Неуверенные полимеры

Производители сырья для упаковки указывают на стагнацию российской полимерной и бумажной отрасли. Руководитель по продуктовому маркетингу СИБУР Виктория Уварова сообщила, что роста российского рынка базовых полимеров можно ожидать только после 2028 года. По ее оценкам, в ближайшие два года производство останется на уровне около 4,5 млн тонн в год и только к 2030 году может увеличиться до 4,9 млн тонн. Исполнительный директор Ассоциации «Лига переработчиков макулатуры» Алексей Сергеев отметил падение показателей по всем переделам бумажной продукции, кроме тест-лайнера. В сегменте гофроупаковки, по его словам, базовый сценарий предполагает возврат к росту с 2028 года, а негативный — стагнацию до 2033 года. Рост может обеспечить не е-commerce и пищевая промышленность, а товары для стройки и ремонта, а также бытовая техника, считает Алексей Сергеев.