Что происходит после ввода войск России на Украину. День 617-й

Главком ВСУ Залужный считает, что военный конфликт на Украине зашел в тупик. Весной 2024 года в России могут открыться обновленные магазины сети Adidas. Шесть беспилотников сбиты и перехвачены над Крымом и Черным морем. ФРГ потратила €4,2 млрд на военную помощь Украине, заявил российский посол Нечаев. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:43. В Госдуму внесена поправка о льготах участникам СВО и их детям при зачислении в колледжи и техникумы.

8:55. Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный в своей статье для британского издания The Economist, что военный конфликт с РФ «зашел в тупик» и ожидать прорывов на фронте от какой-либо из сторон не стоит.

8:55. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Дениса Цяцкуна начальником управления разведки администрации Государственной пограничной службы Украины.

8:55. Посол России в Германии Сергей Нечаев сообщил, что с начала военной операции РФ на Украине власти ФРГ потратили €4,2 млрд на оказание военной помощи Киеву.

8:54. Шесть беспилотников сбиты и перехвачены над Крымом и Черным морем.