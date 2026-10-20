Разрешите поснимать

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Доля арендных сделок на офисном рынке выросла до 62%
За три квартала 2026 года доля арендных сделок с офисами в Москве от общего количества увеличилась до 62%. Из-за стремления бизнеса оптимизировать расходы аренда становится более востребованной, однако дефицит подходящего предложения и рост арендных ставок вынуждают компании выбирать менее качественные офисы.
Доля сделок по аренде офисов в общем объеме спроса на бизнес-центры в Москве по итогам января—сентября 2026 года увеличилась год к году на 4 процентных пункта (п. п.), до 62%, подсчитали в Ricci. Аренда становится более востребованной из-за общего замедления экономического роста и стремления бизнеса оптимизировать расходы, отмечает руководитель департамента по работе с офисными помещениями IBC Real Estate Екатерина Белова. По ее словам, такая стратегия позволяет арендатору при необходимости расширить свои площади или, напротив, отказаться от них, что обеспечивает гибкость в управлении расходами.
Арендная модель пользуется спросом у компаний малого и среднего бизнеса, а также организаций, открывающих первые представительства в Москве,— аренда дает им возможность не вкладывать большой объем средств в недвижимость, говорит руководитель аналитического центра Stone Марина Грицкова. Осторожность бизнеса подтверждается общим охлаждением деловой активности в офисном сегменте, которая связана с по-прежнему высокой ключевой ставкой ЦБ, констатирует партнер CMWP Дмитрий Венчковский.
Всего за девять месяцев 2026 года в Москве девелоперы смогли реализовать 615 тыс. кв. м офисной недвижимости, на 35% меньше год к году, по данным партнера Ricci Дмитрия Жидкова. За этот период застройщики сдали в аренду 380 тыс. кв. м офисов, на 36% меньше год к году, при этом продать удалось 234 тыс. кв. м, показатель сократился на 33% год к году, подсчитал эксперт.
Подыскать офис для аренды довольно трудная задача, поскольку девелоперы предпочитают продавать свои офисные площади, чтобы быстрее вернуть вложенные в их строительство инвестиции. По итогам трех кварталов 2026 года в Москве появилось 852 тыс. кв. м офисов, при этом для продажи предназначено 59% из них, для аренды — всего 13%, говорит директор департамента офисной недвижимости NF Group Елена Акатова. Так, предложение на аренду в веденных в 2026 году объектах класса А сейчас составляет 86 тыс. кв. м, подсчитала Екатерина Белова.
Дополнительным препятствием для компаний, желающих арендовать офис, Дмитрий Жидков называет дефицит такого предложения с отделкой. Кроме того, ставки аренды в новых высококачественных бизнес-центрах могут быть примерно на 20–25% выше, чем в сопоставимых объектах старого фонда, говорит Марина Грицкова. При этом арендные ставки в среднем по Москве за январь—сентябрь 2026 года выросли на 11% год к году, до 32,8 тыс. руб. за 1 кв. м в год, по данным Екатерины Беловой.
Из-за этого многие арендаторы вынуждены выбирать менее качественные бизнес-центры. По подсчетам Елены Акатовой, в июле—сентябре 2026 года спрос на аренду офисов класса B в Москве достиг 61 тыс. кв. м, на 36% больше год к году. Для сравнения, объем сделок по аренде площадей в бизнес-центрах класса А составил всего 16 тыс. кв. м, значение сократилось на 85% год к году.
К концу 2026 года, ожидает Марина Грицкова, доля арендных сделок на офисном рынке, вероятно, продолжит расти за счет постепенного высвобождения вторичного предложения от инвесторов. По прогнозам старшего аналитика Remain Ирины Соханевой, по итогам текущего года объем сделок по аренде офисных площадей достигнет 620 тыс. кв. м, при этом спрос на покупку за этот период составит около 300 тыс. кв. м.
Газета «Коммерсантъ» №195от 21.10.2026, стр. 9