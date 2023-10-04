В бюджете замечены допдоходы

Нефтегазовые доходы бюджета в сентябре в третий раз в этом году превысили месячный базовый уровень. Поступления выросли как месячном, так и в годовом сравнении. Этому поспособствовал заметный рост стоимости нефти и продолжающееся ослабление рубля. Превышение «базы» привело к появлению допдоходов, которые, впрочем, из-за приостановки бюджетного правила на валютный рынок для накопления нефтеюаней вновь выведены не будут. В оставшиеся три месяца Минфин ждет продолжения тренда и рассчитывает на допдоходы по итогам уже всего года — в размере 864 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

По опубликованным в среду, 4 октября, Минфином данным, в сентябре нефтегазовые поступления бюджета составили 740 млрд руб. при «базе» 671 млрд руб. Напомним, что базовый уровень — это разложенные по месяцам 8 трлн руб., минимально необходимые бюджету в 2023 году для покрытия расходов за счет нефти и газа (в следующем году вместо такой «суммы отсечения» возвращается примерно соответствующая ей «цена отсечения» — $60 за баррель). Сентябрьские поступления выше августовских на 15%, к сентябрю 2022-го они выросли на 7,5%. По итогам всех девяти месяцев нефтегазовых доходов собрано 5,6 трлн руб., и это на 34,5% меньше, чем было за такой же период 2022 года,— отставание от прошлогоднего графика понемногу сокращается.

Сентябрьский рост обеспечен поступлениями главного нефтегазового налога — НДПИ, они выросли до 1,087 трлн руб. с августовских 875 млрд руб.

Главные причины — рост стоимости Urals в августе (нефтяные налоги считают из цены и курса в предыдущем месяце) до $74 с июльских $64,4 за баррель, а также ослабление рубля до среднемесячного значения 95,3 руб./$ c 90,4 руб./$ соответственно.

Поясним, что общие нефтегазовые доходы меньше сборов НДПИ, потому что итоговая сумма уменьшается на возвратные выплаты нефтяникам из бюджета: расходы на субсидию нефтепереработчикам в сентябре выросли до 139 млрд со 114 млрд руб. в августе, выплаты компаниям по топливному демпферу — до 299 млрд со 186 млрд руб.

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Поскольку в октябре Минфин ожидает появления дополнительных нефтегазовых доходов, сегодня он объявил о покупке валюты и золота в резервы. Напомним, при недоборе «базы» Минфин должен продавать валюту, при превышении — покупать ее на рынке. По сообщению ведомства, на такие операции с 6 октября по 7 ноября будет направлено 398,7 млрд руб. (по 18,1 млрд руб. ежедневно). Однако валютный рынок этих операций вновь не увидит, они пройдут между ЦБ и Минфином. Напомним, бюджетное правило в этой части для сдерживания ослабления рубля с 10 августа и до конца года приостановлено (см. “Ъ” от 10 августа), так что ЦБ эти сделки не зеркалирует.

Как следует из материалов к внесенному в Госдуму проекту бюджета на 2024–2026 годы, в этом году Минфин рассчитывает собрать 8,864 трлн руб. нефтегазовых доходов — то есть, несмотря на проблемы первой половины года, все же превзойти базовые 8 трлн руб., получив дополнительные доходы. Это означает, что в оставшиеся три месяца ожидается поступление 3,2 трлн руб. На фоне продолжающегося роста нефтяных цен этот прогноз выглядит реальным — в сентябре баррель Urals подорожал уже до $83,1. В сравнении с августом цена выросла еще на $9,1 и вновь (заметим, без последствий для РФ) превысила потолок в $60.

Вадим Вислогузов