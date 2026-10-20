РБК: в «Северной верфи» сменится генеральный директор
Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) назначит гендиректором петербургской «Северной верфи» Илью Самарина, пишет РБК со ссылкой на источники в судостроительной отрасли.
По данным собеседников издания, господин Самарин уже переехал в Санкт-Петербург и начал принимать дела у врио гендиректора Василия Волегова. С 2020 года Илья Самарин возглавлял Прибалтийский судостроительный завод «Янтарь», а ранее руководил 33-м судоремонтным заводом в Балтийске. В ОСК информацию отказались комментировать, назвав ее слухами.
Илья Самарин может стать третьим руководителем «Северной верфи» после перехода ОСК в управление банка ВТБ в августе 2023 года. Завод специализируется на строительстве боевых кораблей для ВМФ и рыболовных судов. По итогам 2025 года верфь получила чистый убыток по РСБУ в размере 9,78 млрд руб. К 2031 году ВТБ планирует провести масштабную модернизацию «Северной верфи». Ее стоимость оценивается в 300 млрд руб.