Скидки на российскую нефть для Китая сократились
Мониторинг внешней торговли
Разрыв между средней ценой нефти из РФ и от остальных поставщиков в китайском импорте в августе сократился до 5,2% после 15,6% в июле, следует из октябрьского мониторинга Института Гайдара (ИЭП).
Как отмечают авторы обзора Александр Кнобель и Александр Фиранчук, причины увеличения дисконта на российскую нефть для Китая менялись. В декабре 2025 года, когда он достигал 14%, ужесточение санкций в отношении РФ привело к сокращению поставок в Индию и перенаправлению части объемов в Китай. К марту 2026-го разрыв почти полностью исчез и составлял всего 0,4%. Однако летом он вновь вырос (см. график) из-за дефицита ближневосточной нефти при поставках в страны Азии: конкурирующие сорта дорожали быстрее российской нефти.
Снижение скидок на нефть РФ для КНР подтверждают и рыночные котировки. По данным агентства Argus, средний дисконт Urals с доставкой в китайские порты к сорту ICE Brent снизился с $4,3 за баррель в июле до $2,75 в августе этого года. Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) оценивает августовский дисконт Urals к Brent примерно в $22 за баррель. Впрочем, напрямую сопоставлять эти суммы нельзя: определяемая Argus средняя цена в китайском порту включает доставку, а оценка CREA отражает стоимость нефти на условиях FOB (принцип разделения обязанностей и рисков между продавцом и покупателем).
Китай остается крупнейшим торговым партнером РФ: по итогам семи месяцев этого года, на него приходилось около 30% российского экспорта и 40% импорта. За январь—август закупки российской нефти КНР выросли на 18,1% год к году, до 77,7 млн тонн, в денежном выражении — на 33,1%, до $44,7 млрд. В итоге российская доля в китайском нефтяном импорте достигла 24,2% в тоннах и 22,8% в денежном выражении.
По другим российским энергоресурсам рост стоимости поставок в Китай не всегда сопровождался увеличением их физических объемов. За январь—август, отмечают в ИЭП, закупки российского угля сократились на 5,4% год к году, до 49,7 млн тонн, но подорожание увеличило их общую стоимость на 16%, до $5,8 млрд. Схожая динамика фиксируется по тяжелым дистиллятам: снижение объемов на 4,2% сопровождалось ростом стоимости на 9,4%. Поставки сжиженного природного газа, напротив, выросли и в тоннах — на 35,1%, до 6,2 млн тонн, в денежном выражении — на 25,9%, до $3,3 млрд.
Газета «Коммерсантъ» №195от 21.10.2026, стр. 2