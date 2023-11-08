В школах Черноземья установили несколько мемориальных досок в честь погибших военных

Из заявлений представителей местных властей во время церемоний открытия мемориальных досок в учебных заведениях за последние дни стало известно о гибели во время спецоперации на Украине еще нескольких военнослужащих из Черноземья. Среди них есть как мобилизованные, так и высокопоставленные офицеры. О смерти части из них ранее не сообщалось публично.

В администрации Курска сообщили об открытии памятной доски в школе № 27 в память о погибшем на Украине 33-летнем Евгении Рябкине. Он был мобилизован 14 октября 2022 года, служил наводчиком разведывательного отделения взвода и роты. До мобилизации работал водителем на хлебозаводе. Погиб 11 марта 2023 года «при выполнении боевых задач». Подробности гибели военного не приводились. Он был награжден орденом Мужества посмертно.

В Белгороде на фасаде школы № 46 открыли мемориальную доску, посвященную Владиславу Михайличенко, сообщили в городской администрации. Он командовал разведывательным взводом и погиб в ходе спецоперации «при исполнении воинского долга» 22 октября 2022 года. Посмертно награжден орденом Мужества.

В Рассказове Тамбовской области в школе №4 открыли памятную доску в честь погибшего на Украине Александра Горнова. Об этом сообщили в городском совете депутатов. Военный погиб 10 февраля 2023 года «при исполнении служебного долга». Он участвовал в спецоперации в августе 2022, был водителем на топливозаправщике. Еще год назад ему собирались вручить орден Мужества, однако после тяжелого ранения военный скончался. Водитель был награжден посмертно.

В правительстве Тамбовской области сообщили об открытии мемориальной доски еще одному погибшему в ходе спецоперации жителю региона. Доску в память Героя России Дениса Иванова открыли в школе №22 Тамбова, учебному заведению также присвоили имя военного. Командир мотострелковой бригады полковник Иванов погиб 17 июля 2023 года, за день до присвоения ему звания Героя России. Он попал под удар дрона-камикадзе.

Также в администрации Борисоглебска Воронежской области сообщили о гибели на Украине в августе 2023 года Дмитрия Тарасова. Обстоятельства гибели военного не раскрываются. Он награжден орденом Мужества посмертно.

В администрации Воловского района Липецкой области сообщили о гибели «при выполнении воинского долга в ходе спецоперации на Украине» Николая Хлестова. Он родился в 1979 году, в 1998 году участвовал в боевых операциях в Чечне, за них был награжден медалью Суворова. В спецоперации на Украине участвовал с 5 июня 2023 года.

Кроме того, совет солдатских матерей в Орловской области со ссылкой на ливенскую районную газету «Уездный город» сообщил о «геройской гибели» полковника Алексея Коблова. По данным издания, его дата смерти — 1 ноября 2023 года. Военный родился в Ливнах Орловской области в 1972 году, окончил высшее военное артиллерийское командное училище в 1993-м. Участвовал в боевых действиях в Абхазии и на Северном Кавказе. Награжден орденами Мужества, «За боевые заслуги», медалями ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени и Суворова.

Владимир Зоркий

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте