71 млрд руб., но в июле президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества.

13.39. РСЧС: ведется обстрел белгородских Валуек.

13.18. В липецком облсовете прокомментировали рассмотрение вопроса об увеличении выплат участникам СВО от региона. По словам спикера Владимира Серикова, речь пойдет «о правоотношениях, возникших с 1 ноября».

12.14. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев с секретарями совбезов стран СНГ в Москве прокомментировал атаку вооруженных сил Украины на Курскую АЭС 26 октября, когда беспилотник попал в склад ядерных отходов.

«Отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев все чаще прибегать к террористическим методам, включая покушения и убийства российских граждан, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру»,— сказал господин Патрушев (цитата по ТАСС)

11.29. Жителю Кантемировки (Воронежская область) Владимиру Непейвода вручили медаль «За храбрость» II степени. Об этом сообщили в администрации района. Владимир Непейвода — 47-летний отец четверых детей. Он служил на СВО как доброволец, был пулеметчиком. После ранения в большую берцовую кость лечился в госпиталях.

11.20. Идет обстрел белгородского Шебекина — РСЧС.

11.00. Воронежские строители планируют до декабря закончить ремонт здания МФЦ в Меловском районе ЛНР. Об этом сообщили в министерстве строительства региона.

10.40. В Липецкой области разовую выплату участникам СВО хотят повысить с 50 тыс. до 250 тыс. руб. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

9.43. Во вторник, 7 ноября, ВСУ атаковали Белгородскую область 111 снарядами и шестью беспилотниками. В инцидентах никто не пострадал, однако есть разрушения в двух населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

9.09. Сотрудники управления региональной безопасности правительства Белгородской области отвезли бойцам СВО, находящимся в ДНР и в Херсонской области, медикаменты, снаряжение, машины, письма и посылки близких. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на своей странице во «ВКонтакте».

9.04. Идет обстрел села Новостроевка-Первая Грайворонского городского округа Белгородской области — РСЧС.

8.00. Сегодня в Белгородской области областная станция скорой помощи совместно с детской областной больницей проведет тренировку по эвакуации детей. «Мы должны быть готовы к самым сложным, самым кризисным ситуациям. Надеюсь, что они, конечно, не пригодятся на практике, но навык сформирован должен быть»,— сказал губернатор Вячеслав Гладков в своем утреннем обращении.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 3 ноября