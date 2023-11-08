В Липецкой области выплату участникам СВО хотят увеличить на 200 тысяч рублей

Разовую выплату «липецким контрактникам, участвующим в СВО» хотят повысить с 50 тыс. до 250 тыс. руб. Соответствующая инициатива будет вынесена на внеочередную сессию облсовета, которая состоится 10 ноября. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

Глава региона также рассказал о планах изменить условия получения выплаты: предлагается отменить пункт об обязательной прописке на территории региона. «Уже несколько десятков человек, зарегистрированных в других субъектах, захотели служить от Липецкой области. Они прошли отбор. Люди идут защищать Родину. Считаю, что справедливо назначать им все наши выплаты»,— сказал губернатор.

Господин Артамонов также поблагодарил «ряд предприятий региона» за назначение дополнительных выплат в размере 200 тыс. руб. и отправку гуманитарной помощи липецким бойцам.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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