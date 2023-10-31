ФСБ сообщила о задержании координатора покушения на Олега Царева

ФСБ задержала жителя Ялты, который, как утверждается, по заданию СБУ организовал слежку за бывшим депутатом Верховной рады Олегом Царевым и оборудовал тайник «со средствами поражения». В ночь на 27 октября на Олега Царева было совершено покушение.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Царев (в центре), 2014 год

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ Олег Царев (в центре), 2014 год

Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ

«Согласно результатам расследования, подтвержденным показаниями свидетелей и средствами видеонаблюдения, координатором покушения на Царева О. А. является 46-летний гражданин РФ, житель Ялты, который по заданию СБУ организовал слежку за Царевым О. А., оборудовал в Ялте тайник со средствами поражения, в дальнейшем применявшимися при покушении»,— говорится в сообщении ФСБ (цитата по ТАСС).

Утверждается, что мужчина дал признательные показания о своем сотрудничестве со Службой безопасности Украины и «совершенных противоправных действиях». В настоящее время он задержан. Согласно сообщению ФСБ, при обысках у него обнаружили «готовое к применению самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, средства конспиративной связи с украинскими кураторами, фотографии Олега Царева, а также схемы подходов к местам проживания депутата и его работы».

В ФСБ подчеркнули, что угрозы жизни Олега Царева после покушения нет. Для обеспечения безопасности депутата и членов его семьи приняты все необходимые меры. «В настоящее время угрозы его жизни отсутствуют, состояние здоровья потерпевшего удовлетворительное. Работа по розыску исполнителя покушения и выявлению иных лиц, оказывающих содействие украинским спецслужбам, продолжается»,— говорится в сообщении.

Покушение на проживающего в Ялте Олега Царева было совершено в ночь на 27 октября. Председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в господина Царева стреляли и его состояние очень тяжелое. По информации его друга журналиста Александр Чаленко, Олег Царев находится в реанимации.

ФСБ возбудила уголовного дело по ст. 277 УК РФ (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил крымскому управлению комитета начать расследование.

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