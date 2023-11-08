За сутки ВСУ ударили по Белгородской области 111 снарядами и шестью дронами

Во вторник, 7 ноября, ВСУ атаковали Белгородскую область 111 снарядами и шестью беспилотниками. В инцидентах никто не пострадал, однако есть разрушения в двух населенных пунктах. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгородском районе по селам Нехотеевка и Щетиновка было выпущено по три артиллерийских снаряда.

В Борисовском районе под минометный обстрел попала окраина села Казачье-Рудченского — установлено попадание трех мин. Там же в результате атаки двух дронов-камикадзе были повреждены два транспортных средства.

В Волоконовском районе окраину хутора Старого атаковали девятью артиллерийскими минами и 56 гранатами.

В Грайворонском городском округе по окраине села Дроновка противник выпустил пять артиллерийских мин. В результате инцидента в одном частном домовладении выбито окно, посечены кровля и забор. На окраине села Сподарюшина с беспилотника был сброшен осколочный боеприпас, также ВСУ атаковали село с помощью трех дронов-камикадзе.

В Краснояружском районе по окраинам поселка Задорожного, сел Вязового и Теребрена было выпущено по четыре артиллерийских снаряда, по окраине села Илек-Пеньковка — три.

В Шебекинском городском округе село Новая Таволжанка атаковали пятью артиллерийскими минами и дроном-камикадзе. По хутору Панкову ударили тремя артиллерийскими минами, по автомобильному пункту пропуска «Шебекино» — десятью.

Днем ранее ВСУ атаковали Белгородскую область 66 боеприпасами и одним беспилотником.

О других событиях в макрорегионе после ввода войск России на Украину читайте в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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