Генассамблея ООН приняла резолюцию по сектору Газа и Израилю

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов одобрила резолюцию группы арабских стран о прекращении огня в зоне конфликта между Израилем и «Хамасом» в секторе Газа. Документ поддержали 120 стран, включая Россию. Против выступили 14, в том числе Израиль и США, еще 45 стран воздержались, в том числе Украина.

Против проголосовали Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Израиль, Маршалловы острова, Микронезия, Науру, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и США. Среди воздержавшихся — Эстония, Канада, Финляндия, Германия, Греция, Индия, Ирак, Италия, Япония, Латвия. Среди поддержавших — Армения, Азербайджан, Белоруссия, Китай, Франция, Казахстан, Испания. Несколько стран не голосовали.

Генассамблея ООН отклонила поправку об осуждении атак «Хамаса» в отношении Израиля. Поправку предложила Канада, ее поддержали США.

Постпред Израиля Гилад Эрдан после голосования заявил, что ООН лишилась легитимности. «Хамас» приветствовал принятие резолюции (заявление опубликовано в Telegram-канале).

В самой резолюции, которую от имени арабских стран представила Иордания, содержится призыв к «немедленному, прочному и устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению военных действий», а также к предоставлению гуманитарного доступа Ближневосточному агентству ООН для помощи палестинским беженцам. Также документ призывает создать гуманитарные коридоры для поставки помощи сектору Газа. От сторон конфликта требуется выполнить обязательства «в соответствии с международным правом», освободить заложников и отказаться от распоряжения по перемещению всех мирных жителей с северной части сектора Газа на юг.

Генассамблея ООН приняла документ после трех неудачных попыток Совета Безопасности ООН принять свою резолюцию. Свои проекты предлагали Россия, Бразилия и США.

О кризисе в ООН в связи с войной между Израилем и «Хамасом» — в материале «Ъ» «Организация объединенных нотаций».

Леонид Уварчев