Продукты пришли к консолидации

По словам директора по аналитике NTech Леонида Ардалионова, сейчас более слабые марки теряют позиции, в то время как сильных новинок появляется меньше. Источник “Ъ” в одной из крупнейших FMCG-компаний объясняет, что такое поведение характерно для кризисных периодов: лидеры рынка увеличивают свою долю, потому что потребители в последнюю очередь отказываются от наиболее качественных и любимых продуктов. В России, по его словам, тенденция проявляется ярче, чем в мире, из-за того, что конкуренция в ключевых группах изначально низкая.