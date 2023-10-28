Израиль проводит разведку боем

Израильские сухопутные силы вошли в сектор Газа в пятницу вечером, однако командование Армии обороны Израиля категорически отказывается говорить о начале наземной операции. Утром в субботу Армия обороны Израиля отчиталась об уничтожении 150 целей и ликвидации нескольких высокопоставленных боевиков палестинского движения «Хамас». Эксперты рассматривают эти действия как усиление давления Израиля на «Хамас», в том числе с целью освобождения заложников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Lisi Niesner , Reuters Фото: Lisi Niesner , Reuters

«Мы заметно усиливаем удары по сектору Газа, наземные силы сегодняшним вечером расширяют масштаб своей деятельности»,— заявил в пятницу поздно вечером журналистам официальный представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари. Примерно через час появились сообщения из сектора Газа, что израильские бронетанковые силы вошли на территорию сектора и вступили в бой с боевиками палестинских движений «Хамас» и «Исламский джихад». Одновременно обстрел целей осуществлялся израильскими военными с воздуха и моря.

Напомним, что война между «Хамасом» и Израилем началась 7 октября с вторжения боевиков палестинской группировки на израильскую территорию под прикрытием массированного ракетного обстрела. В результате погибло более 1,4 тыс. израильтян и граждан других стран, около 5,5 тыс. получило ранения и еще около 230 оказалось в заложниках в секторе Газа. В тот же день Израиль ответил ударами по сектору Газа и начал подготовку наземной операции, целью которой было названо уничтожение «Хамаса».

До пятницы израильские сухопутные силы уже несколько раз входили в сектор, но через несколько часов возвращались обратно. В этот раз к середине субботы они еще оставались в Газе.

Утром пресс-служба ЦАХАЛа отчиталась, что удары были нанесены по 150 объектам на севере сектора Газа, включая подземные туннели и другую инфраструктуру, принадлежащую «Хамасу» и используемую в военных целях. Сообщалось и о ликвидации нескольких хамасовцев. Среди них — командующие военно-морскими силами и воздушными формированиями «Хамаса».

«Мы атаковали на земле и под землей, мы атаковали террористов на всех уровнях и во всех местах. Инструкции силам ясны: операция будет продолжаться до нового приказа»,— заявил в субботу днем министр обороны Израиля Йоав Галант.

Израильские СМИ подчеркивают, что потерь среди военнослужащих ЦАХАЛа нет, хотя «Хамас» заявляет обратное.

Член политбюро «Хамаса» Али Барака в интервью ливанскому телеканалу «Аль-Майядин» заявил, что израильские военные несколько раз попали в засаду и им пришлось использовать вертолеты для эвакуации раненых и убитых. Официального подтверждения этой информации со стороны Израиля нет.

Армия обороны Израиля воздерживается от того, чтобы называть ввод сил в сектор Газа наземной операцией, начало которой ожидалось на протяжении трех недель. «ЦАХАЛ сознательно решил не давать определения вторжению в Газу в средствах массовой информации, чтобы застать врасплох "Хамас", напустить туман войны против врага, действовать в соответствии с соображениями региональной арены и принимать поступательные решения. Следующий день будет решающим в плане принятия решения о дальнейших шагах наземной операции»,— написал в субботу военный обозреватель израильского сайта Ynet Йоав Зейтун.

«Действия в Газе ведутся по методу "развертывающаяся операция" с постепенным усилением давления. В чисто военном аспекте наземные действия на данном этапе — это "разведка на себя", то есть действия, направленные на побуждение противника атаковать действующее подразделение и вскрыть свою систему обороны, с тем чтобы мы их подавили»,— сказал «Ъ» израильский военный эксперт Давид Гендельман. Среди других целей, по его словам,— «занятие и зачистка передовых районов обороны "Хамаса", ликвидация расчетов противотанкистов и снайперов, поиск и уничтожение приграничных туннелей, минных заграждений и т. д.». Он также добавил, что дополнительный аспект — усиление давления на «Хамас» по вопросу заложников, так как движение ставит слишком высокие требования.

«Усиление давления, в том числе наземным маневром и усилением авиаударов, должно подвигнуть его к большей гибкости»,— отметил эксперт. Господин Гендельман подчеркнул, что «текущие действия — это еще не большая наземная операция, о которой много говорили, а только расширение рейдовых и формирующих наземных действий, которые начались еще за два дня до этого».

Однако родственники заложников в Газе испытывают беспокойство по поводу того, как расширение израильской операции отразится на судьбе их родных.

В субботу они потребовали встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и министром обороны Йоавом Галантом. Последний согласился поговорить. Планируется, что это произойдет в воскресенье. Между тем член политбюро «Хамаса» Муса Абу Марзук заявил в интервью «РИА Новости», что пока все переговоры об освобождении заложников не принесли результата.

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«Хамас» заявляет, что готов освободить гражданских заложников в случае прекращения огня, тогда как израильские военные могут быть только обменяны на палестинских заключенных, содержащихся в израильских тюрьмах. Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан сообщил, что «Хамас» настаивает на освобождении 6 тыс. своих заключенных. Но пока речь не идет даже о прекращении огня.

Несмотря на ввод наземных израильских сил в сектор Газа, палестинские группировки продолжают ракетные обстрелы Израиля, в том числе Тель-Авива, который находится в центре страны.

Израиль также не прекращает наносить авиаудары по Газе. Число жертв среди палестинцев в секторе Газа стремительно растет. Минздрав Палестины сообщил в субботу днем, что за ночь там погибли 377 человек, а общее число жертв с 7 октября превысило 7,7 тыс., половина погибших — дети. В секторе Газа также нарушена сотовая связь. Палестинские активисты через социальную сеть Х обратились к миллиардеру Илону Маску с просьбой обеспечить сектор Газа сетью спутниковой связи Starlink.

Агентство ООН по делам палестинских беженцев, которое управляет обширной сетью приютов и школ для почти половины перемещенных жителей Газы, потеряло связь с большей частью своих сотрудников, сообщила журналистам в субботу пресс-секретарь Джульетта Тума. Она сказала, что координация усилий по оказанию помощи сейчас является «чрезвычайно сложной задачей». Тедрос Адханом Гебреисус, глава Всемирной организации здравоохранения, заявил, что машины скорой помощи не могут добраться до раненых.

«Мы по-прежнему лишены связи с нашим персоналом и медицинскими учреждениями. Я беспокоюсь об их безопасности»,— написал он на платформе X. Больницы Газы ищут топливо для работы аварийных генераторов, питающих инкубаторы и другое спасательное оборудование. В то же время американская газета The New York Times (NYT) со ссылкой на неназванных представителей властей арабских и западных стран сообщает, что «Хамас» накопил значительные запасы топлива и еды для боев с Израилем — как минимум на три-четыре месяца сражений. «У "Хамаса" есть сотни тысяч галлонов топлива для транспорта и ракет, схроны с боеприпасами, взрывчатка и материалы для ее производства, склады с едой, водой и медикаментами»,— пишет издание.

Международное сообщество выражает обеспокоенность в связи с ситуацией зоне палестино-израильского конфликта. Генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что у наземной операции Израиля в секторе Газа «будет разрушительный эффект».

ООН призывает все стороны соблюдать международное гуманитарное право. В МИД РФ заявили, что «приоритетная задача мирового сообщества на сегодняшний день — остановить кровопролитие, минимизировать ущерб для гражданского населения и перевести ситуацию в политико-дипломатическое русло». США к прекращению боевых действий Израиль не призывают, хотя, согласно различным источникам, просят не расширять операцию. Глава Пентагона Ллойд Остин в разговоре с Йоавом Галантом в ночь на субботу подчеркнул «важность защиты гражданского населения во время операции Армии обороны Израиля и необходимость сосредоточить внимание на незамедлительной доставке гуманитарной помощи гражданскому населению в секторе Газа».

Марианна Беленькая