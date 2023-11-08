Участник СВО из Липецкой области внесен в список на обмен пленных

В список на обмен пленных внесен участник СВО из Липецкий области, находившийся на передовой с первого дня спецоперации. Он попал в плен в августе 2023 года. Об этом рассказали в липецком облсовете.

Семья военнослужащего обратилась с просьбой вернуть молодого человека из плена к липецкому омбудсмену Ираиде Тихоновой и депутатскому корпусу.

«Поступила информация, что парень признан военнопленным и по всем документам сегодня находится в списке на обмен. Как только обмен с той стороны возобновится, мы сможем вернуть его домой»,— сказала на встрече с семьей госпожа Тихонова.

По словам уполномоченной по правам человека в регионе, на сегодня из плена освобождено десять липецких военнослужащих.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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