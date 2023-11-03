Что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину. 3 ноября

10.48. Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о встрече с главой ЛНР Леонидом Пасечником. Он напомнил, что Троицкий район республики является подшефным для Орловщины. «Сегодня с Леонидом Ивановичем рассмотрели темы и векторы дальнейшей совместной работы. Будем держать связь. Все ключевые направлениям взаимодействия остаются в центре нашего постоянного внимания. Убежден, что наши дружественные отношения откроют новые возможности для экономического роста территорий, улучшения качества и уровня жизни людей, для культурного обмена»,— заявил господин Клычков.

10.39. В четверг, 2 ноября, ВСУ выпустили по Белгородской области 14 боеприпасов и атаковали ее одним беспилотником. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Пострадавших и разрушений нет.

10.33. В Белгородской области в Шебекинском городском округе и в Майском поселении Белгородского района пройдут проверка систем оповещения (в 12:00) и учения по эвакуации населения в случае ЧС. Мероприятия носят плановый характер, сообщили местные власти.

9.01. Сегодня около 07.10 российские средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над территорией Белгородской области.

Что происходило в Черноземье после ввода войск России на Украину. 2 ноября