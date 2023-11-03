Что происходит после ввода войск России на Украину. День 618-й

Над Белгородской областью дежурными средствами ПВО сбит БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны России. Lamoda арендует магазины Adidas в России, чтобы открыть на их месте торговые точки собственного бренда, сообщил «РИА Новости» замглавы Минпромторга Евтухов. Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов допускает возможность демобилизации, но для этого нужно создать правовую базу. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

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8:58. Секретарь Совета нацбезопасности Украины Алексей Данилов допускает возможность демобилизации, но для этого нужно создать правовую базу.

8:57. Lamoda арендует магазины Adidas в России, чтобы открыть на их месте торговые точки собственного бренда, сообщил «РИА Новости» замглавы Минпромторга Евтухов.

8:57. Над Белгородской областью дежурными средствами ПВО сбит БПЛА самолетного типа, сообщает Минобороны России.