Продукты пришли к консолидации
Контекст
27 наиболее популярных в России FMCG-брендов в августе 2026 года увеличили пенетрацию (доля покупателей, приобретающих продукт хотя бы раз) на 9,3–83% год к году, следует из данных, предоставленных “Ъ” аналитической компанией NTech. Частота их покупок выросла на 1,3–36% год к году. Рост показателей отмечен у 26 из 27 брендов. Исключением стал Kinder. Самая высокая пенетрация среди брендов оказалась у молочных продуктов «Простокваши» и чипсов Lay`s в августе — 22,3% и 18% соответственно.
По словам директора по аналитике NTech Леонида Ардалионова, сейчас более слабые марки теряют позиции, в то время как сильных новинок появляется меньше. Источник “Ъ” в одной из крупнейших FMCG-компаний объясняет, что такое поведение характерно для кризисных периодов: лидеры рынка увеличивают свою долю, потому что потребители в последнюю очередь отказываются от наиболее качественных и любимых продуктов. В России, по его словам, тенденция проявляется ярче, чем в мире, из-за того, что конкуренция в ключевых группах изначально низкая.
Председатель Ассоциации компаний розничной торговли Станислав Богданов говорит, что выход на рынок новых марок в этом году замедлился. Но он связывает эффект в первую очередь с высокой базой прошлого года.
Газета «Коммерсантъ» №195от 21.10.2026, стр. 10