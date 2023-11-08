Третий Липецкий артдивизион готовится к отправке в зону СВО

К выполнению боевых задач в зоне СВО готовится третий Липецкий артиллерийский дивизион имени Митрофана Неделина. Об этом сообщил губернатор Игорь Артамонов в своем Telegram-канале. Подразделению передали два «автомобиля повышенной проходимости» из автопарка правительства региона, генераторы, квадрокоптеры, тепловизионные прицелы и другое оборудование, посылки от близких.

«Бойцы нашего дивизиона собраны, готовы, настроены, сильны и полны веры в себя и победу. У командования на хорошем счету. Остаемся с ними на связи. Необходимую поддержку обеспечим»,— добавил глава региона.

О создании третьего именного подразделения, в котором будут служить уроженцы региона, Игорь Артамонов сообщил в начале июня. В сентябре стало известно, что добровольцы дивизиона пройдут боевое слаживание в Костроме и что им предстоит служить в «элитном подразделении ВДВ».

Первым таким подразделением стал гаубичный дивизион имени Ивана Флерова, уже участвующий в спецоперации. С апреля в регионе формировался второй дивизион, которому присвоили имя Героя России, погибшего в Сирии липецкого летчика Олега Пешкова.

Алина Морозова

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