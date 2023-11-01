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Коммерсантъ FM
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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 616-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 1 ноября

Джо Байден не поддержит законопроект о выделении помощи только Израилю без учета интересов Украины. ВСУ сталкиваются с серьезными трудностями при применении беспилотников Bayraktar TB2 в ходе боевых действий. Два беспилотника ВСУ сбито над Брянской и Курской областями. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:27. Автомобильную часть Крымского моста открыли через 50 мин после приостановки движения.

9:21. На нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге Полтавской области в результате атаки беспилотника произошел пожар, сообщил глава областной военной администрации Филипп Пронин.

9:20. Украинские власти «умоляют» США поставить больше оружия, чтобы Россия не смогла в обозримой перспективе достичь каких-либо успехов на поле боя, передает издание Politico.

8:59. ВСУ сталкиваются с серьезными трудностями при применении беспилотников Bayraktar TB2 в ходе боевых действий, сообщил полковник ГУР Минобороны Украины Владимир Валюх в интервью Defence News.

8:59. Джо Байден не поддержит законопроект о выделении помощи только Израилю без учета интересов Украины.

8:54. Министерство обороны России сообщило об уничтожении двух украинских беспилотников над территорией Брянской и Курской областей в ночь на 1 ноября.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 615-й

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