Сarlsberg потребовала возместить убытки за воронежский пивзавод и «Балтику»

В начале августа датская пивоваренная компания Carlsberg потребовала от правительства РФ возмещения убытков за срыв сделки продаже «Балтики», одним из основных предприятий которой является пивзавод в Воронеже, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники. Компания рассчитывала получить за активы более 71 млрд руб., но в июле президент Владимир Путин подписал указ о передаче долей в «Балтике» во временное управление Росимущества.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Воронежский пивоваренный завод компании «Балтика»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Воронежский пивоваренный завод компании «Балтика»

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным агентства, Carlsberg классифицировала действия РФ как нарушения обязательств по двустороннему инвестиционному соглашению и международному публичному праву. Компания попросила «незамедлительно сообщить, намеревается или нет Российская Федерация выплатить компенсацию убытков и ущерба». Минфин в конце сентября направил в Carlsberg ответное письмо, в котором утверждалось, что президентский указ базируется на действующем российском законодательстве, и оснований для компенсации убытков нет.

Как заявили источники «Интерфакса», 13 октября Carlsberg направил в российские органы власти, в том числе Минфин и Минэкономики, «уведомления о споре» по трем международным соглашениям (договоры РФ о поощрении и взаимной защите капиталовложений с Данией и Швецией от 1993 и 1995 годов, а также советский договор с Германией от 1989 года). Carlsberg назвала действия «незаконной экспроприацией» и предложила урегулировать спор в течение шести месяцев. Если же за полгода с даты письма переговоры не принесут результатов, инвестор может передать спор в международный третейский суд. В Минэкономики РФ отказались комментировать информацию.

«Балтика» управляет восемью предприятиями в РФ, в том числе Воронежским пивоваренным заводом. Компания выпускает более 50 брендов, включая «Балтику», «Дон», «Арсенальное», Zatecky Gus и др. По данным «Ъ», в 2022 году компания выпустила 197,42 млн дал пива и пивных напитков. Это соответствует второму месту в России после AB InBev Efes (223,29 млн дал, бренды «Старый мельник из бочонка», Lowenbrau, Hoegaarden, Velkopopovicky Kozel и др.).

После «национализации» компании «Балтика» с заводом в Воронеже, принадлежавшей Carlsberg Group, датская пивоваренная корпорация ранее заявляла, что «оценивает ситуацию и юридические последствия этого крайне неожиданного шага» и что «будет стремиться защитить свои активы и стоимость бизнеса».

В конце июня Carlsberg Group объявила о завершении поиска инвестора для «Балтики» и подписании соглашения с будущим владельцем активов. Предполагалось, что покупателем должна была выступить группа «Арнест», которая уже купила российские активы Heineken. А 16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым передал «во временное управление» Росимуществу 100% долей в «Балтике». Президентом пивоваренной компании был назначен Таймураз Боллоев. Он был основателем компании, руководил ей в 1990-2000-е годы и передал бизнес датской Carlsberg Group.

Также президентским указом был фактически национализирован молочный комбинат «Липецкий» вместе с другими российскими активами французского холдинга Danone.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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