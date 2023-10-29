Глава Минобороны Чехии призвала страну выйти из ООН из-за резолюции по сектору Газа

Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала республику выйти из состава ООН из-за принятия Генассамблеей организации резолюции о прекращении огня в зоне конфликта с Израилем. По мнению госпожи Черноховой, тем самым ООН поддержала террористов «Хамаса» и отказала Израилю в праве на самооборону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Яна Чернохова

Фото: AP Яна Чернохова

Фото: AP

«Только 14 стран, включая нашу, ясно и понятно выступили против (во время голосования по резолюции.— "Ъ") беспрецедентной террористической атаки, совершенной террористами "Хамаса"! Мне стыдно за ООН. По моему мнению, Чехии не место в организации, которая поддерживает террористов и не уважает фундаментальное право на самооборону. Давайте выйдем из нее»,— написала госпожа Чернохова в соцсети X.

Министр обороны напомнила, что в результате атаки «Хамаса» на Израиль 7 октября в стране погибли 1,4 тыс. человек. Она поставила эту атаку в один ряд с терактом «Аль-Каиды» (признана террористической и запрещена в РФ), совершенным 11 сентября 2001 года в США.

27 октября Генассамблея ООН большинством голосов одобрила резолюцию группы арабских стран о прекращении огня в зоне конфликта между Израилем и «Хамасом» в секторе Газа. Документ поддержали 120 стран, включая Россию. Против выступили 14, в том числе Израиль и США, еще 45 стран воздержались, в том числе Украина. «Хамас» приветствовало решение Генассамблеи.

Боевые действия идут в регионе уже три недели. В секторе Газа за это время, по данным местных властей, погибли более 8 тыс. человек. В пятницу, 27 октября, Израиль начал в анклаве наземную операцию, при этом армия страны отрицает полноценный заход войск туда, называя это лишь расширением ранее проводившихся операций. Сегодня, 29 октября, ЦАХАЛ предупредил жителей сектора Газа о переходе к «следующей фазе» войны.

Подробнее о развитии конфликта — в публикации «Ъ» «Израиль проводит разведку боем».

Эрдни Кагалтынов