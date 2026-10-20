Неуверенные полимеры
Ниша для российских экспортеров пластика может сократиться
Индустрии
Рост конкуренции на мировом рынке полимеров и формирование профицита ограничат возможности экспортеров. Альтернативой для российских компаний может стать развитие внутреннего рынка, но это потребует расширения ассортимента и разработки специальных марок под конкретных потребителей, считают аналитики.
Активный рост мощностей по производству базовых полимеров, в первую очередь в Китае, создает риски сокращения ниши для экспортеров. К такому выводу пришли участники отраслевой конференции CREON «Упаковка», прошедшей 20 октября. Как отметил старший менеджер консалтинговой компании «Имплемента» Иван Тимонин, масштабный инвестиционный цикл последних десятилетий привел к вводу новых производств в Азии и на Ближнем Востоке, тогда как темпы роста спроса замедлились. По данным «Имплементы», мощности по этилену (сырье для выпуска полимеров) в мире составляют 232 млн тонн. До 2030 года заявлен ввод производств на 86 млн тонн, но реалистичным аналитики считают расширение на 44 млн тонн. Большинство новых производств придется на Китай, где заявлен 21 проект общим объемом 27 млн тонн (на этапе строительства находятся мощности на 13 млн тонн).
Суммарные мощности по выпуску полиолефинов в России могут увеличиться примерно с 6 млн тонн в 2025 году до более чем 13 млн тонн к 2030 году, и значительная часть этих объемов ориентирована на экспорт. «У многих российских проектов достаточно сильная экономика благодаря доступной сырьевой базе и высокой степени интеграции. Они смогут занять свою нишу на мировом рынке, но интерес производителей к развитию внутреннего рынка и углублению переработки будет постепенно возрастать»,— добавил Иван Тимонин. С 2020 по 2025 год потребление полиэтилена в РФ увеличилось на 28%, полипропилена — на 32%. Но основные массовые марки полимеров в значительной степени освоены производителями, так что дальнейший рост будет связан не с замещением объемов стандартного импорта, а с расширением ассортимента, развитием переработки и освоением конкретных продуктовых ниш, отмечают аналитики.
Одним из ключевых драйверов спроса на полимеры будет сектор упаковки. По оценке «Имплементы», сейчас пластики формируют около 46% мирового рынка упаковки, сохраняя наиболее высокие темпы роста. Но, подчеркнул Иван Тимонин, упаковочный сегмент формирует спрос на конкретные марки с заданными свойствами. Например, для e-commerce нужны тонкие, но прочные пленки с надежными швами, для экологии — мономатериалы.
Как отметил директор практики «АПК и потребительский сектор» Strategy Partners Вадим Аникин, структура рынка упаковки постепенно смещается в сторону пластиков. За последние пять лет объем производства пластиковой упаковки рос в среднем на 13,9% в год в натуральном выражении, в том время как бумажная и картонная упаковка — на 2,3% ежегодно. По прогнозам Strategy Partners, сегменты пластиковой и бумажной упаковки могут вырасти до 2030 года до 9,8 млн тонн при условии развития направления готовой еды, устойчивого спроса на товары FMCG и расширения экспорта в СНГ и на Ближний Восток. Но высокие процентные ставки, слабый спрос, дефицит кадров и увеличение экологического сбора могут сдерживать рост рынка.
Производители сырья для упаковки указывают на стагнацию российской полимерной и бумажной отрасли. Руководитель по продуктовому маркетингу СИБУР Виктория Уварова сообщила, что роста российского рынка базовых полимеров можно ожидать только после 2028 года. По ее оценкам, в ближайшие два года производство останется на уровне около 4,5 млн тонн в год и только к 2030 году может увеличиться до 4,9 млн тонн. Исполнительный директор Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев отметил падение показателей по всем переделам бумажной продукции, кроме тест-лайнера. В сегменте гофроупаковки, по его словам, базовый сценарий предполагает возврат к росту с 2028 года, а негативный — стагнацию до 2033 года. Рост может обеспечить не е-commerce и пищевая промышленность, а товары для стройки и ремонта, а также бытовая техника, считает Алексей Сергеев.
Газета «Коммерсантъ» №195от 21.10.2026, стр. 8