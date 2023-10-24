В нефти всплыли налоги

Российские нефтекомпании пожаловались на увеличение налогов на отрасль, в результате чего их бизнес по продаже топлива находится в убытках. Обсуждение связано с ростом цен на топливо в сентябре и дискуссией между Минфином и Минэнерго о том, за счет каких источников компенсировать расходы бюджета на выплату демпфера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ Рисунок: Виктор Чумачев, Коммерсантъ

Крупные нефтекомпании недовольны высокой долей налогов в стоимости топлива, что, по их мнению, приводит к убыткам при его выпуске и розничной торговле. Так, 4 октября глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный направил запрос нефтекомпаниям с просьбой оценить их налоговую нагрузку и влияние «налоговой составляющей» на цену топлива. Обсуждение возникло в контексте резкого роста цен на топливо в сентябре и радикальных мер правительства, которое с 21 сентября запретило экспорт бензина и дизтоплива (с некоторыми последующими послаблениями).

В ответ глава «Татнефти» Наиль Маганов (компания владеет НПЗ ТАНЕКО, который в 2022 году переработал 16 млн тонн нефти) указал, что увеличение налоговой нагрузки на добычу и переработку приводит к сокращению прибыли розничного бизнеса (с учетом регулирования цены топлива государством), в связи с чем этот бизнес становится непривлекательным для инвестиций и развития в составе крупных нефтекомпаний.

Топ-менеджер указал, что в сентябре в структуре розничной цены на Аи-92 и дизтоплива налоговая нагрузка составляла 77,2% (вместе с затратами на транспортировку — 85,7%) и 77,3% соответственно.

При этом компания получает убыток от производства и реализации Аи-92 и дизтоплива внутри страны в 10 руб. и 3 руб. за литр соответственно. Общая налоговая нагрузка, по оценкам компании, выросла с 52% от выручки в 2018 году до 61% в 2023 году.

Еще более драматично описывает ситуацию в ответном письме в Госдуму «Сургутнефтегаз», чья налоговая нагрузка в 2022–2023 годах «сохраняется на крайне высоком уровне, значительно превышающем уровень других отраслей, и достигает более 67%». По оценкам компании, у которой есть Киришский НПЗ в Ленобласти, в секторе нефтепереработки налоговая нагрузка с учетом действующих ставок НДС, акцизов, а также рентных платежей на нефть (НДПИ, НДД), в сентябре—октябре составила 110% от цены реализации бензина Аи-92 и 102% от цены дизтоплива. Таким образом, говорится в письме, цены реализации топлива недостаточно для покрытия в полном объеме рентных налогов, акциза и НДС.

В розничном сегменте, по оценке «Сургутнефтегаза», налоговая нагрузка по бензинам превышает 103% от цены реализации, а по дизтопливу — 91%.

Правительство с 2018 года проводит налоговый маневр, смысл которого заключается в постепенном сокращении экспортной пошлины на нефть и одновременном повышении НДПИ. Пошлина, которая полностью исчезнет в 2024 году, уменьшала цену нефти на внутреннем рынке и служила косвенной субсидией для НПЗ. Чтобы отчасти компенсировать потерю этой субсидии, правительство предоставило компаниям обратный акциз на нефть и топливный демпфер, выплаты которых финансируются за счет налогов от добычи нефти. Хотя изначально в этом году власти хотели урезать демпфер, в октябре было принято решение его сохранить, и теперь Минфин и Минэнерго обсуждают, за счет каких источников это финансировать. Прежде в таких случаях всегда повышался НДПИ на нефть.

За прошлый год порядка трети суммы, собранной в виде НДПИ и пошлин, было возвращено в отрасль в виде акциза на нефтяное сырье (с учетом демпфера и инвестиционных коэффициентов), напоминает независимый эксперт Борис Луцет, отмечая, что этих поступлений достаточно для покрытия операционных и инвестиционных расходов. Он также отмечает, что еще весной Минфин оценивал маржу переработки в России в 8 тыс. руб. за тонну, что «весьма неплохо». При этом налоги в отрасли прогрессивные — при растущей цене на нефть и слабеющем рубле номинальная налоговая нагрузка продолжает возрастать и при этом распределяется между компаниями неравномерно в зависимости от объема переработки, размера демпфера и количества месторождений с льготами по НДПИ. Поэтому, считает Борис Луцет, инвестиционные возможности зависят скорее не от доли налогов в цене топлива за некий конкретный период, а от денежных потоков из бюджета в виде льгот по НДПИ и субсидий переработке.

Дмитрий Козлов