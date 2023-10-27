Санаторно-курортное покушение

Сразу два ведомства — ФСБ и Следственный комитет РФ — решили разбираться в обстоятельствах покушения в Ялте на бывшего депутата Верховной рады Украины Олега Царева, получившего тяжелые огнестрельные ранения в ночь на 27 октября. Спецслужба уже квалифицировала происшедшее как посягательство на госдеятеля. Накануне нападения господин Царев сам рассказывал, что украинские спецслужбы системно организуют покушения на украинских лидеров, перешедших на сторону России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Царев

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Олег Царев

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Первым о нападении на Олега Царева, в последние годы проживающего в Крыму и работающего гендиректором санатория имени Кирова в Ялте, рассказал донецкий журналист Александр Чаленко, написав, что политик получил ножевые ранения. По сообщениям местных жителей, примерно в полночь к территории санатория в Ялте начали съезжаться машины правоохранителей и скорые. Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов позже уточнил, что в господина Царева стреляли и он находится в тяжелом состоянии.

«Сейчас Олег борется за жизнь. После покушения на него, произошедшего сегодня ночью, Олег потерял много крови. Никакой поножовщины не было. В Олега дважды стреляли. Сейчас он в реанимации. Медики делают все возможное и даже больше»,— отметил господин Рогов.

Позднее в официальном Telegram-канале политика появилось сообщение о том, что информацию о покушении на него подтвердили родные. «Около полуночи на территории санатория, где он проживает, в него дважды стреляли. Информации о преступнике нет, работают силовики. На момент прибытия кареты скорой помощи Олег был без сознания, с большой кровопотерей. Информации о состоянии его здоровья на текущий момент нет»,— написали администраторы канала.

ФСБ возбудила уголовное дело о посягательстве на жизнь государственного или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ). В то же время председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил крымскому управлению комитета начать свое расследование. Таким образом, возможно, впервые до вмешательства в ситуацию прокуратуры одно и то же преступное деяние параллельно будут расследовать два ведомства.

Как сообщили «Ъ» источники, Олег Царев находится на лечении под усиленной охраной. Если состояние раненого будет ухудшаться, его санавиацией отправят в столицу.

Накануне покушения господин Царев был в Москве, после возвращения провел рабочее совещание с сотрудниками санатория.

Отметим, что незадолго до нападения в эфире телеканала «Царьград» Олег Царев рассказывал о том, что украинские спецслужбы системно организуют убийства украинских лидеров, перешедших на сторону России.

По словам писателя и политика Захара Прилепина, который минувшей весной сам пережил покушение, господин Царев не был в центре внимания крупных российских СМИ, но никогда не отказывался от своих взглядов и прекрасно разбирался в тонкостях украинской политики, чем очень раздражал Киев.

«Когда недавно в американской прессе неожиданно написали, что Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский.— “Ъ”) лично утверждает решения о терактах и покушениях,— это был никакой не вброс. Это именно так и есть. Для Зеленского Царев — это личный противник… Равно как Дугин и Дугина. Равно как Макс Фомин»,— написал господин Прилепин в своем Telegram.

Дочь философа Александра Дугина журналистка Дарья Дугина была взорвана украинскими террористами в Подмосковье. За терактом в Санкт-Петербурге, жертвой которого стал военкор и блогер Максим Фомин, известный как Владлен Татарский, по данным Следственного комитета РФ, также стояли украинские спецслужбы. Под джип самого Захара Прилепина террорист подложил две противотанковые мины. Несколько покушений, в том числе на журналиста Владимира Соловьева, удалось предотвратить.

Олег Царев с 2002 по 2014 год являлся депутатом Верховной рады Украины от Партии регионов, заместителем главы ее фракции в парламенте. Выдвигался на пост президента Украины на досрочных выборах в мае 2014 года, однако отозвал свою кандидатуру. Впоследствии поддержал образование ДНР и ЛНР, став спикером парламента Новороссии (союза республик), просуществовавшего до 2015 года. После этого политик перебрался в Крым. На Украине заочно осужден на 12-летний срок за посягательство на ее территориальную целостность и попытку свержения ее конституционного строя.

Александр Дремлюгин, Симферополь; Николай Сергеев