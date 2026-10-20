Скидки на российскую нефть для Китая сократились

Снижение скидок на нефть РФ для КНР подтверждают и рыночные котировки. По данным агентства Argus, средний дисконт Urals с доставкой в китайские порты к сорту ICE Brent снизился с $4,3 за баррель в июле до $2,75 в августе этого года. Центр исследований энергетики и чистого воздуха (CREA) оценивает августовский дисконт Urals к Brent примерно в $22 за баррель. Впрочем, напрямую сопоставлять эти суммы нельзя: определяемая Argus средняя цена в китайском порту включает доставку, а оценка CREA отражает стоимость нефти на условиях FOB (принцип разделения обязанностей и рисков между продавцом и покупателем).