Офис президента Украины заявил, что согласен на допконсультации по формуле мира

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил о готовности провести дополнительные встречи по «формуле мира» с представителями США, Великобритании, Германии и Франции. Об этом он рассказал по итогам телефонного разговора с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном, во время которого они обсудили прошедшую конференцию на Мальте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Андрей Ермак уточнил, что во время беседы стороны обсудили результаты третьей конференции по «формуле мира», которая завершилась на Мальте 29 октября. В конце разговора он также поблагодарил США «за помощь Украине в борьбе за жизнь, независимость и свободу в Европе».

На третью встречу по «формуле мира» приехали представители 66 государств. Целью конференцию стал обмен мнениями между Украиной, странами глобального Юга, «Группой семи» и странами Евросоюза о «формуле мира» украинского президента и строительстве «справедливого мира в Европе».

В выступлении на Генассамблее ООН в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский сказал, что «формула мира» состоит из пяти компонентов, которые позволят достичь урегулирования конфликта: наказание, защита жизней, восстановление, гарантии безопасности и решимость. В декабре в МИД России заявили, что власти страны не планируют вести диалог с Украиной на основе этих положений.

Подробнее — в тексте «Ъ» «Мало-мальтски поговорили».

Петр Бузлаев